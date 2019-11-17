Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руАбидаль: «Неймар остаётся возможностью для „Барселоны“»

Технический директор «Барселоны» Эрик Абидаль рассказал о том, что клуб сохраняет интерес к нападающему «ПСЖ» Неймару. В прошедшее летнее трансферное окно каталонцы, по слухам, активно работали над трансфером бразильца. Но в итоге сделка не состоялась.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Абидаль: Неймар по-прежнему остаётся вариантом для «Барселоны»

Чемпионат05:48

Эрик Абидаль: «Ракитича предупреждали, что он будет меньше играть»

Спорт-Экспресс06:51

Абидаль о Неймаре: «Он не главная цель „Барсы“, но очевидный вариант»

Sports.ru05:45

«Барселона» по-прежнему хочет приобрести Неймара

Sportbox.RU05:46

Директор «Барселоны» Абидаль: «Неймар является одним из вариантов для нас»

Sport24.ru06:42

Абидаль: «Де Лихт не хотел переходить в „Барселону“»

Евро-футбол.ру12:31

Абидаль – о Неймаре: «Мы всегда будем рассматривать его в качестве кандидата в «Барселону»

Бомбардир.ру09:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 18:35, Ашберн
Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой под Тамбовом

Известия 14:39
Автоспорт

Гонщик «Формулы-1» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Бразилии

Нидерланский гонщик "Формулы-1" Макс Ферстаппен из Red Bull выиграл Гран-при Бразилии - предпоследний этап текущего ЧМ.
Российская газета 15:17
Общество

Гороскоп на 17 ноября: Водолеи, у вас намечается очень хороший день

Сможете отдохнуть после суеты последних дней, накопить силы. Хороший день для кулинарных экспериментов.
Primpress.ru вчера в 18:01
Политика

США и ЕС призвали власти Грузии и оппозицию к диалогу

Посольство США и представительство Евросоюза в Грузии обеспокоены провалом конституционной реформы по поводу перехода на пропорциональную систему парламентских выборов в 2020 году и призывают власти и оппозицию республики к диалогу для восстановления доверия.
ТАСС 16:04
Политика

Лукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 05:23
Общество

Диетолог назвала наименее вредные сладости

Известия вчера в 20:45
Политика

В Госдуме оценили заявление экс-дипломата Украины о Донбассе

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT предложение бывшего представителя Украины в трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске Романа Бессмертного превратить территории самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик в «дикое поле».
RT на русском вчера в 08:05
Происшествия

Авария со смертельным исходом произошла в Анивском районе

Сахалин.Инфо 17:55
Единоборства

Дацик победил нокаутом во втором бою после выхода на свободу

39-летний Дацик вышел на свободу в феврале, а в апреле провел бой с блогером Артемом Тарасовым, проиграв из-за дисквалификации.
Спорт-Экспресс вчера в 15:29
Общество

Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева

Общественный деятель и политик скончался 16 ноября от остановки сердца в поезде Тамбов–Москва. Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы.
Известия вчера в 15:11
Общество

Список желаний маленькой девочки на Рождество поразил соцсети

Список желаемых подарков на Рождество, составленный 10-летней девочкой из Лос-Анджелеса, удивил пользователей Сети.
Известия вчера в 21:45
Армия и оружие

Соединение в ЗВО скоро получит бригадный комплект комплекса «Искандер»

Ракетное соединение Западного военного округа скоро получит бригадный комплект оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", сообщил начальник российских ракетных войск и артиллерии Михаил Матвеевский.
РИА Новости 16:41
Общество

В ближайшие часы во Владивостоке сохранится метель и гололед

PrimaMedia.ru 18:10
Шоу-бизнес

Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым

Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Вечерняя Москва 08:24
Армия и оружие

Как китайские СМИ «кошмарят» Америку российским оружием

Китайские издание Sina назвало российский стратегический ракетный комплекс "Сармат" "кошмаром для США и НАТО".
BaltNews.ee 11:00
Общество

В Венеции ожидают новый пик наводнения

Новый пик "высокой воды" ожидается в воскресенье в Венеции в районе полудня - ее уровень может достичь 160 сантиметров к 13.00 местного времени (15.00 мск), согласно сообщению центра мониторинга приливов.
РИА Новости 04:25
Культура

Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»

Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
ForSMI.ru 15 ноября в 04:41
Культура

Выставка работ Марка Шагала открылась в музее «Новый Иерусалим»

Выставка "Шагал: между небом и землей" открылась в музее "Новый Иерусалим", в экспозицию вошли 239 работ Марка Шагала из шести музеев и частных собраний.
ТАСС 15 ноября в 08:51
Шоу-бизнес

Максим Галкин поделился успехами дочери в изучении французского языка

Телеведущий Максим Галкин поделился успехами дочери в изучении французского языка.
Культуромания 02:08
Фигурное катание

Медведева представила новый показательный номер в Москве

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года российская фигуристка Евгения Медведева на этапе Гран-при в Москве представила новый показательный номер.
Чемпионат 09:45
Авто

АвтоВАЗ экономит на системе проверки качества

Avtodrug 15 ноября в 03:37
Политика

Российские калмыки провели митинг против бывшего главы ДНР

Протесты в столице Калмыкии начались после назначения Трапезникова в администрацию города в сентябре 2019 года.
Газета.Ru 13:54
Политика

Кремль назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса

В начале октября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала «формулу Штайнмайера», которая предполагает принятие закона об особом статусе Донбасса.
РБК 09:30
ЖКХ

В Благовещенске восстановили водоснабжение

Водоснабжение в многоэтажных домах Благовещенске, нарушенное из-за снижения уровня воды в реке Амур и ледостава, восстановлено сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Благовещенска.
РИА Новости 01:45
Происшествия

Число жертв взрывов на арсенале в Балаклее увеличилось до трех

В Харьковской городской больнице скончался военнослужащий, получивший ранения от взрывов на арсенале в Балаклее.
Известия 08:28
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода

Газета.Ru 06:29
Общество

Раскрыты характеристики новых российских вертолетоносцев

Российская газета 05:17
Технологии

«Яндекс» и ПИК выпустили систему управления умным домом

В пятницу, 15 ноября, на рынке появилась разработанная компанией «Яндекс» и строительной компанией ПИК система для управления умным домом.
Московская перспектива вчера в 07:37
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о Словацком восстании 1944 года

Минобороны рассекретило документы, приуроченные к 75-летнию Словацкого национального восстания 1944 года.
РБК 17:48
Происшествия

В Москве эвакуируют посетителей аквапарка «Мореон» из-за угрозы взрыва

В Москве проводится эвакуация около 2 тыс. посетителей аквапарка «Мореон» из-за угрозы взрыва.
RT на русском 12:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Неймар
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Олимпийский чемпион 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Эрик Абидаль
Французский футболист
Французский футболист, левый защитник. Выступал за сборную Франции. Вице-чемпион мира (2006). Выступал за французские клубы «Лион-Дюшер», «Монако», «Лилль» и «Лион», испанскую «Барселону» и греческий «Олимпиакос». Трёхкратный чемпион Франции, четырёхкратный чемпион Испании, чемпион Греции. Также в составе «Барселоны» двукратный победитель Лиги чемпионов УЕФА.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное