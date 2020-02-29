Общество
REGNUMАбэ призвал жителей Японии прекратить массово скупать туалетную бумагу
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал население страны не подвергаться ажиотажу по скупке туалетной бумаги с прилавков магазинов на фоне распространения коронавирусной инфекции, так как информация о нехватке этого товара в стране не соответствует действительности.
Читать в источнике
Оценить105
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 11:46, Ашберн
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией
Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Футбол
«Спартак» обыграл «Динамо» в матче РПЛ
Политика
Российского журналиста Алексея Пивоварова не пустили на Украину
«Несколько лет не был в Украине, и, видимо, не судьба», — написал на своей странице в Facebook известный российский журналист Алексей Пивоваров.
Футбол
Десна - Мариуполь: прогноз Kasa KasaT 29 февраля 2020
Я, Kasa_KasaT, и вот вам уверенная ставка на Украинскую Премьер Лигу: очевидным фаворитом букмекеров является - Черниговская Десна!
Спорт
Большунов стал вторым в гонке на 15 километров на этапе Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов стал вторым в гонке на 15 километров классическим стилем на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).
Музыка
Леди Гага выпустила клип, снятый на iPhone
Американская певица Леди Гага выпустила клип на песню Stupid Love. Ролик она анонсировала в Instagram, но он уже доступен на YouTube.
Общество
Тематический парк «Остров мечты» открылся в Москве
Корр. ТАСС Анна Орел/ Крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений "Остров мечты" открылся для жителей и гостей Москвы в субботу.
Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Юлия Михалкова переехала в США
Целых десять лет Юлия Михалкова была звездой шоу «Уральские пельмени», но в конце прошлого года заявила, что покидает проект.
Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Политика
США договорились о мире с «Талибаном»
США и афганское радикальное движение «Талибан» договорились о мире. Церемония прошла в Дохе, сообщает ТАСС.
Единоборства
«Саша хороший»: Рамзан Кадыров оправдал поражение Емельяненко от него
Рамзан Кадыров и Александр Емельяненко провели бой, в ходе которого глава Чечни жестко избил бывшего чемпиона мира по версии ProFC.
Политика
С 1 марта украинцы смогут въезжать в РФ только с загранпаспортом
Пересечение границы с Россией для граждан Украины с 1 марта 2020 года станет возможным только при наличии загранпаспорта, следует из постановления правительства Украины № 1056 от 18 декабря 2019 года.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Гаджеты
Список смартфонов, которые получат MIUI 12, оказался фейком
Отлично зарекомендовавший себя инсайдер под ником Xiaomishka, регулярно поставляющий интересные новости из мира мобильных устройств, утверждает, что опубликованный сегодня список смартфонов, которые получат MIUI 12, является самым обычным фейком.
Армия и оружие
Уничтожение России оказалось смертельно опасным для США
Пирс заключает, что уничтожение одной ядерной державой другой, например, безответная атака США на Россию или Китай, может быть смертельно опасным для первой, что объясняется, в частности, выбросом в верхние слои атмосферы сажи, которая способна спровоцировать глобальное похолодание и, как следствие, снижение продуктивности сельскохозяйственных культур.
Авто
Названы непригодные для повторной продажи автомобили
Общество
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
Армия и оружие
В Польше начались крупнейшие учения по переброске войск США в Европу
В Польше начались крупнейшие за последние годы учения DEFENDER 2020, на которых отработают переброску американских войск в Европу, сообщил в Twitter министр национальной безопасности Польши Мариуш Блащак.
Армия и оружие
Белорусские миротворцы проведут тренировку с британскими военными
Белорусские миротворцы с 1 по 14 марта проведут совместную тренировку с подразделением морской пехоты Великобритании, сообщила в субботу пресс-служба минобороны республики.
Происшествия
Штаб «ООС» сообщил о задержании ополченцев ДНР под Мариуполем
Боевики ВСУ при въезде в Мариуполь задержали двух ополченцев ДНР, которых разыскивала Нацполиция.
Армия и оружие
Генсек НАТО выразил поддержку Турции после гибели военных в Идлибе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил поддержку Турции в связи с гибелью военнослужащих в сирийском Идлибе.
Авто
Audi объявила стоимость кроссовера SQ7 для авторынка РФ
Как сообщили в компании, кроссовер Audi SQ7 оснащен 4-литровым дизельным двигателем мощностью 422 лошадиных силы.
Политика
Путин и Рухани обсудили ситуацию в Идлибе
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Хасан Рухани обсудили ситуацию в Идлибе, заявив о необходимости полной реализации астанинских договорённостей.
Футбол
«Лацио» победил «Болонью» и вышел в лидеры Серии А
Римский «Лацио» одержал домашнюю победу над «Болоньей» (2:0) в матче 26-го тура итальянской Серии А. Счет на 18-й минуте открыл испанский хавбек Луис Альберто, а спустя три минуты аргентинец Хоакин Корреа удвоил его.