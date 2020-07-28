Коронавирус
REGNUMВласти Абхазии продлили запрет на въезд в страну из-за коронавируса
Сухум, 28 июля 2020, 22:52 — REGNUM Власти Абхазии продлили запрет на туристические поездки из России как минимум до 4 августа. Об этом сегодня, 28 июля, сообщает пресс-служба президента Абхазии.
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Общество
Минкульт обязал библиотеки хранить книги «18+» в отдельном помещении
Министерство культуры России обязало библиотеки хранить книги с маркировкой «18+» в отдельном помещении или шкафу.
Lenta.ru 04:47
Происшествия
Две женщины избили сенатора и сдались полиции
В Мэдисоне, штат Висконсин (США) арестовали двух женщин, избивших сенатора, который снимал на видео протесты возле здания местного Капитолия.
Lenta.ru 17:30
Политика
Конкурентка Лукашенко на выборах ответила на вопрос, чей Крым
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в эфире "Еврорадио" ответила на вопрос, чей Крым.
Газета.Ru 15:36
Футбол
«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт
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Общество
Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября
Российские школы с 1 сентября начнут образовательный процесс в традиционном очном формате.
РБК вчера в 07:47
Происшествия
Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия вчера в 08:46
Армия и оружие
Боевики обстреляли населенные пункты в Латакии, Алеппо и Идлибе
Боевики запрещенной в России террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Латакия, Алеппо и Идлиб, передает пресс-служба Минобороны РФ.
Аргументы и Факты 26 июля в 18:27
Армия и оружие
ПВО Сирии сбили беспилотник Израиля
Военное дело 05:29
Кино
«Капитан Марвел 2» может стать «мини-фильмом о Мстителях»
Вместе с Мисс Марвел в «Капитане Марвел 2» появится и ряд других новых персонажей, так что этот блокбастер уже нарекли «мини-фильмом о Мстителях».
Popcornnews.ru 04:30
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
Политика
В Кремле оценили работу полиции на акциях в Хабаровске
RT на русском 06:26
Общество
YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»
Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания.
Газета.Ru 04:02
Происшествия
В Ингушетии в автомобиле расстреляли сотрудника Росгвардии
Вблизи трассы «Кавказ» в Ингушетии в автомобиле обнаружено тело сотрудника подразделения вневедомственной охраны Росгвардии.
РБК 15:46
Шоу-бизнес
32-летняя Катя Жужа стала мамой во второй раз
Какое-то время Жужа опровергала подобные слухи, но потом объявила, что действительно скоро станет мамой.
Woman.ru 04:34
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для Nord Stream 2
Трубоукладчик «Академик Черский», единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования, перестал принадлежать к группе «Газпрома», следует из квартального раскрытия монополии.
РБК 17:02
Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в ограблении отеделения банка, расположенного на Большом проспекте Васильевского острова.
Lenta.ru 17:53
Общество
В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru 11:08
Армия и оружие
В Пентагоне назвали российские подлодки угрозой для территории США
Современные подводные лодки, добавил высокопоставленный военный, позволяют российским крылатым ракетам угрожать территории США и это тоже представляет «серьезную проблему».
Известия 17:42
Общество
Власти Кентукки заподозрили Китай в биотерроризме
Не исключено, что рассылка неизвестных семян, в которой якобы замешан Китай, является биотеррористической атакой, заявила комиссар по сельскому хозяйству штата Кентукки Райан Куорлс 27 июля, сообщает ABC News.
ИА Красная Весна вчера в 18:21
Общество
Онищенко гарантирует, что второй волны коронавируса в России не будет
Второй волны коронавируса в России не будет, заявил бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в интервью "Эху Москвы".
Газета.Ru 16:02
Армия и оружие
Размещать F-35 вблизи Калининградской области побоялась Польша
Польша побоялась размещать истребители 5-го поколения F-35 Lightning II на базе в городе Мальборк, который расположен на расстоянии 80 километров от Калининградской области, а также не будет делать это в Миньск-Мазовецком, расположенном рядом с Республикой Беларусь.
Военное дело 02:28
Происшествия
Собственник сети «Тарас Бульба» объявлен в федеральный розыск
"Несмотря на заявленные в суде намерения об уплате сумм недоимки по налогам частями, Белойван после освобождения из-под стражи фактически скрылся", – указывается на официальном сайте Главного следственного управления СК по Москве.
Вести.Ru 04:18
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян расплакалась при встрече с Канье Уэстом
Журналисты заметили, что при встрече с рэпером, Кардашьян расплакалась.
ИнфоСМИ 08:46
Шоу-бизнес
Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи
Отец не хочет, чтобы 7-летний ребенок от покойной Жанны Фриске, снимался в программе, отмечают члены съемочной площадки.
Evo-rus.com 04:29
Здоровье
Билл Гейтс спрогнозировал снижение смертности от коронавируса
Миллиардер Билл Гейтс уверен, что противовирусные препараты, которые можно использовать для лечения пациентов с COVID-19, способны существенно снизить уровень смертности к концу 2020 года.
Forbes 13:40
Происшествия
Экс-чиновник Севастополя обвинен в пропаже 2 млрд рублей
Тарасову была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, на его имущество стоимостью около двух миллионов рублей наложен арест.
Российская газета 14:27
Политика
Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом
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Космос
Ученые узнали, когда на самом деле «родилась» Луна
Чтобы определить, сколько времени ушло на весь этот процесс, ученые использовали новую компьютерную модель, проанализировали различные процессы, связанные с затвердеванием магмы и пришли к выводу, что магматическому океану Луны потребовалось почти 200 миллионов лет для того, чтобы полностью затвердеть (ранее модели отводили на этот процесс всего 35 млн лет).
Росбалт 26 июля в 06:43
Экономика
Коронакризис: России грозит нищета (Handelsblatt, Германия) (Handelsblatt)
Пандемия коронавируса все сильнее отражается на экономике России.
ИноСМИ 17:30