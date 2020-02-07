Политика

ИзвестияИзвестияАбэ заявил о желании превратить Курилы в «острова дружбы»

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о желании углубить сотрудничество с Россией и подписать мирный договор, решив тем самым вопрос с несколькими Курильскими островами, на которые претендует Токио. Об этом он заявил 7 января на Съезде за возвращение северных территорий.
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Посол РФ в Японии считает, что путь к мирному договору займет длительное время

ТАСС05:44

Абэ выступил за заключение мирного договора с Россией на обоюдовыгодных условиях

Коммерсантъ00:15

Абэ объявил о желании заключить мирный договор с Россией

Газета.Ru02:39

Абэ намерен углублять отношения с Россией и заключить мирный договор

РИА Новости03:22

Абэ заявил о желании превратить Курилы в «острова дружбы»

Известиявчера в 22:57

Япония захотела создать «острова дружбы» с Россией

Lenta.ruвчера в 22:51

Абэ выступил за взаимовыгодные решения спорных вопросов с Россией

RT на русскомвчера в 22:46
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Происшествия

ФСБ задержала замначальника Генштаба

Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
Lenta.ru 04:36
Политика

В Сочи началась встреча Путина и Лукашенко

В Сочи началась встреча президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщает «РИА Новости».
РБК 05:12
Финансы

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6% годовых

ЦБ отмечает, что денежно-кредитные условия продолжают смягчаться, регулятор продолжит оценивать влияние уже принятых решений по ключевой ставке на них, а также на динамику инфляции.
Известия 05:35
Происшествия

В Китае скончался врач, первым предупредивший о коронавирусе

Врач из китайского города Ухань Ли Вэньлян, одним из первых предупредивший о вспышке коронавируса, скончался от осложнений, вызванных тем самым 2019-nCoV.
Российская газета вчера в 11:29
Общество

Российский анестезист признался в убийстве более 10 ветеранов

Один из пользователей форума «Двач», представившийся анестезистом, в постах сайта признался, что умерщвляет пациентов, которые могли оказаться ветеранами, и ему это доставляет удовольствие.
Lenta.ru 05:50
Армия и оружие

Генеральный штаб Белоруссии заранее спрогнозировал конфликт на Украине

События, произошедшие на Украине, были спрогнозированы и оценены за два года до их начала, заявил Муравейко в интервью.
Военное дело вчера в 04:41
Армия и оружие

«МиГ» и «Сухой» объединят для производства всей авиации России

Тарасенко сосредоточится на формировании на базе двух компаний Дивизиона военной авиации, сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».
Говорит Москва вчера в 09:42
Политика

Американцев восхитила эвакуация граждан РФ из Уханя

Эвакуированные из Китая граждане США раскритиковали действия американских властей, указав на положительный пример России.
REGNUM 04:08
Политика

Шести российским актерам запретили въезд на Украину

Двум актерам из РФ запретили въезд на Украину сроком на 10 лет, еще четырем - запретили въезд на три года, сообщила в пятницу пресс-служба украинского министерства внутренних дел.
РИА Новости 03:52
Кино

Появились первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»

По некоторой информации, на экранах новые эпизоды стоит ожидать в 2021 году.
ToDay News Ufa 04 февраля в 23:34
Шоу-бизнес

Пелагея пожаловалась на травлю после развода с Телегиным

«Люди, которые инициировали травлю меня в СМИ, заказали очередные вбросы, и теперь это уже касается не только меня, но и моей семьи, моих близких», — заявила Пелагея.
Телеканал 360° 05:17
Происшествия

Начальника УФСИН по Северной Осетии задержали по делу о растрате

Управление собственной безопасности ФСИН России накануне задержало начальника регионального управления ведомства по Северной Осетии Юрия Емельянова, Об этом РБК сообщили в пресс-службе ФСИН России.
РБК 04:53
Футбол

Кокорин: Пока ни с кем переговоры не веду

Фовард «Зенита» Александр Кокорин рассказал, что не ведет переговоров с другими клубами.
Нева Спорт 03:30
Экономика

Philip Morris вернула в бюджет России 24,3 миллиарда рублей

Табачная компания Philip Morris International (PMI) доплатила в бюджет России 24,3 миллиарда рублей налогов, которые были доначислены за 2015-2017 годы после проверки ФНС.
Вести.Ru 02:47
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката

Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
ТАСС вчера в 17:25
Происшествия

Полиция в Томске проверяет инцидент со стрельбой из-за уборки снега

Полицейские в Томске начали проверку после того, как местный пенсионер повздорил с коммунальщиками из-за очистки крыши стоматологической поликлиники от снега – дошло до стрельбы из пистолета, сообщает УМВД по региону.
РИА Новости 05:32
Происшествия

Российский траулер затонул у берегов Эстонии

Российский рыболовный траулер затонул у берегов Эстонии в ночь на пятницу, семеро членов экипажа были спасены.
ТАСС 01:55
Политика

Бывший глава Минкавказа Чеботарев назначен замглавы Минэкономразвития

Бывший глава Минкавказа Сергей Чеботарев назначен заместителем министра экономического развития, соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано в пятницу на официальном сайте кабмина.
ТАСС 04:05
Фигурное катание

Загитова упала во время шоу в Цюрихе

Bookmaker-ratings.ru 03:49
Гаджеты

Нового Motorola Razr 2019 хватило всего на 27 000 сгибаний

За неполные четыре часа обозреватели выявили первую проблему. Смартфон отказался складываться примерно после 27 000 циклов.
iXBT.com вчера в 22:35
Энергетика

Россия отказалась сокращать добычу нефти из-за коронавируса

Россия не смогла договориться с партнерами по ОПЕК+ на уровне технического комитета о том, нужно ли дополнительно сокращать добычу нефти из-за коронавируса, следует из сообщений «Интерфакса», ТАСС и Bloomberg.
РБК вчера в 13:13
Общество

Московское метро обратится в полицию из-за пранков про коронавирус

Московский метрополитен обратится к правоохранительным органам с просьбой найти и наказать тех, кто делает пранки на тему коронавируса в московском метро, говорится в Twitter столичной подземки.
РИА Новости 03:30
Общество

Спикер Госдумы потребовал ускорить строительство школы в Солнечном-2

Взгляд-инфо 04:53
Политика

Лавров ответил на угрозы США о санкциях против «Роснефти»

По данным агентства, накануне советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США готовы принять в ближайшее время меры против «Роснефти», если она не изменит свою политику в отношении Венесуэлы.
Известия 01:41
Общество

Прилетевших из Китая екатеринбуржцев изолировали в квартирах

В Екатеринбурге местным жителям, которые недавно прилетели из Китая, пригрозили ответственностью за распространение нового коронавируса.
Европейско-Азиатские новости 05:20
Общество

Суд вернул под стражу обвиняемую в шпионаже Цуркан

Второй кассационный суд общей юрисдикции пересмотрел в пятницу, 7 февраля, решение об освобождении из СИЗО обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан и постановил взять ее под стражу.
Известия 05:46
Шоу-бизнес

Звезда «Сумерек» Келлан Латс сообщил, что у его жены случился выкидыш

В ноябре прошлого Келлан и Бриттани сообщили о том, что скоро станут родителями.
Popcornnews.ru 04:01
Авто

Дизайн новой BMW 4-Series раскрыли до премьеры

В аккаунте Bmwblog в социальной сети Instagram появились фотографии прототипа будущей BMW 4-Series практически без защитного камуфляжа.
Тарантас Ньюс вчера в 04:40
Общество

МЧС предупредило жителей Московского региона о метели и сильном ветре

Спасатели предупредили жителей Москвы и Подмосковья о метели, сильном ветре и снежных заносах в течение пятницы, 7 февраля.
Известия 05:19
Армия и оружие

В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер

РИА Новости вчера в 22:59
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Синдзо Абэ
Японский политик
Японский государственный и политический деятель, 57-й Премьер-министр Японии в 2006-2007 годах, и действующий на втором сроке Премьер-министр Японии с 26 декабря 2012 года, председатель Либерально-демократической партии Японии.
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