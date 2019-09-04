Политика

ТАССТАССАбэ прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ и встречи с Путиным

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прибыл во Владивосток, где в четверг выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) и встретится с президентом России Владимиром Путиным.
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Игорь Моргулов
Процесс переговорный продолжается. Завтра я буду встречаться со своим японским коллегой. Я бы не стал ожидать прорывов, потому что процесс длительный и совершенно очевидно займет много времени.
— Игорь Моргулов, российский дипломатИзвестия вчера в 05:26

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