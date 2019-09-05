Политика

ИнтерфаксИнтерфаксАбэ предложил Путину заключить мирный договор

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту Владимиру Путину заключить мирный договор между Россией и Японией. Он заявил это на панельной сессии ВЭФ-2019. "Давай заключим мирный договор и откроем тем самым дорогу безграничным возможностям, которые есть у наших стран", - призвал премьер.
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Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, снизилась по сравнению с показателем на среду на 28,66 копейки, составив 69,4538 рубля.
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