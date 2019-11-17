Футбол
Евро-футбол.руАбидаль: «Неймар остаётся возможностью для „Барселоны“»
Технический директор «Барселоны» Эрик Абидаль рассказал о том, что клуб сохраняет интерес к нападающему «ПСЖ» Неймару. В прошедшее летнее трансферное окно каталонцы, по слухам, активно работали над трансфером бразильца. Но в итоге сделка не состоялась.
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В Тбилиси оппозиция пикетирует парламент
Лидер Объединенной оппозиции Григол Вашадзе заявил, что участники митинга с требованием отставки правительства пикетируют здание парламента в Тбилиси и не собираются расходиться.
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Новостройки продолжают дорожать
Новостройки продолжают дорожать Стоимость первичной недвижимости в России установила очередной рекорд, достигнув показателя 75 тыс. руб. за 1 кв. м. Но увеличение цен на жилье теперь происходит более плавно: девелоперы опасаются, что резкий рост отпугнет покупателей.
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Лукашенко предложил России отдавать оружие Белоруссии бесплатно
Москва могла бы передавать бесплатно или в аренду оружие для белорусских военнослужащих, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко.
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Устюгов выиграл гонку на 15 км свободным стилем в Финляндии
Российский лыжник Сергей Устюгов победил в гонке на 15 км свободным стилем на предсезонном турнире в финском Рованиеми.
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Китайцы выпустили копию Range Rover в десять раз дешевле оригинала
Сбоку и спереди в ракурсе три четверти новинка базовой ценой 126 800 юаней (около 1 миллиона 150 тысяч рублей) очень похожа на оригинал, который стоит почти в десять раз дороже — от 1,22 миллиона юаней (около 11,1 миллиона рублей).
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Главу фракции партии Зеленского обвинили в сокрытии американского гражданства
Глава крупнейшей фракции Верховной рады Украины "Слуга народа" Давид Арахамия имеет двойное гражданство и скрыл эту информацию при подаче документов кандидата в депутаты перед выборами в парламент: с таким обвинением выступил бывший нардеп от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук.
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Россия захотела провести нормандский саммит до конца 2019 года
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ОАК сделает самолет Як-130 боевым
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Получив роль в самом ожидаемом фильме "Ангелы Чарли", Кристин Стюарт решила подкорректировать ее.
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Выставка «Союзмультфильма» ждет посетителей в Санкт-Петербурге
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Нуждов обвинил главу СБР Драчева в нарушении регламента отбора
Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов обвинил главу организации Владимира Драчева в нарушении регламента отбора в национальную команду.
Армия и оружие
Украинские силовики в Донбассе вывесили американские флаги
Украинские силовики вывесили флаги США на позициях у линии соприкосновения в Донбассе.
Экономика
Страны БРИКС обсуждают единую криптовалюту и систему платежей
В качестве инструмента для расчета между членами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) может быть использована единая криптовалюта, сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), член делового совета БРИКС Кирилл Дмитриев.
Общество
Смерть политика Никиты Исаева подтвердила помощница Алина Жестовская
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Болельщики «Трактора» покинули трибуны в начале матча
Интересно, что до начала сегодняшней игры болельщики «черно-белых» устроили массовый флешмоб в поддержу команды: хором спели «Перемен!» группы «Кино».
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Очевидец рассказал, как спасал детей из упавшего в Фонтанку автомобиля
Свидетель, вытащивший детей из скатившейся в Фонтанку машины, рассказал телеканалу РЕН об инциденте и своем поступке.
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Экономика
СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара
ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
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Специалисты рассказали, что в составе кофе содержатся антиоксиданты, которые борются с воспалениями в организме и продлевают жизнь человека.
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Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым
Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает "Интерфакс".
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В бенчмарке замечен 2-ядерный процессор AMD Athlon Gold 3150U
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В Москве задержали более 50 участников антифашистского турнира по единоборствам
Силовики ворвались на антифашистский турнир по единоборствам памяти Ивана Хуторского в Москве, сообщается в Telegram-канале Antifa jokes.