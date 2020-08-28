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РБК
РБК

Абэ уведомил партию из правящей коалиции о решении уйти в отставку

Глава партии из правящей коалиции «Комэйто» Нацуо Ямагути подтвердил решение премьер-министра страны Синдзо Абэ уйти в отставку. Об этом он рассказал корреспондентам телеканала NHK.В источнике
Подробнее о событии
Говорит Москва

Премьер-министр Японии рассказал о незавершённых делах из-за досрочной отставки

Говорит Москва04:21
РБК

Абэ уведомил партию из правящей коалиции о решении уйти в отставку

РБК04:05
РИА Новости

Абэ объявил об отставке из-за состояния здоровья

РИА Новости02:19
Коммерсантъ

Ветеран японской политики Синдзо Абэ покинул пост премьер-министра

Коммерсантъ05:09
REGNUM

Преемник и возвращение: что ещё рассказал Абэ

REGNUM05:37
Фонтанка.Ру

Премьер-министр Японии сообщил правящему блоку о решении покинуть пост. Индексы биржи в Токио рухнули

Фонтанка.Ру02:43
ТАСС

Абэ пообещал не оказывать влияния на партию при выборе нового премьера Японии

ТАСС04:41

Попова заявила о формировании иммунитета к COVID-19 даже без симптомов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, по последним данным исследований, иммунитет к новой коронавирусной инфекции формируется в том числе у тех пациентов, у которых не было клинических проявлений болезни.
Интерфакс03:20
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МИД прокомментировал санкции США против трех российских НИИ

Москва считает вопиющим введение США санкций против российских НИИ, особенно возмутителен факт, что под ограничительные меры попали ученые и специалисты, работавшие над разработкой российской вакцины от COVID-19, говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
РИА Новости06:26

Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
РИА Новости03:58
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Минпромторг России объяснил перебои с доступом к препарату фуросемид

Лекарства Domadoktor.ru "Поскольку данный лекарственный препарат включен в перечень ЖНВЛП и цена на него регулируются государством, в настоящее время его производство становится нерентабельным", — объяснили сложившуюся ситуации в Минпромторге.
REGNUM00:39
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Медведков заявил о деградации торговой политики Евросоюза

Апелляция ЕС, поданная в неработающий орган ВТО на решение третейской группы по спору с РФ по энергокорректировкам, говорит о деградации торговой политики крупнейшего российского партнера, прокомментировал "Интерфаксу" поданную в пятницу апелляцию экс-директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития, заведующий кафедрой торговой политики ВШЭ Максим Медведков.
Интерфакс05:59