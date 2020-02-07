СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

с чего всё началось

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении решить проблему Курильских островов и подписать мирный договор с Россией. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на выступление японского премьера на "Съезде за возвращение северных территорий".

Абэ заявил о намерении заключить мирный договор с Россией

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