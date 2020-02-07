Политика
Газета.RuАбэ заявил о намерении заключить мирный договор с Россией
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении решить проблему Курильских островов и подписать мирный договор с Россией. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на выступление японского премьера на "Съезде за возвращение северных территорий".
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с чего всё началось
СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.РИА Новостивчера в 23:51
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Общество
Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о привлечении родителя, живущего отдельно от ребенка после развода, к оплате дополнительных расходов, касающихся жилья для несовершеннолетнего.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»
В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
Шоу-бизнес
Игорь Матвиенко о Григорьеве-Апполонове: «Он себя медленно убивает»
Политика
Депутат бундестага Эрнст заявил, что США нет дела до Украины
Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что аргументация США о защите украинских интересов по «Северному потоку — 2» не имеет отношения к истинным целям Вашингтона.
Кино
В прокат вышел фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»
Аналитики уверены, что за выходные «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» соберет в американском прокате свыше $50 млн.
Политика
Пентагон обвинил Россию и Китай в переписывании мирового порядка
Министр обороны США Марк Эспер обвинил Россию и Китай в попытках «переписать мировой порядок» и назвал их «ревизионистскими государствами».
Армия и оружие
В Сирии во время ударов Израиля едва не был сбит пассажирский лайнер
Во время ударов самолетов Израиля по Дамаску в ночь на четверг под огонь системы ПВО мог попасть пассажирский лайнер.
Технологии
Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян
В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.
Наука
Обнаружено сходство между песнями пингвинов и речью человека
Специалисты из Туринского университета совместно с коллегами из Лионского университета, исследовав язык африканских пингвинов, пришли к выводу о том, что их речь подчиняется лингвистическим законам Зипфа и Менцерата.
Общество
Ученый сообщил о возможном исчезновении комаров из-за теплой зимы
Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров, заявил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян в интервью газете "Известия".
Хоккей
Кучеров помог «Тампе» обыграть «Питтсбург» Малкина
Армия и оружие
Постпред Турции при ООН предупредил о праве на самооборону в Сирии
Постоянный представитель Турции при ООН Феридун Синирлиоглу заявил, что Анкара оставляет за собой право на самооборону в случае каких-либо враждебных действий против страны в Сирии.
Общество
Нагиев ответил на слова о «некрасивых» мужчинах в России
Здоровье
В Китае число жертв коронавируса выросло до 636 человек
Число жертв коронавируса в материковом Китае выросло до 636, заражены 31 161 человек, выписаны 1540, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Спорт
Наставник Солдатовой опровергла информацию о попытке суицида гимнастки
Тренер четырехкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой Анна Дьяченко сообщила о том, что ее подопечная не предпринимала попыток покончить жизнь самоубийством.
Футбол
«Зенит» разгромил «Сабуртало» в контрольном матче
В товарищеском матче «Зенит» разгромил грузинский коллектив «Сабуртало» со счетом 4:0. Первый мяч забил Алексей Сутормин после розыгрыша углового.
Политика
Путин освободил от должностей четырех генералов
Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей четырех генералов.
Космос
Россия вывела на орбиту 34 британских спутника связи OneWeb
Происшествия
В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»
Общество
Момент истины настал. Лукашенко летит к Путину обсуждать нефть
Президент Белоруссии обсудит с Владимиром Путиным поставки углеводородов, растущие цены и застопорившуюся интеграцию.
Политика
Путин назначил Дмитрия Махонина врио губернатора Пермского края
Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края.
Политика
В правительстве предложили упростить получение российского гражданства
Правительство России предложило упростить процедуру получения гражданства для граждан других государств.
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 получит оперативную память LPDDR5
Уже подтверждено, что Xiaomi Mi 10 станет одним из первых аппаратов с новейшей технологией оперативной памяти.
Общество
Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева
Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
Политика
Володин объяснил демографический провал России курсом СССР
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в связи с демографической ситуацией призвал взять ответственность за 70 лет, когда регионы кормили союзные республики, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.
Происшествия
Суд оставил под стражей алтайского депутата Андрея Волкова
Алтайский краевой суд оставил в силе решение Центрального районного суда, который ранее приговорил депутата краевого Заксобрания Андрея Волкова к пяти годам колонии и штрафу в 300 тысяч рублей за растрату и хищение.
Здоровье
Врач определил идеальное для здоровья количество секса
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в интервью радио Sputnik назвал оптимальное для человека количество секса.
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy M31 получит камеру с сенсором на 64 Мп
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Экономика
Названы регионы с самой дорогой и дешевой водкой
Выяснилось, что самая дорогая водка продается на Чукотке, где за бутылку придется заплатить 461 рубль (рост цены на 4,4%), и в Якутии — 458 рублей (+6,2%).