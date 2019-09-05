Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту Владимиру Путину заключить мирный договор между Россией и Японией. Он заявил это на панельной сессии ВЭФ-2019. "Давай заключим мирный договор и откроем тем самым дорогу безграничным возможностям, которые есть у наших стран", - призвал премьер.

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