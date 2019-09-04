Политика

Взгляд.руВзгляд.руАбэ захотел вывести переговоры о мире с Россией на новый уровень

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что в ходе предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным хочет вывести переговоры по вопросу заключения мирного договора между странами на новый уровень.
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