Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении решить проблему Курильских островов и подписать мирный договор с Россией. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на выступление японского премьера на "Съезде за возвращение северных территорий".

Абэ заявил о намерении заключить мирный договор с Россией

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