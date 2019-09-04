Политика
iReactorАбэ прибыл во Владивосток для переговоров с Путиным и участия в ВЭФ
Премьер Японии Синдзо Абэ прилетел во Владивосток для встречи с президентом России Владимиром Путиным в рамках Восточного экономического форума. На полях мероприятия, проходящего в столице Приморья с 4 по 6 сентября, лидеры двух стран обсудят двустороннее сотрудничество.
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Политика
Правительство Украины одобрило увольнение Кличко
Правительство Украины согласовало отставку мэра Киева Виталия Кличко с поста руководителя администрации города.
Lenta.ru 08:02
Происшествия
Летевший в Петербург самолет аварийно приземлился в Воронеже
Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Воронежа в Санкт-Петербург, благополучно приземлился в аэропорту вылета после обнаружения проблем с одной из стоек шасси.
Известия 01:35
Здоровье
Елена Малышева рассказала, как безопасно и эффективно похудеть
Вечерняя Москва вчера в 07:26
Происшествия
В Минобороны подтвердили гибель пилотов разбившегося Су-25
Министерство обороны России подтвердило гибель двух пилотов штурмовика Су-25УБ, который потерпел крушение в Ставропольском крае.
RT на русском 06:06
Политика
В Совфеде назвали цель зарубежных организаторов беспорядков в Москве
После акции 27 июля было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.
РЕН ТВ 08:15
Общество
Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины
В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:01
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30
Политика
В Болгарии сочли безумной позицию МИД о роли СССР во Второй мировой
Ранее в МИД Болгарии призвали Россию отказаться от термина "освобождение" в контексте борьбы СССР с нацизмом в годы Второй мировой войны.
РИА Новости 08:21
Происшествия
На шахте в Донецке прогремел взрыв
Известия 05:32
Волейбол
Туомас Саммелвуо покинул пост главного тренера «Кузбасса»
Возглавляющий мужскую сборную России по волейболу Туомас Саммелвуо покинул пост главного тренера "Кузбасса", сообщается на официальном сайте кемеровской команды.
РИА Новости 01:57
Происшествия
Суд приговорил Владислава Синицу к 5 годам за твит о детях силовиков
Пресненский районный суд Москвы приговорил менеджера из Подмосковья Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима за твит о детях силовиков, передает агентство «Москва».
Медиазона вчера в 03:43
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал основные факторы развития рака
Главный внештатный специалист-онколог Минздрава Андрей Каприн рассказал о главных факторах, способствующих развитию рака.
Известия 08:30
Общество
Петербург получит почти 10 млрд рублей на покупку школ и детских садов
Согласно документу, Минпросвет даст Петербургу деньги в размере 9,7 млрд рублей на покупку школ и детских садов.
Piter.tv 08:13
Общество
Умер знаменитый фотограф Петер Линдберг
Немецкий фэшн-фотограф Петер Линдберг умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщается на его странице в инстаграме.
РИА Новости 05:33
Кино
Роберт Паттинсон рассказал, как получил роль Бэтмена
В развёрнутом интервью изданию Variety Роберт Паттинсон впервые подробно поведал историю о том, как он добивался роли Тёмного рыцаря в предстоящем «Бэтмене» от режиссёра и сценариста Мэтта Ривза.
Фильм Про 06:23
Армия и оружие
ПВО Сирии отбило атаку дронов террористов на базу Хмеймим
Московский Комсомолец вчера в 15:15
Происшествия
Мать утонувшей россиянки в Турции рассказала о гибели дочери
Газета.Ru вчера в 15:41
Единоборства
Стал известен гонорар Нурмагомедова за поединок с Порье
Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов получит за бой против Джастина Порье более 6 миллионов долларов.
Российская газета 07:55
Интернет
«ВКонтакте» заявила, что Павел Дуров не был создателем базы данных ее пользователей
Согласно изложенной в ходатайстве информации, которую приводит РБК, «ВКонтакте» считает Рогозова, а не Павла Дурова, создателем пользовательской базы данных соцсети.
АБН 07:44
Политика
«Роснефть» требует извинений от «Транснефти»
«Роснефть» 3 сентября потребовала извинений от «Транснефти» в адрес главы совета директоров нефтекомпании Герхарда Шрёдера из-за комментариев трубопроводной монополии в отношении письма, написанного им премьер-министру России Дмитрию Медведеву.
Коммерсантъ вчера в 08:33
Политика
Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом
Российский лидер Владимир Путин назвал придурками тех, кто утверждал, что Дальний Восток является балластом, требующем денег.
Газета.Ru 06:53
Авто
Mercedes-Benz отказался от участия в нескольких автосалонах
Nissan отказался от участия несколько лет назад, а Volvo — несколько лет назад, и они вернулись в шоу.
SpeedMe 05:31
Политика
Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной
РИА Новости вчера в 04:44
Политика
В Кремле отказались анонсировать дату обмена заключенными с Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не станет анонсировать дату обмена заключенными с Украиной, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:46
Футбол
Хильемарк провел первую тренировку в составе «Динамо»
Soccer.ru 05:22
Экономика
ВТБ станет владельцем 17% «Ростелекома»
По данным «Коммерсанта», контроль за «Ростелекомом» правительство сможет сохранить через акционерное соглашение с ВТБ.
Ведомости 05:51
Общество
Назван напиток, который легко может довести до рака здорового человека
Как передает CNN, другая работа ученых, которая охватила более ста тысяч жителей Франции, показала, что употребление только одного маленького стаканчика сладкого напитка в день (примерно трети обычной банки с газировкой) в целом увеличивает риск появления рака до 18%, и до 22% повышает риск развития рака молочной железы.
Российская газета 00:04
Авто
Новый Kia Mohave добрался до дилеров
Прием заказов на обновленный Kia Mohave в Корее начался в августе текущего года, а "живые" продажи стартуют 5 сентября.
Новые автомобили 06:22
Авто
Geely привез в Россию кросс-хэтчбек за 1,2 млн рублей
Китайский кросс-хэтчбек Geely GS, который в скором времени появится на российском рынке, будет предлагаться клиентам по цене от 1 299 990 рублей.
AutoNews 07:19