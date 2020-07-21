Политика

Юга.руЮга.руВ Абхазии еще на неделю продлили запрет на пересечение границы

В Абхазии продлили запрет на переход абхазо-российской границы до 28 июля Напомним, из-за коронавируса с 1 марта в Абхазию запретили въезд в страну для всех иностранных граждан за исключением россиян, а в конце марта в республике ввелин режим ЧС . Россиянам запретили въезд в страну 8 апреля .
Читать в источнике
Комментировать54

Подробнее о событии

В Роспотребнадзоре разъяснили, нужен ли будет карантин после Абхазии

Российская газетавчера в 21:00

Абхазия продлила закрытие границы с Россией

Газета.Ruвчера в 09:45

Абхазия продлила ограничение на пересечение границы с Россией до 28 июля

РБКвчера в 10:11

Абхазия продлила запрет на пересечение границы с Россией до 28 июля

Евразия Dailyвчера в 09:50

Абхазия продлила ограничения на въезд в республику до 28 июля

Известиявчера в 09:46

Ограничения на въезд в Абхазию продлили до 28 июля

ТАССвчера в 09:21

Закрытая Абхазия: республика продлила ограничения на пересечение границы

Sputnik Абхазиявчера в 11:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 02:45, Ашберн
Общество

«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала

В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК 02:34
20
Общество

Минздрав назвал регионы с наиболее высоким уровнем алкоголизма

Москва, 22 июля 2020, 09:21 — REGNUM В 2019 году наибольшее число психотических заболеваний, связанных с алкоголизмом, зафиксировано на Чукотке.
REGNUM 02:21
1
Политика

Дегтярев ответил на призывы уйти с поста врио главы Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на требования митингующих, и пообещал выйти к людям.
РИА Новости 00:40
1,2K
Общество

Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по требованию Максима Кривоша, захватившего заложников в Луцке.
Газета.Ru вчера в 14:12
635
Происшествия

В Нижних Сергах восстановили нарушенное после паводка электроснабжение

Нарушенное после подтопления электроснабжение в Нижних Сергах в Свердловской области полностью восстановлено, сообщила в среду пресс-служба ГУ МЧС по региону.
ТАСС 01:05
Общество

Фургал описал свое пребывание в изоляторе анекдотом про совесть

Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал рассказал корреспонденту "МК" о пребывании в московском СИЗО "Лефортово".
РИА Новости вчера в 09:39
729
Происшествия

Суд вынес приговор сбившему в Новосибирске журналиста ВГТРК водителю

РБК 02:18
2
Общество

В Алтайском крае продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет

Режим самоизоляции для людей старше 65 лет продлили в Алтайском крае, такие изменения внес в указ о мерах по предупреждению распространения COVID-19 губернатор Виктор Томенко, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости 01:13
4
Экономика

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 00:40
116
Общество

Врач развеяла мифы об «опасных» родинках

Врач-дерматокосметолог Светлана Донецкая в интервью «Аргументам и фактам» развеяла один из популярных мифов насчет родинок, которые многие считают самыми опасными.
Московский Комсомолец 02:40
Общество

Якутского шамана Габышева выпустили из психбольницы

«После психолого-психиатрической экспертизы и заседания 22 июля врачебной комиссии Якутского республиканского психоневрологического диспансера, Александр Габышев выписан», — цитирует ТАСС правозащитника Габышева Алексея Прянишникова.
REGNUM 02:18
60
Общество

«Ведомости»: ОАК может разработать увеличенную версию SSJ-100

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) рассматривает возможность разработки увеличенной версии пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100.
ТАСС вчера в 20:36
14
Экономика

Visa предложит магазинам и кафе альтернативу бонусным картам

Первыми новый сервис подключили банк «Русский стандарт» (один из крупных эквайеров) и сеть кафе «Хлеб насущный», который будет предоставлять скидки для держателей премиальных карт Visa.
РБК 02:00
Общество

Уткин прокомментировал слова жены Семака о том, что «Зенит» не имеет отношения к госбюджету

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал ответ жены главного тренера «Зенита» Сергея Семака подписчику.
Bookmaker-ratings.ru 00:31
Политика

В Кремле оценили возможность проведения саммита «нормандской четвёрки»

Условия для проведения саммита «нормандской четвёрки» пока не созданы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского.
RT на русском вчера в 07:16
8
Шоу-бизнес

Павел Прилучный передарил Мирославе Карпович джип Агаты Муцениеце

Талантливый отечественный актер Павел Прилучный забрал у бывшей возлюбленной дорогостоящий автомобиль ради новой избранницы.
ГлобалМСК.ру 02:28
56
Шоу-бизнес

Решетова улетела во Францию на частном самолете

В путешествие Решетова отправилась вместе с маленьким сыном Ратмиром, а загруженный работой Тимати остался в Москве.
Kleo.ru вчера в 08:58
27
Финансы

Аналитики ожидают снижение ключевой ставки ЦБ

Центральный банк (ЦБ) 24 июля снова снизит ключевую ставку, сообщает РБК со ссылкой на прогноз аналитиков российских и иностранных банков.
Коммерсантъ 01:32
117
Футбол

Футболиста «Спартака» Ещенко дисквалифицировали на три матча

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко дисквалифицирован на три матча Олимп - Кубка России и оштрафован на 50 тысяч рублей.
Газета.Ru вчера в 16:51
156
Общество

Навальный объявил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией

Алексей Навальный на своем сайте сообщил о том, что Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) закрывается.
Вести.Ru 20 июля в 08:38
2,8K
Армия и оружие

В России начались лётные испытания нового вертолёта для спецназа

Гендиректор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский сообщил о начале испытаний вертолёта Ми-8АМТШ-ВН, предназначенного для спецназа.
RT на русском 02:02
47
Армия и оружие

Минобороны сообщает о завершении внезапной проверки войск ЮВО и ЗВО

Внезапная проверка боеготовности войск ЮВО и ЗВО завершилась 21 июля. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.
Экономика сегодня 02:30
Общество

Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года

Российский лидер Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития России на период до 2030 года».
RT на русском вчера в 04:50
9,2K
Технологии

Sony ограничит продажи PlayStation 5 до одной приставки на покупателя

Юзеру под никнеймом Kgarvey удалось найти в коде сайта PS заметку о планах компании оформлять предзаказы на покупку приставки.
Evo-rus.com вчера в 12:01
23
Политика

В Абхазии предложили поэтапно снимать ограничения на границе с Россией

«Президент Республики Абхазия А.Г. Бжания обратился к руководству правительства Российской Федерации с инициативой поэтапного снятия ограничений на пересечение гражданами России и Абхазии госграницы, в том числе для открытия курортного сезона», — сказано в сообщении.
Известия вчера в 22:34
19
Культура

Умер актер сериала «Достоевский» Андрей Сиротин

В возрасте 34 лет скончался российский актер Андрей Сиротин, наиболее известный по роли в сериале "Достоевский".
Газета.Ru 01:22
18
Экономика

Сбербанк закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах»

Сбербанк выкупил у "Яндекса" долю в совместном предприятии "Яндекс.Деньги", став тем самым его единственным владельцем.
Интерфакс вчера в 17:38
43
Хоккей

Панарина номинировали на приз самому ценному игроку сезона в НХЛ

Российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина включили в тройку претендентов на награду «Харт Трофи», вручаемую самому ценному игроку регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
РБК спорт вчера в 13:51
Происшествия

Обвиняемый во взяточничестве вице-мэр Томска ушел в отставку

Мэр Томска Иван Кляйн подписал заявление об отставке по собственному желанию своего заместителя Евгения Сурикова, обвиняемого в получении крупной взятки, сообщил РИА Новости в среду представитель горадминистрации.
РИА Новости 02:20
1
Происшествия

Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова

BFM.ru 20 июля в 09:07
436
Как работают Яндекс.Новости?
Главное