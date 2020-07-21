В Абхазии продлили запрет на переход абхазо-российской границы до 28 июля Напомним, из-за коронавируса с 1 марта в Абхазию запретили въезд в страну для всех иностранных граждан за исключением россиян, а в конце марта в республике ввелин режим ЧС . Россиянам запретили въезд в страну 8 апреля .

В Абхазии еще на неделю продлили запрет на пересечение границы

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Экономика Visa предложит магазинам и кафе альтернативу бонусным картам Первыми новый сервис подключили банк «Русский стандарт» (один из крупных эквайеров) и сеть кафе «Хлеб насущный», который будет предоставлять скидки для держателей премиальных карт Visa.

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Политика В Абхазии предложили поэтапно снимать ограничения на границе с Россией «Президент Республики Абхазия А.Г. Бжания обратился к руководству правительства Российской Федерации с инициативой поэтапного снятия ограничений на пересечение гражданами России и Абхазии госграницы, в том числе для открытия курортного сезона», — сказано в сообщении. 19

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Хоккей Панарина номинировали на приз самому ценному игроку сезона в НХЛ Российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина включили в тройку претендентов на награду «Харт Трофи», вручаемую самому ценному игроку регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).