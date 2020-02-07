Политика

Газета.RuГазета.RuАбэ заявил о намерении заключить мирный договор с Россией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении решить проблему Курильских островов и подписать мирный договор с Россией. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на выступление японского премьера на "Съезде за возвращение северных территорий".
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Абэ объявил о желании заключить мирный договор с Россией

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Япония намерена расширять совместную деятельность с Россией на Курилах

РИА Новостивчера в 22:50
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Наш последний герой — новозеландский режиссер Тайка Вайтити, чей "Кролик Джоджо" претендует на шесть статуэток Американской академии.
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Путин проведёт заседание президиума Госсовета и Совета по науке

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REGNUM вчера в 00:28
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Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
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Анастасия Волочкова перенесла свадьбу

В интервью Алле Довлатовой в эфире «Русского радио» Анастасия Волочкова призналась, что 20 октября ее свадьба не состоится.
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Новым директором "Роскино" назначена Евгения Маркова. Об этом она в пятницу сообщила ТАСС.
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Политика

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В Кремле объявили место проведения переговоров президентов России и Беларуси. "РГ" уже сообщала, что встреча состоится 7 февраля в России.
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В Хабаровске введут масочный режим

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Вратарь Андрей Василевский отразил шайбу «вслепую» на матче НХЛ

В поединке регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) канадский клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграли "Питтсбург Пингвинз" со счетом 4:2. Особенно отметили игру форварда Никиты Кучерова из "Тампы": он записал себе в актив два очка.
VSE42.RU 01:47
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В Екатеринбурге нашли площадку для помещения граждан Китая на карантин. Об этом сообщает пресс-служба свердловского минздрава.
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Диетолог рассказала о пользе и вреде семечек

Семечки подсолнечника положительно влияют на здоровье человека и даже могут защитить от старения, считает врач-диетолог Тамара Прунцева.
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Алексей Гордеев станет вице-спикером Госдумы

Экс-глава Минсельхоза Алексей Гордеев переходит в Госдуму и в перспективе может претендовать на пост вице-спикера нижней палаты парламента.
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Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
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Тренер Солдатовой сообщила о звонке гимнастки из больницы

В четверг, 6 февраля, агентство городских новостей «Москва» сообщило, что Солдатову госпитализировали в одну из московских больниц после попытки суицида.
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Венгер может вернуться в «Арсенал»

Как сообщает Daily Mirror, боссы «канониров» хотели бы вернуть легендарного француза в клуб на новую должность, чтобы сплотить фанатов вокруг нового главного тренра «Арсенала» Микеля Артерты.
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Сборная России уступила команде Финляндии в матче Евротура

Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в стартовом матче шведского этапа Евротура Beijer 2020, который 6 февраля состоялся в Хельсинки.
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В Совфеде могут появиться пожизненные сенаторы

У Чубарьяна, отметил он, есть предложения по количеству сенаторов от РФ и пожизненных членов верхней палаты, основанные на международном опыте.
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В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката

Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
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Следствие по делу об убийстве в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу "Япончик" задержало обвиняемого в данном преступлении Муртаза Шаданию.
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У берегов Эстонии затонул российский рыболовный траулер

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Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет

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РЕН ТВ 05 февраля в 18:49
Происшествия

В жилом доме в Индии из крана полился алкоголь

В многоквартирном доме в индийском городе Триссур (штат Керала) восемнадцать семей обратились к властям с жалобами на невозможность помыться и набрать питьевой воды, сообщает The News Minute.
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