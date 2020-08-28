Абэ уведомил партию из правящей коалиции о решении уйти в отставку
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Глава партии из правящей коалиции «Комэйто» Нацуо Ямагути подтвердил решение премьер-министра страны Синдзо Абэ уйти в отставку. Об этом он рассказал корреспондентам телеканала NHK.В источнике
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