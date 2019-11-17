Футбол
Евро-футбол.руАбидаль: «Неймар остаётся возможностью для „Барселоны“»
Технический директор «Барселоны» Эрик Абидаль рассказал о том, что клуб сохраняет интерес к нападающему «ПСЖ» Неймару. В прошедшее летнее трансферное окно каталонцы, по слухам, активно работали над трансфером бразильца. Но в итоге сделка не состоялась.
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В ФСБ назвали дату передачи украинских кораблей на родину
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В Москве задержали более 50 участников антифашистского турнира по единоборствам
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Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
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На следующей неделе в Петербург придут холода
На следующей неделе температурных режим в Петербурге вернется в рамки климатической нормы.
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Следственный комитет России сообщил, что по факту растрат, мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями при строительстве космодрома Восточный осуждены 58 человек.
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Лукашенко объявил об участии в выборах президента в 2020 году
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен вновь принять участие в выборах главы государства.
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Marvel анонсировала релизы нескольких фильмов
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В Тбилиси начался митинг оппозиции
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Девятилетняя барабанщица покорила Сеть исполнением кавера Nirvana
Девятилетняя барабанщица Нанди Бушелл покорила Сеть, опубликовав на ютьюбе видео, в котором исполняет кавер-версию песни "In Bloom" (1991 год) рок-группы Nirvana.
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Лукашенко назвал условия для подписания дорожных карт с Россией
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск не подпишет дорожные карты по интеграции с Россией, если они будут противоречить независимости и суверенитету Минска и если не будут решены вопросы в экономике.
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Стала известна динамика цен на Chevrolet Niva за последние 2 года
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Проблема «масложора» 1,8-литрового 122-сильного двигателя ВАЗ-21179 покорилась «АвтоВАЗу» лишь в 2019 году – спустя три года после того, как его получила LADA XRay.
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В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников
Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
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«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
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Экипаж МКС в открытом космосе отремонтирует альфа-спектрометр
Спектрометр был доставлен на МКС в 2011 году и не предполагал ремонта в открытом космосе.
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Глушаков станцевал лезгинку на свадьбе Митришева
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Рудковская ответила на слухи о молоденькой любовнице Плющенко
По мнению некоторых подписчиков Плющенко и Рудковской, «скандал» с любовницей может быть частью пиар-раскрутки нового шоу «ЯнаСупер».
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Ушаков назвал сроки встречи лидеров «нормандского формата»
Встреча лидеров «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция, Россия) будет проведена в конце этого года.
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Знаменитость впервые рассказала, что она рожала наследника в течение 18 часов и даже думала о провоцировании родов.
Политика
Саудовская Аравия и Россия обсудили поставку С-400
Официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева сообщила, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают условия для вступления в силу контракта о поставке российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».
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Симптомы депрессии усиливаются в течение последнего года жизни
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Канчельскис раскритиковал комментаторов матча сборных России и Бельгии
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис раскритиковал комментаторов матча сборных России и Бельгии.
Футбол
«Барселона» наблюдает за нападающим «Интера» Мартинесом
Директор «Барселоны» Эрик Абидаль дал понять, что каталонский клуб следит за успехами аргентинского нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.
Политика
В Иране на фоне протестов отключили интернет
Акции протеста вспыхнули в пятницу в нескольких иранских городах после того, как правительство страны объявило о решении повысить цены на бензин в два раза.