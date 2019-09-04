Политика
ТАССАбэ прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ и встречи с Путиным
Сам Абэ перед вылетом во Владивосток заявил журналистам, что в ходе встречи с российским лидером хочет вывести переговоры по вопросу заключения мирного договора на новый уровень. Пятый Восточный экономический форум проходит 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс".
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Происшествия
Пьяный житель Хабаровска выстрелил в ребенка из-за шума во дворе
В Хабаровске пьяный мужчина выстрелил в ребенка из винтовки из-за шума во дворе.
Известия 03:51
Политика
Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне
МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Спорт
Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Халвард Ханеволд
Дождь вчера в 14:42
Шоу-бизнес
Седокова обивает пороги клиник ради спасения малолетнего сына
Сексапильная исполнительница в красках рассказала о спасении своего малолетнего сына Гектора.
Дни.ру 02:37
Происшествия
Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25
Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
Lenta.ru 02:04
Политика
Путин и индийский премьер Моди прибыли на судоверфь «Звезда»
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыли на судостроительный комплекс "Звезда" в городе Большой Камень в Приморье.
РИА Новости 01:03
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Футбол
Определились соперники «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в Кубке России
В Москве прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу. Церемонию транслировал телеканал «Матч ТВ».
РБК 03:28
Политика
СК заочно предъявил обвинение нападавшему на посольство России в Киеве
Российские следователи заочно предъявили обвинение еще одному гражданину Украины в нападении на посольство РФ в Киеве в 2016 году, сообщила журналистам в среду официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
РИА Новости 03:26
Политика
В Кремле отказались анонсировать дату обмена заключенными с Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не станет анонсировать дату обмена заключенными с Украиной, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:46
Культура
В Екатеринбурге прошла «Встреча выпускников» КВН
3 сентября впервые в Екатеринбурге прошла «Встреча выпускников» победителей Высшей лиги КВН разных лет, сообщает ЕТВ.
ТагилСити.ру 00:25
Политика
Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной
Белоруссия была вынуждена закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия, заявил Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 04:44
Политика
Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье
Газета.Ru вчера в 07:59
Футбол
ФК «Тамбов» в летнее трансферное окно потратил меньше всех клубов РПЛ
Пять клубов РПЛ потратили меньше миллиона евро. Футбольный клуб «Тамбов» стал антилидером трансферной активности.
Онлайн Тамбов.ру вчера в 07:18
Политика
Глава Deutsche Welle отказался участвовать в расследовании Госдумы
Руководство немецкого издания Deutsche Welle отказалось от участия в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Ведомости 00:53
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад белоруска нашлась в России
Уроженка Белоруссии, которая, будучи ребенком, 20 лет назад потерялась в электричке, нашлась в России.
Известия 02 сентября в 16:00
Футбол
Луис Суарес: Неймар сделал всё, чтобы вернуться в «Барселону»
Бразильский нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар сделал все возможное для того, чтобы вернуться в состав «Барселона», считает уругвайский нападающий каталонской команды Луис Суарес, его слова приводит 4 сентября AS.
REGNUM 03:39
Общество
Минприроды назвало города России с самым грязным воздухом
Больше половины российских городов (57%) с самым загрязнённым воздухом находятся в Сибирском федеральном округе.
REGNUM 00:20
Политика
Отношения России и Монголии вышли на стратегический уровень
Национальный курс вчера в 11:45
Общество
Самый опасный город России находится в Ростовской области
Наименее безопасно чувствуют себя жители города Шахты Ростовской области – средняя оценка по городу составила 4,5 балла, это вдвое ниже среднероссийского уровня.
Вести.Ru вчера в 11:40
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи
По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах.
ТАСС вчера в 21:08
Здоровье
Скворцова рассказала об увеличении продолжительности жизни россиян
Глава Минздрава отметила, что скорость увеличения продолжительности жизни в России превышает все известные мировые показатели.
Вести.Ru 01:18
Футбол
Кьеллини перенес операцию на колене
Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини успешно перенес операцию на колене.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:29
Политика
Иран вернётся к соблюдению СВПД при получении кредита на $15 млрд
Заместитель главы иранского МИД Аббас Аракчи заявил о готовности Ирана вернуться к полному соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе при условии получения кредита в размере $15 млрд.
RT на русском 01:39
Политика
Украинского политолога Ковтуна выгнали из эфира на «России 1»
Rusvesna.su 02 сентября в 19:04
Армия и оружие
Системы ПВО авиабазы Хмеймим сбили два беспилотника боевиков
Два ударных беспилотника боевиков попытались приблизиться к российской авиабазе Хмеймим в Сирии и были уничтожены комплексами ПВО базы, сообщили в Минобороны РФ.
Российская газета вчера в 15:47
Политика
Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны
Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны. Об этом сообщает издание Newsweek.
Lenta.ru вчера в 21:19
Происшествия
Экс-игрока «Реала» подозревают в распространении детской порнографии
Бывший защитник мадридского "Реала" и сборной Германии Кристофер Метцельдер подозревается в распространении детской порнографии, сообщает Bild.
Газета.Ru вчера в 16:32
Общество
Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО
Вести.Ru вчера в 12:18