Коронавирус

RT на русскомRT на русскомАбэ не исключил переноса Олимпийских игр

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не исключил переноса даты проведения Олимпийских игр 2020 года в Токио. Как сообщает агентство Kyodo, глава японского кабмина заявил, что при принятии решения о проведении Олимпийских игр в первую очередь стоит подумать о спортсменах.
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Премьер-министр Японии допустил перенос Олимпиады

Эхо Москвы21:16

Япония отвергла идею отмены Олимпийских игр

Взгляд.ру21:10

Синдзо Абэ не исключил переноса Олимпийских игр

РИА Новости20:35

Абэ: отсрочка Олимпиады возможна, если ее проведение в полном формате нельзя осуществить

ТАСС20:45

Абэ допустил перенос Олимпийских игр в Токио

Коммерсантъ20:39

Абэ не исключил переноса Олимпийских игр

RT на русском20:51

Премьер Японии допустил перенос Олимпиады-2020

Известия20:35
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В Кремле не рассматривают переход президента на удалённую работу

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RT на русском 15:23
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В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом

Уточняется, что 54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях.
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Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж.
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Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ

Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
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Оздоев признался, что не нервничал из-за результатов теста на коронавирус

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал, как проводит время на карантине в связи с приостановкой Тинькофф РПЛ из-за коронавируса.
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Каталонский гранд намерен расстаться с французом за 100 миллионов евро, при этом «Барса» приобрела Гризманна у «Атлетико» за 120 миллионов евро.
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Анастасия Решетова объяснила, почему Тимати не взял её на Мальдивы

Анастасия Решетова объяснила, почему Тимати улетел на Мальдивы, в то время как она осталась дома с пятимесячным Ратмиром.
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В Москве из-за коронавируса закроют фитнес-клубы, бассейны и аквапарки

Фитнес-клубы, бассейны и аквапарки закрываются в Москве из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили в субботу в Роспотребнадзоре по Москве.
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С 23 марта Россия ограничивает авиасообщение с Турцией

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Силовики займутся поисками распространителя персональных данных сахалинки

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Власти Чехии не исключили закрытия границ Евросоюза на два года

Ситуация с закрытыми границами в Европе может растянуться и на два года, все зависит от дальнейшего распространения коронавируса на континенте, заявил в воскресенье, выступая по Чешскому ТВ, председатель кризисного штаба Чехии, замглавы минздрава, эпидемиолог Роман Примула.
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Патриарх Кирилл утвердил новые молитвы против коронавируса

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты молитв от коронавируса COVID-19, возношения начали читаться на литургических службах во всех храмах Русской православной церкви с 22 марта.
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Минздрав разъяснил информацию о покупке частными лицами аппаратов ИВЛ

Кроме непосредственно аппарата ИВЛ, для лечения тяжелой пневмонии требуется применение дополнительных медицинских технологий исключительно в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии.
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UFC не стал переносить бой Хабиба и Фергюсона

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) не стал переносить титульный бой дагестанского чемпиона организации в легком весе Хабиба Нурмагомедова и американского претендента на титул Тони Фергюсона.
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Обнаружена древнейшая окаменелость предка современных кур и уток

Окаменелость предка кур и уток ученые обнаружили в каменоломне. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
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Участники «Евровидения» выступят в 2021 году с новыми песнями

Участники «Евровидения» должны будут выступить в 2021 году с новыми песнями, говорится в сообщении на сайте музыкального конкурса, размещенном 20 марта.
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В Кремле уверены в стабилизации курса рубля

Москва, 20 марта 2020, 13:52 — REGNUM Волатильность курса рубля сменится стабильностью, о чём говорят макроэкономические показатели.
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Эксперт назвал способ получить отсрочку по кредиту из-за коронавируса

Распространение коронавируса не является достаточной причиной для того, чтобы не платить кредит.
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Новые украинские десантные катера сравнили с братской могилой

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В России в четыре раза увеличилось количество фишинговых рассылок

В России значительно возросло количество фишинговых рассылок из-за перехода большого количества компаний на удаленный режим работы, сообщает газета «Известия».
МИР 24 21:25
Хоккей

Плей-офф КХЛ могут провести по новому формату

Как сообщается на сайте организации, президент КХЛ Александр Морозов рассказал о том, что лига разработала новый вариант проведения плей-офф без участия "Барыса" и "Йокерита".
Bobsoccer 20 марта в 09:29
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В Германии запретят собираться больше двух человек из-за пандемии

Правительство ФРГ и руководство 16 федеральных земель Германии приняло решение запретить людям собираться больше двух из-за пандемии коронавируса, сообщает в воскресенье агентство Dpa.
Интерфакс 11:11
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