Политика
ИзвестияАбэ заявил о желании превратить Курилы в «острова дружбы»
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о желании углубить сотрудничество с Россией и подписать мирный договор, решив тем самым вопрос с несколькими Курильскими островами, на которые претендует Токио. Об этом он заявил 7 января на Съезде за возвращение северных территорий.
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Происшествия
ФСБ задержала замначальника Генштаба
Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
Политика
В Сочи началась встреча Путина и Лукашенко
В Сочи началась встреча президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщает «РИА Новости».
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6% годовых
ЦБ отмечает, что денежно-кредитные условия продолжают смягчаться, регулятор продолжит оценивать влияние уже принятых решений по ключевой ставке на них, а также на динамику инфляции.
Происшествия
В Китае скончался врач, первым предупредивший о коронавирусе
Врач из китайского города Ухань Ли Вэньлян, одним из первых предупредивший о вспышке коронавируса, скончался от осложнений, вызванных тем самым 2019-nCoV.
Общество
Российский анестезист признался в убийстве более 10 ветеранов
Один из пользователей форума «Двач», представившийся анестезистом, в постах сайта признался, что умерщвляет пациентов, которые могли оказаться ветеранами, и ему это доставляет удовольствие.
Армия и оружие
Генеральный штаб Белоруссии заранее спрогнозировал конфликт на Украине
События, произошедшие на Украине, были спрогнозированы и оценены за два года до их начала, заявил Муравейко в интервью.
Армия и оружие
«МиГ» и «Сухой» объединят для производства всей авиации России
Тарасенко сосредоточится на формировании на базе двух компаний Дивизиона военной авиации, сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».
Политика
Американцев восхитила эвакуация граждан РФ из Уханя
Эвакуированные из Китая граждане США раскритиковали действия американских властей, указав на положительный пример России.
Политика
Шести российским актерам запретили въезд на Украину
Двум актерам из РФ запретили въезд на Украину сроком на 10 лет, еще четырем - запретили въезд на три года, сообщила в пятницу пресс-служба украинского министерства внутренних дел.
Кино
Появились первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»
По некоторой информации, на экранах новые эпизоды стоит ожидать в 2021 году.
Шоу-бизнес
Пелагея пожаловалась на травлю после развода с Телегиным
«Люди, которые инициировали травлю меня в СМИ, заказали очередные вбросы, и теперь это уже касается не только меня, но и моей семьи, моих близких», — заявила Пелагея.
Происшествия
Начальника УФСИН по Северной Осетии задержали по делу о растрате
Управление собственной безопасности ФСИН России накануне задержало начальника регионального управления ведомства по Северной Осетии Юрия Емельянова, Об этом РБК сообщили в пресс-службе ФСИН России.
Футбол
Кокорин: Пока ни с кем переговоры не веду
Фовард «Зенита» Александр Кокорин рассказал, что не ведет переговоров с другими клубами.
Экономика
Philip Morris вернула в бюджет России 24,3 миллиарда рублей
Табачная компания Philip Morris International (PMI) доплатила в бюджет России 24,3 миллиарда рублей налогов, которые были доначислены за 2015-2017 годы после проверки ФНС.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката
Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
Происшествия
Полиция в Томске проверяет инцидент со стрельбой из-за уборки снега
Полицейские в Томске начали проверку после того, как местный пенсионер повздорил с коммунальщиками из-за очистки крыши стоматологической поликлиники от снега – дошло до стрельбы из пистолета, сообщает УМВД по региону.
Происшествия
Российский траулер затонул у берегов Эстонии
Российский рыболовный траулер затонул у берегов Эстонии в ночь на пятницу, семеро членов экипажа были спасены.
Политика
Бывший глава Минкавказа Чеботарев назначен замглавы Минэкономразвития
Бывший глава Минкавказа Сергей Чеботарев назначен заместителем министра экономического развития, соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано в пятницу на официальном сайте кабмина.
Фигурное катание
Загитова упала во время шоу в Цюрихе
Гаджеты
Нового Motorola Razr 2019 хватило всего на 27 000 сгибаний
За неполные четыре часа обозреватели выявили первую проблему. Смартфон отказался складываться примерно после 27 000 циклов.
Энергетика
Россия отказалась сокращать добычу нефти из-за коронавируса
Россия не смогла договориться с партнерами по ОПЕК+ на уровне технического комитета о том, нужно ли дополнительно сокращать добычу нефти из-за коронавируса, следует из сообщений «Интерфакса», ТАСС и Bloomberg.
Общество
Московское метро обратится в полицию из-за пранков про коронавирус
Московский метрополитен обратится к правоохранительным органам с просьбой найти и наказать тех, кто делает пранки на тему коронавируса в московском метро, говорится в Twitter столичной подземки.
Политика
Лавров ответил на угрозы США о санкциях против «Роснефти»
По данным агентства, накануне советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США готовы принять в ближайшее время меры против «Роснефти», если она не изменит свою политику в отношении Венесуэлы.
Общество
Прилетевших из Китая екатеринбуржцев изолировали в квартирах
В Екатеринбурге местным жителям, которые недавно прилетели из Китая, пригрозили ответственностью за распространение нового коронавируса.
Общество
Суд вернул под стражу обвиняемую в шпионаже Цуркан
Второй кассационный суд общей юрисдикции пересмотрел в пятницу, 7 февраля, решение об освобождении из СИЗО обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан и постановил взять ее под стражу.
Шоу-бизнес
Звезда «Сумерек» Келлан Латс сообщил, что у его жены случился выкидыш
В ноябре прошлого Келлан и Бриттани сообщили о том, что скоро станут родителями.
Авто
Дизайн новой BMW 4-Series раскрыли до премьеры
В аккаунте Bmwblog в социальной сети Instagram появились фотографии прототипа будущей BMW 4-Series практически без защитного камуфляжа.
Общество
МЧС предупредило жителей Московского региона о метели и сильном ветре
Спасатели предупредили жителей Москвы и Подмосковья о метели, сильном ветре и снежных заносах в течение пятницы, 7 февраля.
Армия и оружие