Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал президента России Владимира Путина не медлить с заключением мирного договора. Он отметил, что сейчас создается образ новых отношений двух стран, в развитии которых необходим новый шаг.

Абэ призвал Путина не медлить с заключением мирного договора

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