Политика
Аргументы и ФактыАбэ заявил о необходимости реформы Совбеза ООН
Токио открыто выступает за расширение числа постоянных членов Совбеза ООН Япония считает необходимой реформу Совета Безопасности ООН, заявил японский премьер Синдзо Абэ.
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 04:51, Вашингтон
Шоу-бизнес
Лолита Милявская удивила поклонников провокационным образом
OAnews вчера в 00:41
Финансы
В России могут ввести отрицательные ставки по валютным депозитам
Центробанк может дать право банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам.
Газета.Ru вчера в 12:46
Общество
Маска пригласили на форум в Кубани с помощью калифорнийских билбордов
На билбордах возле офиса компании SpaceX в Лос-Анджелесе появились приглашения на бизнес-форум в Краснодарском крае для Илона Маска.
Известия 04:13
Происшествия
Генпрокуратура узнала о волоките и укрывательстве при лесных пожарах
Генпрокуратура обнаружила факты укрывательства преступлений местными надзорными органами при лесных пожарах.
РБК 04:27
Политика
Матвиенко переизбрана на пост председателя Совета Федерации
RT на русском 03:23
Транспорт
МВД поддержало идею о снижении порога превышения скорости
МВД поддерживает идею о снижении ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости как минимум до ранее установленных значений в 10 км/ч, заявил замглавы ГИБДД Владимир Кузин в эфире «Авторадио» в среду, 25 сентября.
Известия 04:08
Здоровье
Препарат AMG 510 сократил развитие рака легких в 54% случаев
AMG 510 – новое лекарство от рака легкого Самая высокая доза AMG 510 позволила сократить рост опухоли у 7 из 13 пациентов, как показало изучение первых томографичеких изображений после лечения, в то время как у оставшихся 6 пациентов болезнь была стабильной.
Газета Йошкар-Ола вчера в 02:43
Происшествия
В Тюменской области открыли дело после похищения младенца няней
Следователи в Тюменской области возбудили уголовное дело по факту похищения малолетнего ребенка (п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ).
РБК 04:23
Политика
Трамп отреагировал на начало процедуры импичмента
Президент США Дональд Трамп отреагировал на начало процедуры импичмента, назвав "охотой на ведьм" решение демократов "уволить" главу государства, сообщает The Associated Press.
Российская газета вчера в 22:07
Наука
Boston Dynamics научили робота акробатике
Компания Boston Dynamics показала новое видео, на котором человекоподобный робот Atlas демонстрирует акробатические способности.
Профиль вчера в 13:39
Общество
Росстат: до конца сентября сократят около 50 тысяч россиян
Более 50 тысяч россиян могут потерять работу до конца сентября — из-за сокращения штата или ликвидации фирмы.
Вести.Ru 02:42
Авто
В России обновились правила расчета транспортного налога
В РФ вступили в силу новые правила расчета транспортного налога.
Автоновости дня 22 сентября в 22:09
Политика
Проведение американской лотереи грин-карт предложили запретить в РФ
В Госдуме допустили запрет проведения американской лотереи грин-карт в России.
Известия вчера в 18:16
Хоккей
Панарин и Кравцов забросили три шайбы «Рейнджерс» в игре с «Айлендерс»
Российские нападающие команды Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и Виталий Кравцов забросили три шайбы на двоих в контрольном матче с «Нью-Йорк Айлендерс».
РБК 01:30
Игры
The Last of Us: Part II выйдет 21 февраля в пяти изданиях
Игромания.ру вчера в 17:07
Космос
Ученые зафиксировали гравитационную вспышку в Большой Медведице
РЕН ТВ вчера в 15:06
Технологии
Роскомнадзор назвал Apple TV+ угрозой российским видеосервисам
Онлайн-кинотеатр Apple TV+ может создать угрозу конкуренции для аналогичных российских сервисов, передает ТАСС слова руководителя Роскомнадзора Александра Жарова.
Computerworld Россия вчера в 07:58
Общество
С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников
Работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие майских указов президента, с 1 октября увеличат зарплату на 4,3 процента, пишет "Российская газета".
РИА Новости вчера в 03:10
Экономика
Медведев рассказал о будущем «Почты России» после реорганизации
После реорганизации в акционерное общество "Почта России" должна превратиться в самодостаточное предприятие с сохранением своей социальной функции, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.
Российская газета вчера в 09:10
Наука
Как осьминог изменяет цвет во сне: завораживающее видео
На видео морской биолог и профессор Тихоокеанского университета Аляски Дэвид Шил комментирует то или иное изменение цвета осьминога в каждый отдельный момент.
Популярная механика 04:18
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Футбол
Алиссон: «Почти готов выходить на поле. Осталось лишь обрести свою силу»
Могу выходить на поле и участвовать в тренировке, чувствую себя хорошо и уверенно.
Sport24.ru 04:17
Экономика
Богачи начали запасаться деньгами из-за угрозы кризиса
Ранее будущий председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что самой большой угрозой для мировой экономики являются препятствия в торговле.
Lenta.ru 04:05
Армия и оружие
В России разработана крылатая ракета «Оникс-М» с дальностью 800 км
Газета.Ru вчера в 20:45
Происшествия
Барнаулец зарезал своего пятилетнего сына
Алтайские следователи выясняют обстоятельства убийства пятилетнего ребёнка в Барнауле.
REGNUM 04:31
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление
Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.
Южный Федеральный вчера в 12:40
Гаджеты
Эксперты оценили ремонтопригодность консоли Nintendo Switch Lite
После вскрытия устройства специалисты iFixit выяснили, что его ремонтопригодность оценивается в 6 баллов из 10 возможных.
Актуальные Новости 04:17