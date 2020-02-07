Политика

ИзвестияИзвестияАбэ заявил о желании превратить Курилы в «острова дружбы»

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о желании углубить сотрудничество с Россией и подписать мирный договор, решив тем самым вопрос с несколькими Курильскими островами, на которые претендует Токио. Об этом он заявил 7 января на Съезде за возвращение северных территорий.
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Абэ намерен углублять отношения с Россией и заключить мирный договор

РИА Новости03:22

Абэ объявил о желании заключить мирный договор с Россией

Газета.Ru02:39

Абэ выступил за взаимовыгодные решения спорных вопросов с Россией

RT на русскомвчера в 22:46

Абэ заявил о желании превратить Курилы в «острова дружбы»

Известиявчера в 22:57

Япония захотела создать «острова дружбы» с Россией

Lenta.ruвчера в 22:51

Абэ выступил за заключение мирного договора с Россией на обоюдовыгодных условиях

Коммерсантъ00:15

Абэ выступил за решение проблемы мирного договора с Россией на обоюдовыгодных условиях

ТАССвчера в 22:30
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Кировские власти проверят сообщения об убийстве ветеранов анестезистом

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Пелагея пожаловалась на травлю из-за развода с Телегиным

Российская певица Пелагея выпустила в Instagram видео, в котором высказалась о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным.
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ФСБ задержала замначальника Генштаба

Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
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Банк России снизил ключевую ставку до 6%

Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в конце 13 декабря 2019 года на 0,25 базисных пункта, до 6,25% годовых.
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Число жертв коронавируса превысило 600 человек

Вылечить удалось чуть более 1,5 тысяч человек. Новый вирус был обнаружен в городе Ухань в декабре прошлого года.
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Легенда «Спартака» Тихонов забил гол с «мертвого» угла

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Путин рассказал о ходе переговоров с Лукашенко тет-а-тет

Надеюсь, погодные условия позволят, и они (члены делегации - ред.) чуть попозже приедут.
РИА Новости 07:24
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В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката

Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
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Суд отклонил иск Дениса Глушакова к бывшей супруге

Никулинский районный суд города Москвы отклонил иск полузащитника грозненского футбольного клуба «Ахмат» Дениса Глушакова к бывшей жене Дарье.
RT на русском 07:08
Культура

Появились первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»

По некоторой информации, на экранах новые эпизоды стоит ожидать в 2021 году.
ToDay News Ufa 04 февраля в 23:34
Авто

Kia презентовала обновленный седан Cadenza

Компания KIA презентовала на чикагском автосалоне модернизированный седан Kia Cadenza для США.
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Героиню статьи в СМИ о наркотиках объявили в розыск

Кузьминский суд Москвы объявил в розыск Анну Глазову, которая стала известна после выхода скандальной статьи о героине: в пятницу она не явилась на оглашение приговора за хранение наркотиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 06:59
Происшествия

Мужчина открыл стрельбу в центре Томска из-за уборки снега

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Бывший вице-премьер Алексей Гордеев станет вице-спикером Думы

С 2018 года Гордеев был в правительстве вице-премьером, который курировал сельское хозяйство.
Вести.Ru 02:17
Общество

Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева

Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
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Шоу-бизнес

Анна Семенович перенесла операцию

Поклонники высказывают мнение, что нужно Анне принять побольше витаминов.
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Армия и оружие

Макрон объявил о сокращении ядерного арсенала Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж сократил свой ядерный потенциал до 300 боеголовок, сообщает Le Monde.
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Общество

Из-за теплой зимы в России могут погибнуть комары и рыбы

Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров.
Вести.Ru 02:53
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Профессор НИИ гриппа: По прогнозам, коронавирус уже на пути в Россию, но знаем мы о нем очень мало

Предположительный период начала завоза коронавируса в Россию — середина февраля 2020 года.
Доктор Питер 04:23
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В Милане обнаружили тело россиянки

РИА Новости 04:10
Общество

В ЦОДД поддержали предлагаемые новым проектом КоАП штрафы

Ранее Минюст опубликовал проект нового КоАП, который предусматривает существенное увеличение штрафов за превышение скорости.
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Армия и оружие

В Сирии во время ударов Израиля едва не был сбит пассажирский лайнер

Российская газета вчера в 23:25
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Московское метро обратится в полицию из-за пранков про коронавирус

Московский метрополитен обратится к правоохранительным органам с просьбой найти и наказать тех, кто делает пранки на тему коронавируса в московском метро, говорится в Twitter столичной подземки.
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Хоккей

Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в рамках Евротура

Россия - Финляндия Хельсинки / AbsolutTV.ru / Новости / Сборная России проиграла команде Финляндии в первом матче Шведских хоккейных игр - третьего этапа Евротура со счетом 0:3. Российские хоккеисты под руководством Алексея Кудашова пропустили в свои ворота 3 шайбы в начале первого периода.
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Huawei подарит планшет за покупку фирменного ноутбука в России

Как стало известно, Huawei запустила процесс прием предварительных заказов на свои новые ноутбуки серии MateBook D с диагоналями экранов 14 и 15,6 дюйма.
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В Перми школьник встал на колени перед учителем, чтобы выйти в туалет

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Путин подписал указ о разовых выплатах ветеранам к 75-летию Победы

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
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Солдатова заявила, что за два дня пережила моральный ужас и шок

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Фильм «Хищные птицы» вышел в российский прокат

Фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» режиссера Кэти Янь вышла в российский прокат 6 февраля.
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СМИ пишет об опасениях США из-за возможных санкций против «Роснефти»

США раздумывают над тем, стоит ли им накладывать санкции на российскую компанию "Роснефть" за сотрудничество с правительством Венесуэлы и ее президентом Николасом Мадуро.
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Синдзо Абэ
Японский политик
Японский государственный и политический деятель, 57-й Премьер-министр Японии в 2006-2007 годах, и действующий на втором сроке Премьер-министр Японии с 26 декабря 2012 года, председатель Либерально-демократической партии Японии.
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