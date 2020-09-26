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РИА Новости
РИА Новости 

Абэ рассказал, что помешало заключить мирный договор с Россией

Япония и Россия были очень близки к заключению мирного договора осенью 2018 года, однако этому помешало усиление противостояния Вашингтона и Москвы, заявил экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ в интервью газете "Никкэй".В источнике
Синдзо Абэяпонский политик
Переговоры, где сталкиваются национальные интересы, не могут быть простыми. Однако мы не должны оставлять без внимания территориальный вопрос. Я надеюсь, что при премьер-министре Суге переговоры активизируются и мирный договор между Японией и Россией будет заключен.
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Абэ указал главную помеху для заключения мирного договора с Россией

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Абэ заявил, что Япония и РФ могли подписать мирный договор в 2018 году

Общественная служба новостей00:01
Московский Комсомолец

Абэ: Россия и Япония могли заключить мирный договор в 2018 году

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Абэ рассказал, что помешало заключить мирный договор с Россией

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В Японии рассказали, когда был шанс подписать мирный договор с Россией

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Абэ рассказал, когда Япония и Россия были максимально близки к заключению мирного договора

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Познер объяснил причину враждебности американцев к России
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