Политика

Газета.RuГазета.RuАбэ заявил о намерении заключить мирный договор с Россией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении решить проблему Курильских островов и подписать мирный договор с Россией. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на выступление японского премьера на "Съезде за возвращение северных территорий".
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с чего всё началось

Абэ намерен углублять отношения с Россией и заключить мирный договор

СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
РИА Новостивчера в 23:51

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Абэ намерен углублять отношения с Россией и заключить мирный договор

РИА Новостивчера в 23:51

Абэ выступил за решение проблемы мирного договора с Россией на обоюдовыгодных условиях

ТАССвчера в 22:30

Абэ заявил о намерении заключить мирный договор с Россией

Газета.Ruвчера в 22:31

Япония захотела создать «острова дружбы» с Россией

Lenta.ruвчера в 22:51

Абэ выступил за взаимовыгодные решения спорных вопросов с Россией

RT на русскомвчера в 22:46

Абэ заявил о желании превратить Курилы в «острова дружбы»

Известиявчера в 22:57

Абэ выступил за подписание мирного договора с Россией

Российская газета00:05
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Общество

Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о привлечении родителя, живущего отдельно от ребенка после развода, к оплате дополнительных расходов, касающихся жилья для несовершеннолетнего.
РИА Новости вчера в 09:55
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В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»

В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
РБК вчера в 16:45
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Игорь Матвиенко о Григорьеве-Апполонове: «Он себя медленно убивает»

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Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что аргументация США о защите украинских интересов по «Северному потоку — 2» не имеет отношения к истинным целям Вашингтона.
ФАН вчера в 21:39
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Аналитики уверены, что за выходные «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» соберет в американском прокате свыше $50 млн.
RuNews24.ru вчера в 06:08
Политика

Пентагон обвинил Россию и Китай в переписывании мирового порядка

Министр обороны США Марк Эспер обвинил Россию и Китай в попытках «переписать мировой порядок» и назвал их «ревизионистскими государствами».
РБК вчера в 15:15
Армия и оружие

В Сирии во время ударов Израиля едва не был сбит пассажирский лайнер

Во время ударов самолетов Израиля по Дамаску в ночь на четверг под огонь системы ПВО мог попасть пассажирский лайнер.
Российская газета вчера в 23:25
Технологии

Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян

В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.
Газета.Ru вчера в 15:24
Наука

Обнаружено сходство между песнями пингвинов и речью человека

Специалисты из Туринского университета совместно с коллегами из Лионского университета, исследовав язык африканских пингвинов, пришли к выводу о том, что их речь подчиняется лингвистическим законам Зипфа и Менцерата.
Московский Комсомолец в Марий Эл 05 февраля в 12:32
Общество

Ученый сообщил о возможном исчезновении комаров из-за теплой зимы

Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров, заявил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян в интервью газете "Известия".
РИА Новости вчера в 19:42
Хоккей

Кучеров помог «Тампе» обыграть «Питтсбург» Малкина

Газета.Ru вчера в 22:30
Армия и оружие

Постпред Турции при ООН предупредил о праве на самооборону в Сирии

Постоянный представитель Турции при ООН Феридун Синирлиоглу заявил, что Анкара оставляет за собой право на самооборону в случае каких-либо враждебных действий против страны в Сирии.
RT на русском вчера в 20:46
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РИА Новости вчера в 16:39
Здоровье

В Китае число жертв коронавируса выросло до 636 человек

Число жертв коронавируса в материковом Китае выросло до 636, заражены 31 161 человек, выписаны 1540, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
РИА Новости вчера в 19:13
Спорт

Наставник Солдатовой опровергла информацию о попытке суицида гимнастки

Тренер четырехкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой Анна Дьяченко сообщила о том, что ее подопечная не предпринимала попыток покончить жизнь самоубийством.
Вести.Ru вчера в 07:44
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«Зенит» разгромил «Сабуртало» в контрольном матче

В товарищеском матче «Зенит» разгромил грузинский коллектив «Сабуртало» со счетом 4:0. Первый мяч забил Алексей Сутормин после розыгрыша углового.
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Путин освободил от должностей четырех генералов

Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей четырех генералов.
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Россия вывела на орбиту 34 британских спутника связи OneWeb

РИА Новости вчера в 21:49
Происшествия

В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»

Газета.Ru вчера в 05:54
Общество

Момент истины настал. Лукашенко летит к Путину обсуждать нефть

Президент Белоруссии обсудит с Владимиром Путиным поставки углеводородов, растущие цены и застопорившуюся интеграцию.
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Путин назначил Дмитрия Махонина врио губернатора Пермского края

Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края.
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Политика

В правительстве предложили упростить получение российского гражданства

Правительство России предложило упростить процедуру получения гражданства для граждан других государств.
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Гаджеты

Xiaomi Mi 10 получит оперативную память LPDDR5

Уже подтверждено, что Xiaomi Mi 10 станет одним из первых аппаратов с новейшей технологией оперативной памяти.
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Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева

Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
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Володин объяснил демографический провал России курсом СССР

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Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

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Синдзо Абэ
Японский политик
Японский государственный и политический деятель, 57-й Премьер-министр Японии в 2006-2007 годах, и действующий на втором сроке Премьер-министр Японии с 26 декабря 2012 года, председатель Либерально-демократической партии Японии.
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