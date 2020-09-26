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РИА Новости
РИА Новости

Абэ рассказал, что помешало заключить мирный договор с Россией

Япония и Россия были очень близки к заключению мирного договора осенью 2018 года, заявил экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ в интервью газете "Никкэй". "Было ощущение, что мы приближаемся к переговорам, чье содержание было бы направлено уже на заключение (договора – ред.)", - сказал Абэ.В источнике
Синдзо Абэяпонский политик
Переговоры, где сталкиваются национальные интересы, не могут быть простыми. Однако мы не должны оставлять без внимания территориальный вопрос. Я надеюсь, что при премьер-министре Суге переговоры активизируются и мирный договор между Японией и Россией будет заключен.
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