Абэ сообщил правящему блоку об отставке с поста премьера
Смотрите также
Минобороны РФ объяснило инцидент в Сирии с военными России и США
Оскар Кучера покинул программу Кудрявцевой на НТВ
Путин сообщил о создании резерва из силовиков для помощи Белоруссии
Православные празднуют 28 августа Успение Пресвятой Богородицы
Раскрыта хроника вывоза Навального из России в Германию
В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ
Трамп официально стал кандидатом в президенты США от республиканцев
Путин открыл движение по трассе «Таврида» в Крыму
Шушкевич призвал изменить статус русского языка в Белоруссии
В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд России
ФНС России: самозанятые вывели из тени более 130 млрд рублей доходов
Сборная России по гимнастике не попала в число участников ЧЕ в Киеве
При столкновении двух автобусов в Якутии пострадали 13 человек
Военные США обнаружили всплывшую российскую подлодку около Аляски
«АвтоВАЗ» сообщил о запуске производства Granta Cross Quest
Кристина Асмус кардинально сменила имидж после развода
Белоруссия начала военные учения на гродненском направлении
В Чите завели дело на прикурившего от церковной свечи подростка
Военные США обнаружили всплывшую российскую подлодку около Аляски
Абэ сообщил правящему блоку об отставке с поста премьера
Шушкевич призвал изменить статус русского языка в Белоруссии
В Латвии призвали использовать «ненавистный русский язык»
Глава МИД Украины заявил о приостановке всех контактов с Белоруссией
Все доставленные в РУВД в Белоруссии российские журналисты отпущены
Путин открыл движение по трассе «Таврида» в Крыму
В ВОЗ заявили о влиянии коронавируса на психическое здоровье людей
Трамп официально стал кандидатом в президенты США от республиканцев
В Госдуме предложили понизить ипотечную ставку для приемных семей
ФНС России: самозанятые вывели из тени более 130 млрд рублей доходов
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил правящему блоку о решении уйти в отставку, передает Киодо со ссылкой на источники в правительстве. Он будет исполнять свои обязанности до выбора преемника. Ранее СМИ писали об ухудшении самочувствия политика.В источнике
Подробнее о событии