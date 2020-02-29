Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал население страны не подвергаться ажиотажу по скупке туалетной бумаги с прилавков магазинов на фоне распространения коронавирусной инфекции, так как информация о нехватке этого товара в стране не соответствует действительности.

Общество Российские издания объединились в «Синдикат-100» Двадцать пять российских изданий по инициативе "Новой газеты" объединились в "Синдикат-100", главной целью которого по мысли его участников станет независимое освещение проблем страны и одновременная публикация материалов на острые общественно значимые темы.

Политика Пушков оценил просьбу Эрдогана оставить Турцию «один на один» с Сирией Сенатор Алексей Пушков прокомментировал просьбу турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана к президенту России Владимиру Путину не вмешиваться в конфликт между Анкарой и Дамаском в Идлибе.

Происшествия Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.

Хоккей КХЛ уведомила клубы о возможности изменения потолка зарплат Председатель совета директоров рижского "Динамо", член совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Юрис Савицкис подтвердил информацию о том, что в клуб пришло уведомление о возможном изменении потолка зарплат.

Общество В Италии число зараженных коронавирусом превысило тысячу Глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в Италии достигло 1049, передает РИА "Новости".

Космос Протоземля формировалась намного быстрее, чем считалось прежде Пыль, доставленная на Землю с метеоритами, позволила выяснить, что протоземля формировалась намного быстрее, чем считалось ранее, показывают ученые в новом исследовании.

Экономика Великобритания рекордно закупила золото в России Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Происшествия В Магнитогорске второклассник умер во время урока Следственный комитет по Челябинской области на своем сайте сообщил, что начал проверку в школе Магнитогорска, где во время урока скончался второклассник.

Политика Украинский писатель предупредил, что страна «станет русской» Несмотря на попытки киевских властей бороться с "советским наследием" и отдалиться от русской культуры, на Украине остается сильная зависимость от соседнего государства.

Транспорт Люксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом Люксембург с 29 февраля становится первой страной с бесплатным общественным транспортом для всех - и для жителей герцогства, и для его гостей.

Общество Восемь вернувшихся из Италии россиян проверят на коронавирус Восемь россиян, вернувшихся из Италии в Санкт-Петербург, госпитализировали в больницу имени Боткина с подозрением на коронавирус, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.