Общество
REGNUMАбэ призвал жителей Японии прекратить массово скупать туалетную бумагу
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал население страны не подвергаться ажиотажу по скупке туалетной бумаги с прилавков магазинов на фоне распространения коронавирусной инфекции, так как информация о нехватке этого товара в стране не соответствует действительности.
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Футбол
Матч «Хоффенхайм» — «Бавария» был прерван из-за беспорядков на трибуне
Футбольный матч 24-го тура чемпионата Германии "Хоффенхайм" – "Бавария" был прерван из-за беспорядков, возникших на трибуне болельщиков мюнхенского клуба, сообщается в официальном Twitter "Баварии".
Общество
Российские издания объединились в «Синдикат-100»
Двадцать пять российских изданий по инициативе "Новой газеты" объединились в "Синдикат-100", главной целью которого по мысли его участников станет независимое освещение проблем страны и одновременная публикация материалов на острые общественно значимые темы.
Политика
Пушков оценил просьбу Эрдогана оставить Турцию «один на один» с Сирией
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал просьбу турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана к президенту России Владимиру Путину не вмешиваться в конфликт между Анкарой и Дамаском в Идлибе.
Армия и оружие
Турецкие военные обстреляли самолеты ВКС России в Идлибе
Политика
США подписали мирное соглашение с движением «Талибан»
Представители США и афганского движения «Талибан» (запрещено в России) подписали историческое соглашение, сообщает Reuters.
Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Общество
В парке «Остров мечты» ждут около 40 тысяч посетителей в день открытия
В день открытия в парке "Остров мечты" ожидаются около 30-40 тысяч посетителей, сообщил журналистам председатель совета директоров холдинговой компании "Остров мечты" Амиран Муцоев.
Хоккей
КХЛ уведомила клубы о возможности изменения потолка зарплат
Председатель совета директоров рижского "Динамо", член совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Юрис Савицкис подтвердил информацию о том, что в клуб пришло уведомление о возможном изменении потолка зарплат.
Общество
В Италии число зараженных коронавирусом превысило тысячу
Глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в Италии достигло 1049, передает РИА "Новости".
Происшествия
Фанаты «Спартака» и «Динамо» устроили массовую драку в Москве
Болельщики столичных футбольных клубов «Спартак» и «Динамо» устроили драку возле «ВТБ Арены имени Льва Яшина» на Ленинградском проспекте в Москве.
Космос
Протоземля формировалась намного быстрее, чем считалось прежде
Пыль, доставленная на Землю с метеоритами, позволила выяснить, что протоземля формировалась намного быстрее, чем считалось ранее, показывают ученые в новом исследовании.
Экономика
Великобритания рекордно закупила золото в России
Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Происшествия
В Магнитогорске второклассник умер во время урока
Следственный комитет по Челябинской области на своем сайте сообщил, что начал проверку в школе Магнитогорска, где во время урока скончался второклассник.
Шоу-бизнес
Катя Гордон назвала Айзу Анохину наркоманкой
35-летняя Айза Анохина раскрыла шокирующую правду о 39-летней правозащитнице. Так, она утверждает, что наркоманкой является сама Гордон.
Общество
Что изменится в российских законах в марте 2020 года
1 марта вступают в силу поправки, разрешающие ввоз в Россию незарегистрированных лекарств по решению врачебной комиссии.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Политика
Украинский писатель предупредил, что страна «станет русской»
Несмотря на попытки киевских властей бороться с "советским наследием" и отдалиться от русской культуры, на Украине остается сильная зависимость от соседнего государства.
Транспорт
Люксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом
Люксембург с 29 февраля становится первой страной с бесплатным общественным транспортом для всех - и для жителей герцогства, и для его гостей.
Гаджеты
Назван самый популярный смартфон 2019 года
По итогам 2019 года самым продаваемым смартфоном в мире стал Iphone XR.
Футбол
«Монако» с Головиным сыграл вничью с «Реймсом» в чемпионате Франции
Футболисты "Монако" и "Реймса" сыграли вничью в матче 27-го тура чемпионата Франции.
Авто
Названы непригодные для повторной продажи автомобили
Политика
С 1 марта украинцы не смогут въезжать по своим паспортам в Россию
С 1 марта украинцы смогут въезжать в Россию только по загранпаспортам.
Общество
Восемь вернувшихся из Италии россиян проверят на коронавирус
Восемь россиян, вернувшихся из Италии в Санкт-Петербург, госпитализировали в больницу имени Боткина с подозрением на коронавирус, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
Общество
Борис Джонсон объявил о помолвке
«Премьер-министр и мисс Саймондс очень рады объявить о своей помолвке», — сообщается в заявлении представителя пары.