Политика
Life.ruАбэ призвал реформировать Совбез ООН
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает необходимой реформу Совета Безопасности ООН. Об этом глава правительства заявил на общеполитических дебатах высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН.
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Экономика
Финансовые консультанты богатейших людей мира готовятся к кризису
Согласно исследованию, почти половина опрошенных экспертов (45%) уже готовятся к кризису и принимают стратегические меры, чтобы уменьшить потери.
Туапсинские вести 02:50
Происшествия
В Южной Корее по ошибке сделали аборт не той женщине
РИА Новости 03:12
Общество
В МВД оценили идею о снижении допустимого порога превышения скорости
Заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин в эфире «Авторадио» заявил, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
RT на русском 00:22
Футбол
Жардим рассказал о важности Головина для «Монако»
Ранее Головин заявил, что победа над «Ниццей» может стать переломным моментом для «Монако».
RT на русском 01:42
Политика
Лавров провел краткие переговоры с Зеленским
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 22:49
Политика
Трамп разрешил опубликовать стенограмму разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп одобрил публикацию полной расшифровки телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Коммерсантъ вчера в 15:28
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление
Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.
Южный Федеральный вчера в 12:40
Происшествия
В Донецке горит склад боеприпасов, детонируют снаряды
В Донецке утром в среду, 25 сентября, загорелся склад боеприпасов, расположенный в Куйбышевском районе города неподалеку от поселков Горняк и Землекопы.
ИА Новороссия 03:13
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Происшествия
В Москве побывавший в канализации мужчина сбежал из больницы в трусах
В Москве мужчину вернули в больницу после побега в одних трусах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Известия 03:16
Волейбол
Сборная России по волейболу покинула чемпионат Европы
Мужская сборная России по волейболу не смогла переиграть национальную команду Словении, уступив со счетом 1:3 в четвертьфинальном матче чемпионата Европы.
АБН 23 сентября в 17:31
Происшествия
Массовое отравление детей произошло в православной гимназии Иркутска
В православной женской гимназии Иркутска накануне вечером, 24 сентября, произошло ЧП с массовым отравлением детей.
REGNUM вчера в 23:34
Общество
Более 50 тыс. россиян попадут под сокращения
К концу сентября потерять работу могут почти 52 тысячи россиян. Такие сокращения прогнозируют в Росстате.
Газета.Ru 02:36
Армия и оружие
На авиабазе Хмеймим появились защитные ангары для Су-34 и Су-35. Видео
В Сирии на территории российской авиабазы Хмеймим появились защитные комплексы для истребителей-бомбардировщиков Су-34 и истребителей Су-35, стоящих на боевом дежурстве.
REGNUM вчера в 15:09
Общество
Рослесхоз оценил площадь сгоревших лесов в 2019 году
Площадь, которую пришли лесные пожары в России в 2019 году, составила около 1% от общей площади лесного фонда страны, сказал в среду на совещании в Красноярске врио руководителя Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Михаил Клинов.
ТАСС 02:03
Общество
В Минздраве назвали продукты для укрепления иммунитета осенью
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал RT, как правильно питаться в осенний период.
RT на русском вчера в 23:00
Политика
Лотерею грин-карт США могут запретить в России
Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят исходя из своего имиджа якобы „оплота демократии“.
Ридус вчера в 18:55
Энергетика
Мировые цены на нефть незначительно снижаются
Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 24 сентября, снижаются.
RT на русском вчера в 01:08
Энергетика
«Транснефть» сообщила о повышенном содержании хлора в нефти «Роснефти»
В течение первых восьми месяцев 2019 года «Роснефть» сдавала с систему трубопроводов нефть со средневзвешенным содержанием хлорорганических соединений 1,7 ppm (миллионной доли), сообщила пресс-служба «Транснефти».
REGNUM вчера в 02:41
Политика
Путин и Мадуро обсудят ситуацию в Венесуэле
Газета.Ru 01:16
Происшествия
Бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой
Владимир Фомин стал главой Новокуйбышевска 4 декабря 2018 года, до этого он около 20 лет возглавлял Новокуйбышевский завод масел и присадок.
РБК вчера в 03:03
Авто
Названы автомобили с лучшими мультимедийными системами
Российские эксперты компании J.D. Power провели опрос автолюбителей и выяснили, какими мультимедийными системами удовлетворены владельцы машин.
32CARS.ru 01:35
Общество
Моника Беллуччи появилась на Неделе моды в Милане с новой прической
54-летняя итальянская актриса и модель Моника Белуччи появилась на Неделе моды в Милане с новой неожиданной для публики прической – коротким каре.
RuNews24.ru вчера в 07:41
Происшествия
Вооруженные молотком бандиты отняли у москвича рюкзак с 20 млн рублей
В Москве неизвестные отняли у мужчины рюкзак, в котором находилось 19,825 млн рублей.
Известия 02:07
Политика
Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов
Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.
Ведомости вчера в 17:00
Политика
Глава Верховного суда призвал изучить запись задержания Павла Устинова
Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев призвал дополнительно изучить видеозапись задержания актера Павла Устинова во время несогласованной протестной акции 3 августа.
Общая газета.RU вчера в 07:57
Происшествия
Житель Башкирии дважды изнасиловал свою племянницу в автомобиле
Оба раза мужчина вывозил племянницу на своём автомобиле в поле неподалёку от села, где и насиловал девушку.
ИнфоСМИ вчера в 15:51
Общество
Меган Маркл и принц Гарри нарушили протокол во время турне в ЮАР
В первый день десятидневного турне принц Гарри и Меган Маркл посетили Кейптаун, где герцогиня обсудила с представительницами общественных организаций защиту прав женщин и детей.
Известия вчера в 14:32
Шоу-бизнес
Лолита Милявская удивила поклонников провокационным образом
Лолита Милявская опубликовала в Instagram новый снимок. Певица удивила поклонников провокационным образом в худи.
OAnews вчера в 00:41