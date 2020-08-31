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Газета.Ru
Газета.Ru

Абэ планирует телефонную беседу с Путиным

Ранее телефонный разговор с Абэ провел президент США Дональд Трамп. Действующий премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о своей отставке 28 августа. Он сообщил, что покидает свой пост из-за ухудшения здоровья.В источнике
Подробнее о событии
Российская газета

Абэ планирует провести телефонные переговоры с Путиным

Российская газета01:26
Московский Комсомолец

СМИ: Абэ запланировал телефонный разговор с Путиным

Московский Комсомолец22:09
Известия

Готовящийся к отставке Абэ намерен в течение дня позвонить Путину

Известия22:46
Коммерсантъ

Абэ планирует провести телефонный разговор с Путиным

Коммерсантъ22:17
РИА Новости

СМИ: Абэ планирует переговорить по телефону с Путиным

РИА Новости22:57
РЕН ТВ

Абэ намерен поговорить с Путиным перед отставкой

РЕН ТВ21:33
ТАСС

Kyodo: Абэ планирует позвонить Путину 31 августа

ТАСС21:28

После избиения оппозиционера Жукова в Москве возбудили уголовное дело

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту избиения мужчины двумя неизвестными в Москве, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МВД столицы.
После избиения оппозиционера Жукова в Москве возбудили уголовное дело
Интерфакс02:24
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В Индонезии обнаружили наиболее заразный штамм коронавируса

Наиболее заразный штамм коронавируса, вызывающего COVID-19, впервые обнаруженный в Германии в январе 2020 года и наиболее распространенный в США, обнаружен в Индонезии, сообщает интернет-версия газеты Jakarta Post со ссылкой на ученых расположенного в Джакарте Института молекулярной биологии имени Эйкмана.
В Индонезии обнаружили наиболее заразный штамм коронавируса
РИА Новости02:17
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Роскосмос зафиксировал 80 сближений астероидов с Землей в августе

По сообщению Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), астероид 2011 ES4 диаметром от 22 до 49 метров приблизится 1 сентября к Земле на расстоянии около 120 тысяч километров, он пролетит со скоростью примерно 8 км/с.
TV BRICS01:37
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Немецкий фонд обнародовал новые детали транспортировки Навального

Организовавший транспортировку Алексея Навального фонд Cinema for Peace сообщил, что осмотр блогера немецкими врачами в Омске показал "тревожные результаты", у него была температура 34,2 градуса.
РИА Новостивчера в 15:12
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«Локомотив» и «Аталанта» согласовали переход Миранчука за €14,5 млн

Российский хавбек «Локомотива» Алексей Миранчук близок к переходу в итальянскую серию A.Как сообщает источник, журналист Джанлука ди Марцио «железнодорожники» согласились на предложение от «Аталанты».
Vprognoze.ru29 августа в 13:25

Суд потребовал с недостроившей очистные в Севастополе компании вернуть аванс в 2 млрд рублей

Подрядчик должен был сдать объект до 30 июня 2020 года, но в феврале 2019 года оказалось, что севастопольские власти через суд добились расторжения договора и намерены вернуть аванс в размере 2,05 млрд рублей.
Интерфакс - Россиявчера в 15:41