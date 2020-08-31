Суд потребовал с недостроившей очистные в Севастополе компании вернуть аванс в 2 млрд рублей

Подрядчик должен был сдать объект до 30 июня 2020 года, но в феврале 2019 года оказалось, что севастопольские власти через суд добились расторжения договора и намерены вернуть аванс в размере 2,05 млрд рублей.