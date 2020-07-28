Сухум, 28 июля 2020, 22:52 — REGNUM Власти Абхазии продлили запрет на туристические поездки из России как минимум до 4 августа. Об этом сегодня, 28 июля, сообщает пресс-служба президента Абхазии.

Власти Абхазии продлили запрет на въезд в страну из-за коронавируса

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