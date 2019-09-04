Политика
ТАССАбэ прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ и встречи с Путиным
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прибыл во Владивосток, где в четверг выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) и встретится с президентом России Владимиром Путиным.
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Процесс переговорный продолжается. Завтра я буду встречаться со своим японским коллегой. Я бы не стал ожидать прорывов, потому что процесс длительный и совершенно очевидно займет много времени.
— Игорь Моргулов, российский дипломатИзвестия вчера в 05:26
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Экономика
На Украине никто не захотел покупать посвященные томосу монеты
Первые памятные монеты были выпущены в марте 2019 года. Ранее комиссии греческой церкви отказались признавать «новую церковь» Украины.
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Политика
Украинцев возмутила карта Польши с Ровно и Львовом
Украинские пользователи сети раскритиковали поезд, на котором изображена карта со Львовом, Луцком и Ровно в составе Польши.
Известия вчера в 20:35
Общество
ЦБ предупредил о новом способе хищения денег
Замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев сообщил в интервью "Известиям" о новом способе кражи денег.
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Политика
Джонсон пригрозил досрочными выборами из-за тупика с Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что считает проведение внеочередных выборов единственным способом разрешения ситуации вокруг Brexit в случае, если его коллеги по парламенту проголосуют за отсрочку, предложение о проведении выборов будет внесено в среду.
РИА Новости вчера в 17:34
Технологии
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РБК 05:00
Общество
Ruptly запустило проект «Дневник группы Дятлова: последняя страница»
Видеоагентство Ruptly запустило мультиплатформенный интерактивный проект «Дневник группы Дятлова: последняя страница», приуроченный к 60-летию гибели девяти туристов на перевале Дятлова.
RT на русском 01:06
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Политика
Экс-глава Пентагона назвал Пакистан «самой опасной страной в мире»
Бывший глава министерства обороны США Джеймс Мэттис считает Пакистан самой опасной страной в мире из-за радикализации общества и стремительного наращивания ядерного потенциала.
Российская газета вчера в 18:38
Экономика
Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год
Украина смогла вернуть Международному валютному фонду все кредиты, которые она взяла по программе 2014 года.
REGNUM вчера в 14:26
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах выросло до семи человек
Число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до семи человек, власти считают, что эта цифра не окончательная, заявил в среду премьер-министр островного государства Губерт Миннис, трансляцию его выступления вел Twitter телеканал ZNS Bahamas.
РИА Новости вчера в 20:47
Экономика
МЭР предлагает снизить стоимость банкротства физлиц в 20 раз
О необходимости уменьшить стоимость процедуры банкротства физлиц с 200 до 10 тысяч рублей заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
Экономика сегодня 03:57
Политика
В Москве призвали дать ответ на заявление Болгарии о Советской армии
В заявлении МИД говорится, что щиты Советской армии принесли народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии.
Lenta.ru 04:26
Происшествия
Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25
Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
Lenta.ru 02:04
Происшествия
Пропавшая в Липецкой области восьмилетняя девочка найдена в Москве
Известия вчера в 16:15
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости вчера в 03:43
Политика
СК заочно предъявил обвинение нападавшему на посольство России в Киеве
Российские следователи заочно предъявили обвинение еще одному гражданину Украины в нападении на посольство РФ в Киеве в 2016 году, сообщила журналистам в среду официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
РИА Новости 03:26
Общество
Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом
Ведомости вчера в 22:23
Политика
Путин и индийский премьер Моди прибыли на судоверфь «Звезда»
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыли на судостроительный комплекс "Звезда" в городе Большой Камень в Приморье.
РИА Новости 01:03
Футбол
Определились соперники «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в Кубке России
В Москве прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу. Церемонию транслировал телеканал «Матч ТВ».
РБК 03:28
Здоровье
Скворцова пообещала максимально быстро зарегистрировать «Фризиум»
Министерство здравоохранения России постарается провести регистрацию сильнодействующего лекарственного препарата «Фризиум» в максимально короткие сроки, если будет подано заявление от производителя.
Известия 00:53
Происшествия
На шахте в Донецке прогремел взрыв
РИА Новости 05:24
Общество
Жители России стали реже подавать милостыню
Жители России стали реже подавать милостыню.
REGNUM 04:25
Теннис
Медведев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал US Open
РБК вчера в 17:08
Авто
Pagani представила лимитированную версию гиперкара Huayra Imola
Сногсшибательная версия модели Huayra получила название Imola.
32CARS.ru вчера в 03:30
Кино
Умер продюсер фильма «Достучаться до небес» Томас Циклер
Немецкий кинопродюсер фильмов "Достучаться до небес" и "Соблазнитель" Томас Циклер умер на 56-м году жизни.
Life.ru вчера в 07:47
Общество
Аскольд Запашный перенес очередную операцию на позвоночнике
Художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный сообщил на странице в Instagram, что перенёс пятую операцию на позвоночнике, после которой пребывает в хорошем состоянии.
РИА Новости 04:11
Футбол
Полиция начала расследование мошенничества в связи с гибелью английского клуба
Еще одно сообщение, появившееся в начале этой недели, касается расследования дела о мошенничестве в связи с банкротством «Бери».
Матч ТВ 04:44
Транспорт
Орешкин поддержал продление трассы Москва–Владимир до Екатеринбурга
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин назвал целесообразным продление в перспективе трассы Москва–Владимир до Екатеринбурга.
Известия 03:46
Происшествия
СК начал проверку по факту гибели пятилетней девочки в Турции
«Организовано проведение доследственной проверки по факту гибели пятилетней девочки, которая вместе с мамой находилась на отдыхе в Турецкой Республике», — указывается в заявлении.
RT на русском 04:48
Хоккей
Главный тренер «Коламбуса» об уходе Панарина и Бобровского: «Я в бешенстве»
Главный наставник хоккейного клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла дал свой комментарий по поводу ухода из команды российских игроков — голкипера Сергея Бобровского и форварда Артемия Панарина.
REGNUM 03:58