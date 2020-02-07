Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что намерен решить проблему "северных территорий", как Токио называет Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, и заключить мирный договор с Россией.

с чего всё началось

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении решить проблему Курильских островов и подписать мирный договор с Россией. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на выступление японского премьера на "Съезде за возвращение северных территорий".

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