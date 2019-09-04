Премьер Японии Синдзо Абэ прилетел во Владивосток для встречи с президентом России Владимиром Путиным в рамках Восточного экономического форума. На полях мероприятия, проходящего в столице Приморья с 4 по 6 сентября, лидеры двух стран обсудят двустороннее сотрудничество.

Абэ прибыл во Владивосток для переговоров с Путиным и участия в ВЭФ

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