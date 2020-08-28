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РБК
РБК

Абэ уведомил партию из правящей коалиции о решении уйти в отставку

Глава партии из правящей коалиции «Комэйто» Нацуо Ямагути подтвердил решение премьер-министра страны Синдзо Абэ уйти в отставку. Об этом он рассказал корреспондентам телеканала NHK.В источнике
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РИА Новости

Ушел Абэ как. Почему Курилы остались лишь мечтой японцев

РИА Новости07:28
Газета.Ru

Абэ пообещал не вмешиваться в выборы нового премьера

Газета.Ru06:53
Фонтанка.Ру

Премьер-министр Японии сообщил правящему блоку о решении покинуть пост. Индексы биржи в Токио рухнули

Фонтанка.Ру02:43
ТАСС

Меркель выразила сожаление в связи с отставкой Абэ и пожелала ему здоровья

ТАСС07:37
REGNUM

Японский премьер-министр Абэ объявил об отставке

REGNUM04:27
Коммерсантъ

Ветеран японской политики Синдзо Абэ покинул пост премьер-министра

Коммерсантъ05:09
РБК

Абэ уведомил партию из правящей коалиции о решении уйти в отставку

РБК04:05

Юрий Ганус покинет пост гендиректора РУСАДА по решению учредителей

Москва, 28 августа 2020, 14:29 — REGNUM Рекомендации наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о рассмотрении вопроса об увольнении нынешнего гендиректора РУСАДА Юрия Гануса поддержаны общим собранием учредителей агентства.
REGNUM07:29

В Крыму проверят все детдома из-за скандала с истощенным ребенком

Как заявила «Новой газете» приемная мать двухлетнего мальчика Ольга Крамная, из-за пандемии коронавируса опекунство в Симферополе оформляли удаленно, а после выписки ребенка из детдома его пришлось экстренно госпитализировать в Луговскую больницу.
Новая газета25 августа в 08:16
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Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального

Генпрокуратура РФ направила в Германию запрос о правовой помощи по ситуации с доставленным из Омска в коме в берлинскую клинику Charite оппозиционером Алексеем Навальным, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.
Интерфаксвчера в 08:05
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В Крыму зафиксирован рекордный суточный прирост носителей коронавируса

Симферополь, 28 августа 2020, 10:01 — REGNUM Сразу 84 новых случая заражения коронавирусом подтвердилось в Республике Крым за минувшие сутки, об этом на своей странице в социальной сети написал 28 августа глава Крыма Сергей Аксёнов.
REGNUM03:01
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