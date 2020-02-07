Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о желании углубить сотрудничество с Россией и подписать мирный договор, решив тем самым вопрос с несколькими Курильскими островами, на которые претендует Токио. Об этом он заявил 7 января на Съезде за возвращение северных территорий.

Абэ заявил о желании превратить Курилы в «острова дружбы»

Общество Кировские власти проверят сообщения об убийстве ветеранов анестезистом Министерство здравоохранения Кировской области начало проверку сообщений СМИ об убийстве сотрудником областного госпиталя ветеранов, рассказали RT в пресс-службе ведомства.

Происшествия ФСБ задержала замначальника Генштаба Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 6% Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в конце 13 декабря 2019 года на 0,25 базисных пункта, до 6,25% годовых.

Здоровье Число жертв коронавируса превысило 600 человек Вылечить удалось чуть более 1,5 тысяч человек. Новый вирус был обнаружен в городе Ухань в декабре прошлого года.

Общество Суд отклонил иск Дениса Глушакова к бывшей супруге Никулинский районный суд города Москвы отклонил иск полузащитника грозненского футбольного клуба «Ахмат» Дениса Глушакова к бывшей жене Дарье.

Авто Kia презентовала обновленный седан Cadenza Компания KIA презентовала на чикагском автосалоне модернизированный седан Kia Cadenza для США.

Происшествия Героиню статьи в СМИ о наркотиках объявили в розыск Кузьминский суд Москвы объявил в розыск Анну Глазову, которая стала известна после выхода скандальной статьи о героине: в пятницу она не явилась на оглашение приговора за хранение наркотиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Общество Московское метро обратится в полицию из-за пранков про коронавирус Московский метрополитен обратится к правоохранительным органам с просьбой найти и наказать тех, кто делает пранки на тему коронавируса в московском метро, говорится в Twitter столичной подземки.

Хоккей Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в рамках Евротура Россия - Финляндия Хельсинки / AbsolutTV.ru / Новости / Сборная России проиграла команде Финляндии в первом матче Шведских хоккейных игр - третьего этапа Евротура со счетом 0:3. Российские хоккеисты под руководством Алексея Кудашова пропустили в свои ворота 3 шайбы в начале первого периода.