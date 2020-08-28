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РИА Новости
РИА Новости

Абэ сообщил правящему блоку об отставке с поста премьера

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил правящему блоку о решении уйти в отставку, передает Киодо со ссылкой на источники в правительстве. Он будет исполнять свои обязанности до выбора преемника. Ранее СМИ писали об ухудшении самочувствия политика.В источнике
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Фонтанка.Ру

Премьер-министр Японии сообщил правящему блоку о решении покинуть пост. Индексы биржи в Токио рухнули

Фонтанка.Ру02:43
Эхо Москвы

Японский премьер Синдзо Абэ, как ожидается, через час объявит о решении уйти в отставку

Эхо Москвы03:01
РИА Новости

Абэ сообщил правящему блоку об отставке с поста премьера

РИА Новости02:19
Коммерсантъ

Абэ уйдет с поста премьера Японии

Коммерсантъ01:30
Говорит Москва

СМИ узнали о скорой отставке премьер-министра Японии

Говорит Москва01:26
ТАСС

Экс-глава МИД Японии Кисида заявил, что примет участие в выборах лидера правящей партии

ТАСС02:58
REGNUM

NHK: Абэ уйдёт в отставку из-за болезни

REGNUM01:18

На Украине за сутки коронавирусом заразилось рекордное число человек

На Украине за сутки коронавирусом заразились 2348 человек, что является рекордом с начала пандемии, сообщила система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета национальной безопасности и обороны страны.
Газета.Ru02:31

В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ru26 августа в 08:44
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Производители мороженого предупредили о росте цен из-за маркировки

Компания "Юнилевер" при поддержке Союза мороженщиков России обратилась к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву с просьбой исключить мороженое весом до 100 г из списка товаров, подлежащих маркировке по экономическим и технологическим причинам.
Газета.Ru03:08
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Исследование: вторичное жилье в России подешевело в августе на 1,5%

Средняя стоимость жилья на вторичном рынке в России в августе вернулась к показателям периода самоизоляции и составила 74,8 тыс. рублей за квадратный метр, что на 1,5% меньше, чем годом ранее, говорится в исследовании аналитического центра ЦИАН.
ТАССвчера в 08:30
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«Атлетико» отказал «Барселоне» в обмене Жоау Фелиша на Гризманна

Как сообщает Marca, перед 1/4 финала Лиги чемпионов против "Баварии" (2:8) глава клуба обратился к мадридскому "Атлетико", предложив Антуану Гризманну вернуться в свою бывшую команду в рамках обмена, который позволил бы Жоау Фелишу перебраться в стан сине-гранатовых.
Газета.Ru00:47

«АвтоВАЗ» сообщил о запуске производства Granta Cross Quest

Практичность и функциональность нового универсала Granta Cross Quest подчёркивает новая обивка кресел из специальной водо- и грязеотталкивающей ткани, а также резиновый коврик багажного отсека и две багажных сетки.
Тарантас Ньюс23:29
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Белоруссия начала военные учения на гродненском направлении

"Под руководством командующего войсками Западного оперативного командования на Гродненском тактическом направлении проводится комплексное тактическое учение со сводной группировкой войск", - говорится в сообщении минобороны в Telegram-канале.
РИА Новости03:12