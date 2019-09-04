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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прибыл во Владивосток, где в четверг выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) и встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Абэ прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ и встречи с Путиным

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