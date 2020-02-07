Политика
Газета.RuАбэ заявил о намерении заключить мирный договор с Россией
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении решить проблему Курильских островов и подписать мирный договор с Россией. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на выступление японского премьера на "Съезде за возвращение северных территорий".
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Кино
Как снимает Тайка Вайтити — и почему «Кролик Джоджо» достоин «Оскара»
Наш последний герой — новозеландский режиссер Тайка Вайтити, чей "Кролик Джоджо" претендует на шесть статуэток Американской академии.
Происшествия
Полицейскому, открывшему стрельбу в московском метро, предъявили новое обвинение во взятке
Вечером 18 сентября 2019 года Алексей Смирнов открыл стрельбу по сотрудникам ОСБ, которые пытались его задержать.
Политика
СМИ узнали об опасениях США из-за возможных санкций против «Роснефти»
Ранее США обвиняли «Роснефть» в покупке топлива у государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA в обход наложенных на нее санкций.
Происшествия
Еще у десяти человек с круизного судна в Японии обнаружили коронавирус
Экономика
Партнер UFG рассказала о доходах семьи Мишустина. Письмо компании
Мишустин стал президентом UFG Capital Partners и управляющим партнером UFG Asset Management, которые входят в группу компаний UFG.
Футбол
«Локомотив» – «Спартак»: Соболев сыграет с первых минут
Главные тренеры Локомотива и Спартака Юрий Семин и Доменико Тедеско назвали составы на матч команд во втором туре Кубка Матч Премьер.
Общество
Путин подписал закон о праве детей на жильё при разводе родителей
Общество
Путин проведёт заседание президиума Госсовета и Совета по науке
Сегодня, 6 февраля, президент РФ Владимир Путин проведёт совместное заседание президиума Госсовета и Совета по науке и образованию, сообщается на сайте Кремля.
Политика
Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова перенесла свадьбу
В интервью Алле Довлатовой в эфире «Русского радио» Анастасия Волочкова призналась, что 20 октября ее свадьба не состоится.
Общество
Евгения Маркова стала новым директором «Роскино»
Новым директором "Роскино" назначена Евгения Маркова. Об этом она в пятницу сообщила ТАСС.
Политика
Путин обсудит с Лукашенко в Сочи российско-белорусское сотрудничество
В Кремле объявили место проведения переговоров президентов России и Беларуси. "РГ" уже сообщала, что встреча состоится 7 февраля в России.
Здоровье
В Хабаровске введут масочный режим
Хабаровская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций приняла решение с 10 февраля ввести в городе масочный режим.
Хоккей
Вратарь Андрей Василевский отразил шайбу «вслепую» на матче НХЛ
В поединке регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) канадский клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграли "Питтсбург Пингвинз" со счетом 4:2. Особенно отметили игру форварда Никиты Кучерова из "Тампы": он записал себе в актив два очка.
Здоровье
В Екатеринбурге выбрали место для карантина граждан Китая
В Екатеринбурге нашли площадку для помещения граждан Китая на карантин. Об этом сообщает пресс-служба свердловского минздрава.
Здоровье
Диетолог рассказала о пользе и вреде семечек
Семечки подсолнечника положительно влияют на здоровье человека и даже могут защитить от старения, считает врач-диетолог Тамара Прунцева.
Политика
Алексей Гордеев станет вице-спикером Госдумы
Экс-глава Минсельхоза Алексей Гордеев переходит в Госдуму и в перспективе может претендовать на пост вице-спикера нижней палаты парламента.
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Спорт
Тренер Солдатовой сообщила о звонке гимнастки из больницы
В четверг, 6 февраля, агентство городских новостей «Москва» сообщило, что Солдатову госпитализировали в одну из московских больниц после попытки суицида.
Футбол
Венгер может вернуться в «Арсенал»
Как сообщает Daily Mirror, боссы «канониров» хотели бы вернуть легендарного француза в клуб на новую должность, чтобы сплотить фанатов вокруг нового главного тренра «Арсенала» Микеля Артерты.
Хоккей
Сборная России уступила команде Финляндии в матче Евротура
Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в стартовом матче шведского этапа Евротура Beijer 2020, который 6 февраля состоялся в Хельсинки.
Политика
В Совфеде могут появиться пожизненные сенаторы
У Чубарьяна, отметил он, есть предложения по количеству сенаторов от РФ и пожизненных членов верхней палаты, основанные на международном опыте.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката
Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
Происшествия
В Иркутске полицейский три километра проехал на крыше угнанного авто
Происшествия
В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»
Следствие по делу об убийстве в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу "Япончик" задержало обвиняемого в данном преступлении Муртаза Шаданию.
Происшествия
У берегов Эстонии затонул российский рыболовный траулер
Семь человек спасены с российского рыболовного траулера, который затонул у берегов Эстонии. Об этом сообщает 7 февраля портал ERR.
Культура
Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет
В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
Происшествия
В жилом доме в Индии из крана полился алкоголь
В многоквартирном доме в индийском городе Триссур (штат Керала) восемнадцать семей обратились к властям с жалобами на невозможность помыться и набрать питьевой воды, сообщает The News Minute.