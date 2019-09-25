Политика

КоммерсантъКоммерсантъАбэ призвал провести реформу Совбеза ООН

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что структурная реформа Совета Безопасности ООН «совершенно необходима». Он добавил, что страна будет участвовать в выборах непостоянных членов Совбеза, которые пройдут в 2022 году.
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Премьер Японии заявил о необходимости проведения реформы Совета Безопасности ООН

ТАССвчера в 21:49

Абэ заявил о необходимости изменения структуры Совбеза ООН

РИА Новостивчера в 22:38

Абэ заявил о необходимости изменения структуры Совета Безопасности ООН

Известиявчера в 22:18

Абэ призвал реформировать Совет Безопасности ООН

Московский Комсомолецвчера в 22:12

Абэ заявил о необходимости реформирования СБ ООН

RT на русскомвчера в 22:01

Абэ заявил о необходимости провести реформу Совбеза ООН

РЕН ТВвчера в 21:53

Премьер-министр Японии предложил провести структурную реформу Совбеза ООН

РБКвчера в 22:58
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 01:46, Вашингтон
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«Точки роста» открываются в сельских школах Томской области

Известия 23 сентября в 02:10
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Лидеры Франции, Германии и Великобритании в совместном коммюнике возложили на Иран ответственность за нападение на саудовские нефтяные объекты.
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Руководитель одной из политгрупп Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс ответила на отказ украинской делегации в участии осенней сессии ПАСЕ.
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Политика

Полицейские получили право объявлять предостережения

В ст. 13 ФЗ «О полиции» вносится изменение, которое предусматривает наделение полиции правом объявлять обязательное для исполнения предостережение о недопустимости действий, которые создают условия для преступлений или правонарушений, а также о недопустимости антиобщественного поведения.
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ОАЭ впервые отправит космонавта на МКС

Телеканал 360° вчера в 10:54
Политика

Зеленский озвучил свои ожидания от встречи в «нормандском формате»

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, получившей название «нормандская четверка».
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Наталья Ветлицкая вернулась в Россию из-за финансовых проблем

News.ru 23 сентября в 08:20
Футбол

Головин забил первый мяч в сезоне за «Монако»

Полузащитник "Монако" Александр Головин открыл счет в матче седьмого тура чемпионата Франции против "Ницци".
Газета.Ru вчера в 15:35
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Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов

В ходе новой волны губернаторских отставок возможна замена 11 руководителей, говорится в подготовленном компанией «Минченко консалтинг» очередном рейтинге политической устойчивости губернаторов.
Ведомости вчера в 17:00
Политика

Кремль пообещал США «жесткую реакцию» на отказ выдать визы дипломатам

В Кремле считают отказ Вашингтона выдать десяти российским дипломатам визы на Генеральную Ассамблею ООН тревожной и неприятной ситуацией.
Телеканал 360° вчера в 06:59
Политика

Лавров провел краткие переговоры с Зеленским

Глава Министерства внутренних дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 22:49
Транспорт

По Крымскому мосту проехал тестовый поезд

После завершения укладки рельсов на Крымском мосту начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов, который должен завершиться к концу октября.
Российская газета вчера в 07:57
Недвижимость

Сбербанк назвал регионы, где быстрее всего продать квартиру

Быстрее всего продать квартиру на первичном и вторичном рынках удастся в Республике Саха (Якутия), Камчатском крае и Удмуртии.
РБК вчера в 06:12
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк сделала заявление

Дочь знаменитости Анна призвала журналистов не спекулировать на теме здоровья матери и не публиковать вымышленные сенсации.
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Во вторник, 24 сентября, в сети появился новый трейлер "Холодное сердце 2". Ролик опубликован на YouTube-канале Walt Disney Animation Studios.
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Политика

Грета Тунберг мировому сообществу: «вы украли мое детство»

16-летняя шведская активистка Грета Тунберг в ходе своего выступления на климатическом саммите в Нью-Йорке обвинила лидеров мирового сообщества в бездействии в отношении проблемы глобального потепления.
REGNUM вчера в 09:54
Политика

Украинского политолога выгнали из студии ВГТРК по его же просьбе

Политолог возмутился тем, что ему не дают договорить, и предложил выгнать его самого из студии.
Московский Комсомолец вчера в 15:34
Политика

На Украине предложили способ заработать на «плохой России»

«Плохая Россия» предлагает Украине рынки сбыта и возможность осуществлять транзит, чем Киеву стоит воспользоваться, заявил бывший украинский министр транспорта Евгений Червоненко.
RT на русском 01:38
Общество

В МВД оценили идею о снижении допустимого порога превышения скорости

Заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин в эфире «Авторадио» заявил, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
RT на русском 00:22
Происшествия

На юге Турции прогремел взрыв на пути следования автобуса с полицией

Взрыв самодельной бомбы на пути следования автобуса с полицейским спецназом произошел в провинции Адана на юге Турции, несколько человек получили ранения, заявил губернатор провинции Махмут Демирташ в среду.
РИА Новости 01:40
Кино

Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды

На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.
Дни.ру 22 сентября в 06:43
Политика

Верховный суд Великобритании признал решение Джонсона незаконным

Верховный суд Великобритании принял уникальное решение, возложив вину за остановку работы парламента на премьер-министра Бориса Джонсона, передает BBC.
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«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
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Главный тренер "Салавата Юлаева" Николай Цулыгин никогда не орет и не нервничает, заявил форвард уфимского хоккейного клуба Никита Сошников.
РИА Новости вчера в 16:30
Общество

МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений

МЧС России переведет свои территориальные органы и силы на новую организационно-штатную структуру с 1 января 2020 года.
Коммерсантъ вчера в 16:51
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Чалова включили в топ-7 игроков вне пределов ведущих чемпионатов

Портал 90min.com составил список из семи луших игроков, выступающих вне пределов топовой пятёрки европейских чемпионатов.
Metaratings вчера в 17:05
Кино

Фильм «Дылда» выдвинули от России на «Оскар»

Москва 24 вчера в 13:09
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