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Премьер Японии Абэ заявил о намерении уйти в отставку

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции в Токио подтвердил, что намерен уйти в отставку. Об этом сообщило агентство Kyodo.В источнике
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URA.Ru

Как уход премьера Японии повлияет на спор с Россией о Курилах. Прогноз исследователя Востока

URA.Ru03:42
РБК

Абэ уведомил партию из правящей коалиции о решении уйти в отставку

РБК04:05
ТАСС

Абэ пообещал не оказывать влияния на партию при выборе нового премьера Японии

ТАСС04:41
Коммерсантъ

Чем известен Синдзо Абэ

Коммерсантъ04:40
REGNUM

Преемник и поправки в Конституцию: о чем рассказал Абэ

REGNUM04:43
РИА Новости

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ уходит в отставку

РИА Новости02:19
Фонтанка.Ру

Премьер-министр Японии сообщил правящему блоку о решении покинуть пост. Индексы биржи в Токио рухнули

Фонтанка.Ру02:43

Мурашко: детей в России прививать от коронавируса пока не планируется

Вакцинация детей от коронавируса в России начнётся после того, как изучат влияние препарата на детский организм, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Общероссийском родительском собрании.
RT на русском04:44
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Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального

Генпрокуратура РФ направила в Германию запрос о правовой помощи по ситуации с доставленным из Омска в коме в берлинскую клинику Charite оппозиционером Алексеем Навальным, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.
Интерфаксвчера в 08:05
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В РФС объяснили ситуацию с выплатами школам за Головина

Москва, 28 августа 2020, 11:34 — REGNUM Училище олимпийского резерва (УОР) города Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области не получило выплат за полузащитника Александра Головина, потому не зарегистрировала его как своего игрока.
REGNUM04:34