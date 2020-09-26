Переговоры, где сталкиваются национальные интересы, не могут быть простыми. Однако мы не должны оставлять без внимания территориальный вопрос. Я надеюсь, что при премьер-министре Суге переговоры активизируются и мирный договор между Японией и Россией будет заключен.