Премьер Японии Абэ заявил о намерении уйти в отставку
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции в Токио подтвердил, что намерен уйти в отставку. Об этом сообщило агентство Kyodo.В источнике
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