Абэ планирует телефонную беседу с Путиным
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Абэ планирует телефонную беседу с Путиным
Ранее телефонный разговор с Абэ провел президент США Дональд Трамп. Действующий премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о своей отставке 28 августа. Он сообщил, что покидает свой пост из-за ухудшения здоровья.В источнике
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