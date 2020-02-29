Общество
REGNUMАбэ призвал жителей Японии прекратить массово скупать туалетную бумагу
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал население страны не подвергаться ажиотажу по скупке туалетной бумаги с прилавков магазинов на фоне распространения коронавирусной инфекции, так как информация о нехватке этого товара в стране не соответствует действительности.
Читать в источнике
Оценить144
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 14:46, Ашберн
Авто
Названы автомобили, которые не боятся пробегов более 300 тыс. км
Футбол
«Ливерпуль» может остаться без рекорда и без чемпионского титула
Стоит отметить, что за последние сутки о первых случаях заражения стало известно в Белоруссии, Нидерландах, Сан-Марино, Литве и Новой Зеландии.
Футбол
«Динамо» — «Спартак»: в ворота красно-белых не назначен пенальти
На 15-й минуте матча 20-го тура чемпионата России «Динамо» — «Спартак» верное решение принял арбитр Сергей Карасев, не назначив 11-метровый удар в ворота гостей.
Происшествия
В центре Москвы произошла драка в очереди за кроссовками
Что именно стало причиной конфликта, пока не известно.
Общество
В США зафиксирована первая смерть от коронавируса
Человек скончался в штате Вашингтон от коронавируса COVID-19, сообщает AP со ссылкой на представителей здравоохранения штата.
Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Футбол
«Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом»
«Зенит» в Санкт-Петербурге сыграл со счетом 0:0 с московским «Локомотивом» в матче 20-го тура чемпионата России по футболу.
Музыка
Панайотова назвали представителем России на «Евровидении-2020»
Происшествия
В Магнитогорске второклассник умер во время урока
Следственный комитет по Челябинской области на своем сайте сообщил, что начал проверку в школе Магнитогорска, где во время урока скончался второклассник.
Авто
Назвали самые популярные автомобили российской сборки за рубежом
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Здоровье
Кардиолог рассказал о простых способах снизить давление без лекарств
Как можно помочь себе, рассказал российский врач-кардиолог Юрий Беленков.
Политика
Путин заявил о готовности помочь Ирану в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин заявил о готовности РФ оказать помощь Ирану в целях противодействия распространению коронавируса нового типа.
Экономика
В Крыму расходы на благоустройство и реформу ЖКХ увеличат за счет субсидий
Власти Крыма увеличили расходную часть бюджета региона на 4,8 млрд рублей за счет субсидий из федерального бюджета, средства пойдут на реформирование ЖКХ, благоустройство территорий по нацпроекту "Жилье и городская среда", ремонт школ, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе крымского правительства.
Транспорт
Люксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом
Люксембург с 29 февраля становится первой страной с бесплатным общественным транспортом для всех - и для жителей герцогства, и для его гостей.
Гаджеты
Опубликован список смартфонов, которые получат MIUI 12
Инсайдеры назвали список смартфонов Xiaomi, которые будут оснащены Android MIUI 12.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Общество
Папа Римский отменил все официальные аудиенции
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.
Единоборства
Кадыров оценил удар Емельяненко
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как прошла схватка с российским бойцом Александром Емельяненко.
Здоровье
В Башкирии снизилась смертность и рождаемость
Количество умерших сократилось на 1245 человек.
Кино
Российский фильм «Дау. Наташа» выиграл приз Берлинале
Как писал NEWS.ru, продюсерская компания «Феномен Филмз» посчитала необоснованным обвинение фильма «Дау» в пропаганде порнографии.
Технологии
«Эльбрусы» приблизились по производительности к Intel 2014 года
«Эльбрусы» приблизились по производительности к Intel 2014 года.
Армия и оружие
Турецкие беспилотники поддерживают атаки боевиков в Идлибе
Турецкие беспилотники обеспечивают огневую поддержку при атаках, совершаемых боевиками "Хайат Тахрир аш-Шам" (террористическая группировка, запрещенная в России и ряде других стран – ред.) и союзных бандформирований на позиции правительственных сил Сирии в провинции Идлиб.
Космос
Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной
Общество
В Болгарии замедлилось строительство «Турецкого потока»
Происшествия
В ДТП с автобусом под Ульяновском пострадали девять детей
Всего в автобусе ехали 29 человек — 26 детей и три тренера.