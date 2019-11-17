Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руАбидаль: «Неймар остаётся возможностью для „Барселоны“»

Технический директор «Барселоны» Эрик Абидаль рассказал о том, что клуб сохраняет интерес к нападающему «ПСЖ» Неймару. В прошедшее летнее трансферное окно каталонцы, по слухам, активно работали над трансфером бразильца. Но в итоге сделка не состоялась.
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Абидаль: Неймар по-прежнему остаётся вариантом для «Барселоны»

Чемпионат05:48

Эрик Абидаль: «Неймар остается вариантом для „Барселоны“»

Спорт-Экспресс05:14

Абидаль о Неймаре: «Он не главная цель „Барсы“, но очевидный вариант»

Sports.ru05:45

«Барселона» по-прежнему хочет приобрести Неймара

Sportbox.RU05:46

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Sport24.ru06:42

Абидаль: «Неймар остаётся возможностью для „Барселоны“»

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Бразильский футболист
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Эрик Абидаль
Французский футболист
Французский футболист, левый защитник. Выступал за сборную Франции. Вице-чемпион мира (2006). Выступал за французские клубы «Лион-Дюшер», «Монако», «Лилль» и «Лион», испанскую «Барселону» и греческий «Олимпиакос». Трёхкратный чемпион Франции, четырёхкратный чемпион Испании, чемпион Греции. Также в составе «Барселоны» двукратный победитель Лиги чемпионов УЕФА.
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