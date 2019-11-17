Технический директор «Барселоны» Эрик Абидаль рассказал о том, что клуб сохраняет интерес к нападающему «ПСЖ» Неймару. В прошедшее летнее трансферное окно каталонцы, по слухам, активно работали над трансфером бразильца. Но в итоге сделка не состоялась.

Политика В ФСБ назвали дату передачи украинских кораблей на родину В погрануправления ФСБ России по Крымскому полуострову заявили, что передача задержанных в Керченском проливе украинских кораблей обратно на родину пройдет в понедельник, 18 ноября.

Общество За преступления при строительстве Восточного осуждены 58 человек Следственный комитет России сообщил, что по факту растрат, мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями при строительстве космодрома Восточный осуждены 58 человек.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.

Политика Лукашенко назвал условия для подписания дорожных карт с Россией Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск не подпишет дорожные карты по интеграции с Россией, если они будут противоречить независимости и суверенитету Минска и если не будут решены вопросы в экономике.

Политика Саудовская Аравия и Россия обсудили поставку С-400 Официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева сообщила, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают условия для вступления в силу контракта о поставке российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».