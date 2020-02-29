Общество
BFM.ruВ японских магазинах за сутки раскупили всю туалетную бумагу
Японцы буквально за сутки раскупили всю туалетную бумагу в стране. Нездоровый ажиотаж возник на фоне распространения новых слухов, связанных с коронавирусом, пишет «Российская газета».
Читать в источнике
Оценить130
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 13:20, Ашберн
Происшествия
Число погибших в бане в Москве увеличилось до трех
Число погибших на вечеринке в бане в Москве увеличилось до трех человек.
Политика
Путин заявил о готовности помочь Ирану в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин заявил о готовности РФ оказать помощь Ирану в целях противодействия распространению коронавируса нового типа.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас дал дочери русское имя
Певец признался, что имя дочери выбрала его супруга.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Политика
США и движение «Талибан» подписали мирное соглашение
Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения «Талибан» (запрещено в России), глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар подписали мирное соглашение между США и талибами.
Армия и оружие
Уничтожение России оказалось смертельно опасным для США
Пирс заключает, что уничтожение одной ядерной державой другой, например, безответная атака США на Россию или Китай, может быть смертельно опасным для первой, что объясняется, в частности, выбросом в верхние слои атмосферы сажи, которая способна спровоцировать глобальное похолодание и, как следствие, снижение продуктивности сельскохозяйственных культур.
Футбол
Зенит — Локомотив 0:0
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин был удален со скамейки запасных в матче 20 тура с "Зенитом".
Общество
Папа Римский отменил все официальные аудиенции
Транспорт
Люксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом
Люксембург гордится тем, что станет первой страной в мире с бесплатным общественным транспортом.
Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Юлия Михалкова переехала в США
Целых десять лет Юлия Михалкова была звездой шоу «Уральские пельмени», но в конце прошлого года заявила, что покидает проект.
Общество
Что ждет россиян в марте 2020 года
С 1 марта разрешается ввоз в Россию незарегистрированных лекарственных средств, если их необходимость для пациента признана специальной медицинской комиссией.
Политика
Рада готовится принять закон о допуске в страну иностранных войск
По данным издания, депутатам предложат одобрить решение президента Владимира Зеленского, разрешающее подразделениям вооружённых сил других государств участвовать в многонациональных учениях на территории Украины.
Общество
Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса
Футбол
Ахмат — Ростов 1:1
Соперники не смогли выявить победителя.
Политика
Пушков оценил просьбу Эрдогана оставить Турцию «один на один» с Сирией
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал просьбу турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана к президенту России Владимиру Путину не вмешиваться в конфликт между Анкарой и Дамаском в Идлибе.
Спорт
Большунов стал вторым в индивидуальной гонке на КМ в Лахти
Российский лыжник Александр Большунов финишировал вторым в индивидуальной гонке классическим стилем на 15 км в рамках Кубка мира в финском Лахти.
Экономика
Великобритания рекордно закупила золото в России
Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Армия и оружие
Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны
Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
Армия и оружие
Десантный корабль «Орск» вошел в Средиземное море
Десантный корабль Черноморского флота (ЧФ) России «Орск» прошел Босфор и вышел в Средиземное море.
Футбол
Главный тренер «Динамо» прокомментировал поражение от «Спартака»
Главный тренер московского "Динамо" Кирилл Новиков прокомментировал поражение своей команды от столичного "Спартака" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24 .
Общество
В Росгидромете пообещали аномально теплый март
Политика
Скабеева пристыдила Зеленского за отказ праздновать День Победы
Российская телеведущая Ольга Скабеева разочарована малодушным решением украинских властей уклониться от празднования Дня Победы.
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Ивлеевой рэпер Элджей показал свои глаза без белых линз
Рэпер Элджей впервые выложил в Сеть фотографию, на которой поклонники увидели его глаза без белых линз.
Единоборства
Кадыров оценил удар Емельяненко
Как сообщается на сайте «Газета.ru», Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поделился мнением об Александре Емельяненко.
Биатлон
Драчёв заявил, что в IBU шокированы ситуацией с обысками у Логинова
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о мнении Международного союза биатлонистов (СБР) по ситуации с обысками в номерах Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича во время чемпионата мира в Антерсельве.
Армия и оружие
Эсминец КНР направил лазер на самолет-разведчик США
Эсминец КНР направил лазер на самолет-разведчик P-8A Poseidon ВМС США, летевший над Тихим океаном.
Происшествия
МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье
Сотрудники МВД возбудили уголовное дело в связи с тем, что на масленичных гуляниях в Михайловском районе Приморского края неизвестные показали на уличном экране порноролик.