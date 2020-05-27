Общество

RT на русскомRT на русскомАбитуриенты смогут подать документы на поступление в вузы с 20 июня

В 2020 году абитуриенты в России смогут подать документы на поступление в вузы с 20 июня по 17 августа, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
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Названы сроки подачи документов на поступление в вузы

Газета.Ru05:43

Глава Минобрнауки назвал сроки подачи документов для поступления в вузы

iReactor05:07

Абитуриенты смогут подать документы на поступление в вуз с 20 июня

ТАСС02:41

Минобрнауки назвало сроки подачи документов на поступление в вузы

РБК02:49

Прием документов в вузы пройдет с 20 июня по 17 августа

Российская газета03:15

Глава Минобрнауки назвал сроки подачи документов для поступления в вузы

РИА Новости03:34

Минобрнауки назвало начало срока подачи документов в вузы

Известия02:22
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Геологи поручили беспилотникам следить за опасными вулканами

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США готовят санкции против «Северного потока-2»

Правительство ФРГ уже успело отреагировать на заявления посла, отметив, что время всеобщего кризиса из-за пандемии коронавируса не самое лучшее для эскалации и новых санкций.
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Накопительные пенсии в России повысят

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28-летнего крымчанина обвиняют в изнасиловании школьниц

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США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС

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По данным Роспотребнадзора, у курильщиков COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме, сообщается на сайте ведомства.
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«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России и УМВД России по Оренбургской области во взаимодействии с СК России в ходе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые в убийствах шести оренбуржцев, в том числе малолетнего ребёнка», — приводит её слова ТАСС.
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Россияне продолжили забирать валюту из банков в апреле

С начала 2020 года россияне забрали из банков $8,3 млрд - практически полный объем валюты, накопленной за 2019 год.
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