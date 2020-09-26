Валдай 11

Япония и Россия были очень близки к заключению мирного договора осенью 2018 года, заявил экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ в интервью газете "Никкэй". "Было ощущение, что мы приближаемся к переговорам, чье содержание было бы направлено уже на заключение (договора – ред.)", - сказал Абэ.