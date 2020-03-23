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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не исключил переноса даты проведения летних Олимпийских игр 2020 года в Токио из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом он заявил, выступая в парламенте, передает агентство Kyodo.
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