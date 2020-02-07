Политика
ИзвестияАбэ заявил о желании превратить Курилы в «острова дружбы»
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о желании углубить сотрудничество с Россией и подписать мирный договор, решив тем самым вопрос с несколькими Курильскими островами, на которые претендует Токио. Об этом он заявил 7 января на Съезде за возвращение северных территорий.
Читать в источнике
Оценить75
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 07:46, Ашберн
Общество
Кировские власти проверят сообщения об убийстве ветеранов анестезистом
Министерство здравоохранения Кировской области начало проверку сообщений СМИ об убийстве сотрудником областного госпиталя ветеранов, рассказали RT в пресс-службе ведомства.
Шоу-бизнес
Пелагея пожаловалась на травлю из-за развода с Телегиным
Российская певица Пелагея выпустила в Instagram видео, в котором высказалась о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным.
Происшествия
ФСБ задержала замначальника Генштаба
Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6%
Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в конце 13 декабря 2019 года на 0,25 базисных пункта, до 6,25% годовых.
Здоровье
Число жертв коронавируса превысило 600 человек
Вылечить удалось чуть более 1,5 тысяч человек. Новый вирус был обнаружен в городе Ухань в декабре прошлого года.
Футбол
Легенда «Спартака» Тихонов забил гол с «мертвого» угла
Политика
Путин рассказал о ходе переговоров с Лукашенко тет-а-тет
Надеюсь, погодные условия позволят, и они (члены делегации - ред.) чуть попозже приедут.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката
Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
Общество
Суд отклонил иск Дениса Глушакова к бывшей супруге
Никулинский районный суд города Москвы отклонил иск полузащитника грозненского футбольного клуба «Ахмат» Дениса Глушакова к бывшей жене Дарье.
Культура
Появились первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»
По некоторой информации, на экранах новые эпизоды стоит ожидать в 2021 году.
Авто
Kia презентовала обновленный седан Cadenza
Компания KIA презентовала на чикагском автосалоне модернизированный седан Kia Cadenza для США.
Происшествия
Героиню статьи в СМИ о наркотиках объявили в розыск
Кузьминский суд Москвы объявил в розыск Анну Глазову, которая стала известна после выхода скандальной статьи о героине: в пятницу она не явилась на оглашение приговора за хранение наркотиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Политика
Бывший вице-премьер Алексей Гордеев станет вице-спикером Думы
С 2018 года Гордеев был в правительстве вице-премьером, который курировал сельское хозяйство.
Общество
Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева
Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
Шоу-бизнес
Анна Семенович перенесла операцию
Поклонники высказывают мнение, что нужно Анне принять побольше витаминов.
Армия и оружие
Макрон объявил о сокращении ядерного арсенала Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж сократил свой ядерный потенциал до 300 боеголовок, сообщает Le Monde.
Общество
Из-за теплой зимы в России могут погибнуть комары и рыбы
Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров.
Здоровье
Профессор НИИ гриппа: По прогнозам, коронавирус уже на пути в Россию, но знаем мы о нем очень мало
Предположительный период начала завоза коронавируса в Россию — середина февраля 2020 года.
Происшествия
В Милане обнаружили тело россиянки
Общество
В ЦОДД поддержали предлагаемые новым проектом КоАП штрафы
Ранее Минюст опубликовал проект нового КоАП, который предусматривает существенное увеличение штрафов за превышение скорости.
Армия и оружие
В Сирии во время ударов Израиля едва не был сбит пассажирский лайнер
Общество
Московское метро обратится в полицию из-за пранков про коронавирус
Московский метрополитен обратится к правоохранительным органам с просьбой найти и наказать тех, кто делает пранки на тему коронавируса в московском метро, говорится в Twitter столичной подземки.
Хоккей
Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в рамках Евротура
Россия - Финляндия Хельсинки / AbsolutTV.ru / Новости / Сборная России проиграла команде Финляндии в первом матче Шведских хоккейных игр - третьего этапа Евротура со счетом 0:3. Российские хоккеисты под руководством Алексея Кудашова пропустили в свои ворота 3 шайбы в начале первого периода.
Гаджеты
Huawei подарит планшет за покупку фирменного ноутбука в России
Как стало известно, Huawei запустила процесс прием предварительных заказов на свои новые ноутбуки серии MateBook D с диагоналями экранов 14 и 15,6 дюйма.
Общество
Путин подписал указ о разовых выплатах ветеранам к 75-летию Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
Спорт
Солдатова заявила, что за два дня пережила моральный ужас и шок
Кино
Фильм «Хищные птицы» вышел в российский прокат
Фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» режиссера Кэти Янь вышла в российский прокат 6 февраля.
Политика
СМИ пишет об опасениях США из-за возможных санкций против «Роснефти»
США раздумывают над тем, стоит ли им накладывать санкции на российскую компанию "Роснефть" за сотрудничество с правительством Венесуэлы и ее президентом Николасом Мадуро.