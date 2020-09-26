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РИА Новости
РИА Новости

Абэ рассказал, что помешало заключить мирный договор с Россией

Япония и Россия были очень близки к заключению мирного договора осенью 2018 года, однако этому помешало усиление противостояния Вашингтона и Москвы, заявил экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ в интервью газете "Никкэй".В источнике
Синдзо Абэяпонский политик
Переговоры, где сталкиваются национальные интересы, не могут быть простыми. Однако мы не должны оставлять без внимания территориальный вопрос. Я надеюсь, что при премьер-министре Суге переговоры активизируются и мирный договор между Японией и Россией будет заключен.
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REGNUM

Япония и Россия могли заключить мирный договор в 2018 году — Абэ

REGNUM23:10
Московский Комсомолец

Абэ: Россия и Япония могли заключить мирный договор в 2018 году

Московский Комсомолец20:22
РИА Новости

Абэ рассказал, что помешало заключить мирный договор с Россией

РИА Новости22:26
Аргументы и Факты

Абэ рассказал, когда Япония и РФ были близки к заключению мирного договора

Аргументы и Факты21:46
Коммерсантъ

Абэ: Россия и Япония были близки к заключению мирного договора в 2018 году

Коммерсантъ20:52
Газета.Ru

Абэ рассказал, что помешало заключить мирный договор с РФ

Газета.Ru22:37
ТАСС

Абэ рассказал, когда Япония и Россия были максимально близки к заключению мирного договора

ТАСС19:46

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NASA рассчитывает использовать Луну для поиска внеземной жизни
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