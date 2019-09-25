Политика
RT на русскомАбэ заявил о необходимости реформирования СБ ООН
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что считает «совершенно необходимым» проведение реформы Совета Безопасности Организации Объединённых Наций. Об этом японский премьер заявил в ходе общеполитических дебатов на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
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Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.
Российская газета вчера в 12:08
Общество
Температура в Москве может вернуться к +20 °С в октябре
Коммерсантъ вчера в 10:58
Политика
Лавров провел краткие переговоры с Зеленским
Глава Министерства внутренних дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 22:49
Технологии
В России появится идентификация сотовых абонентов по лицу и голосу
В России начата работа над созданием удаленной идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу.
Реальное время 23 сентября в 20:50
Общество
Меган Маркл и принц Гарри нарушили протокол во время турне в ЮАР
В первый день десятидневного турне принц Гарри и Меган Маркл посетили Кейптаун, где герцогиня обсудила с представительницами общественных организаций защиту прав женщин и детей.
Известия вчера в 14:32
Кино
В кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера «Героя» Карена Оганесяна
RuNews24.ru вчера в 08:50
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление
Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.
Южный Федеральный вчера в 12:40
Хоккей
«Автомобилист» проиграл «Витязю» в КХЛ в первом матче Дацюка
ТАСС вчера в 15:04
Здоровье
Тяжелобольную девочку из США привезут на лечение в Краснодар
Шестимесячную девочку Луну, страдающую от серьезного заболевания, выражающегося появлением черного пятна на лице, привезут из США на лечение в Россию.
Известия вчера в 08:09
Общество
Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября
До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия вчера в 18:45
Политика
Содержание послания Путина странам НАТО раскрыли СМИ
Президент России Владимир Путин направил представителям ряда стран, в том числе и членам НАТО, послание о неразмещении ракет в Европе и других регионах.
Газета.Ru вчера в 21:04
Политика
Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа
Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 17:45
Футбол
18-летний Жори получил премию имени Пушкаша за самый красивый гол года
Чемпионат 23 сентября в 14:56
Транспорт
По Крымскому мосту проехал тестовый поезд
После завершения укладки рельсов на Крымском мосту начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов, который должен завершиться к концу октября.
Российская газета вчера в 07:57
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
Шестнадцатилетняя активистка из Швеции Грета Тунберг в своем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН обвинила мировых лидеров во лжи и краже детства.
РИА Новости вчера в 08:00
Космос
24 сентября к земле приблизится крупный астероид
По сообщениям Национального управления NASA, 24 сентября к Земле приблизится крупный астероид.
Первый областной вчера в 08:13
Экономика
Путин поручил узаконить ипотеку под два процента годовых
Изменения в российское законодательство, предусматривающие субсидирование процентной ставки по ипотеке на Дальнем Востоке до 2 процентов годовых, должны быть внесены до 15 декабря 2019 года.
Lenta.ru 23 сентября в 03:57
Наука
Ученые выяснили, почему мозг «стирает» сны
Во время исследования одной группе мышей во время фазы быстрого сна активизировали в мозге клетки МСН, и в итоге грызуны хуже узнавали ранее изученное.
Аргументы и Факты вчера в 03:47
Энергетика
Новак объяснил суть предложения по соглашению «Газпрома» и «Нафтогаза»
Глава российского Минэнерго Александр Новак пояснил, что понимается под «нулевым вариантом» мирового соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом» по Стокгольмскому арбитражу.
RT на русском вчера в 17:41
Футбол
«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина
Газета.Ru вчера в 17:14
Хоккей
Дубль Панарина и гол Кравцова помогли «Рейнджерс» обыграть «Айлендерс»
«Рейнджерс» обыграл «Айлендерс» в контрольном матче (3:1). Российский нападающий Виталий Кравцов открыл счет, а затем голом отметился Артемий Панарин, которому ассистировал соотечественник Павел Бучневич.
Спорт-Экспресс вчера в 21:26
Экономика
Богатейшие семьи спешно запасаются наличными
Согласно результатам опроса UBS, проведенного в феврале-марте 2019 года, прибыль семейных офисов составила в среднем 5,4%. Богатейшие семьи планеты по-своему готовятся к приходу рецессии и сокращению источников получения прибыли – они запасаются наличностью.
Expert.ru вчера в 05:38
Политика
Главы МИД пяти стран обсудили ход расследования крушения MH17
Главы МИД пяти стран, входящих в Совместную следственную группу (ССГ), обсудили ход расследования крушения Boeing на Украине в июле 2014 года.
ТАСС вчера в 18:37
Шоу-бизнес
Эмили Ратаковски выложила новое фото в кружевном белье и обрадовала фанатов
Lenta.ru вчера в 01:33
Происшествия
Юрий Чайка проведёт совещание в Красноярском крае
REGNUM вчера в 03:02
Политика
Трамп превысил регламент выступления в ООН и не упомянул Россию
Президент США Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН превысил регламент.
Известия вчера в 12:29
Футбол
Фанаты «Спартака» приготовили пирошоу перед матчем Кубка
К прилету «Спартака» на матч 1/16 финала Олимп-Кубка России в Татарстан поклонники красно-белых подготовили пирошоу.
Спорт-Экспресс вчера в 14:01
Политика
На Украине нашли способ заработать на «плохой России»
Бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко рассказал о том, как Украине стоит обернуть в свою пользу транзит газа с Россией.
Газета.Ru вчера в 23:15
Экономика
Эксперт назвал факторы, повлиявшие на рост выплат по ОСАГО в 2019 году
По итогам первых восьми месяцев 2019 года средняя выплата по ОСАГО выросла на 3,3%, тогда как средняя премия в «автогражданке» за этот же период снизилась на 5,4%. При этом количество заключенных договоров ОСАГО растет, как и количество заявленных и урегулированных убытков.
Невские Новости вчера в 22:33
Политика
СМИ рассказали, как Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым
РИА Новости вчера в 21:13