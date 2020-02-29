Общество

REGNUMREGNUMАбэ призвал жителей Японии прекратить массово скупать туалетную бумагу

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал население страны не подвергаться ажиотажу по скупке туалетной бумаги с прилавков магазинов на фоне распространения коронавирусной инфекции, так как информация о нехватке этого товара в стране не соответствует действительности.
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