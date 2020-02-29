Японцы буквально за сутки раскупили всю туалетную бумагу в стране. Нездоровый ажиотаж возник на фоне распространения новых слухов, связанных с коронавирусом, пишет «Российская газета».

В японских магазинах за сутки раскупили всю туалетную бумагу

Шоу-бизнес Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.

Политика США и движение «Талибан» подписали мирное соглашение Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения «Талибан» (запрещено в России), глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар подписали мирное соглашение между США и талибами.

Армия и оружие Уничтожение России оказалось смертельно опасным для США Пирс заключает, что уничтожение одной ядерной державой другой, например, безответная атака США на Россию или Китай, может быть смертельно опасным для первой, что объясняется, в частности, выбросом в верхние слои атмосферы сажи, которая способна спровоцировать глобальное похолодание и, как следствие, снижение продуктивности сельскохозяйственных культур.

Футбол Зенит — Локомотив 0:0 Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин был удален со скамейки запасных в матче 20 тура с "Зенитом".

Общество Что ждет россиян в марте 2020 года С 1 марта разрешается ввоз в Россию незарегистрированных лекарственных средств, если их необходимость для пациента признана специальной медицинской комиссией.

Политика Рада готовится принять закон о допуске в страну иностранных войск По данным издания, депутатам предложат одобрить решение президента Владимира Зеленского, разрешающее подразделениям вооружённых сил других государств участвовать в многонациональных учениях на территории Украины.

Политика Пушков оценил просьбу Эрдогана оставить Турцию «один на один» с Сирией Сенатор Алексей Пушков прокомментировал просьбу турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана к президенту России Владимиру Путину не вмешиваться в конфликт между Анкарой и Дамаском в Идлибе.

Спорт Большунов стал вторым в индивидуальной гонке на КМ в Лахти Российский лыжник Александр Большунов финишировал вторым в индивидуальной гонке классическим стилем на 15 км в рамках Кубка мира в финском Лахти.

Экономика Великобритания рекордно закупила золото в России Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Футбол Главный тренер «Динамо» прокомментировал поражение от «Спартака» Главный тренер московского "Динамо" Кирилл Новиков прокомментировал поражение своей команды от столичного "Спартака" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24 .

Единоборства Кадыров оценил удар Емельяненко Как сообщается на сайте «Газета.ru», Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поделился мнением об Александре Емельяненко.

Биатлон Драчёв заявил, что в IBU шокированы ситуацией с обысками у Логинова Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о мнении Международного союза биатлонистов (СБР) по ситуации с обысками в номерах Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича во время чемпионата мира в Антерсельве.