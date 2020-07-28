Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаАбхазия из-за коронавируса продлевает ограничения на въезд

Власти Абхазии продлили ограничения на пересечение границы с Россией из-за ситуации с коронавирусом. В опубликованном на сайте президента республики распоряжении отмечается, что действие ограничений продлевается до 4 августа.
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Абхазия продлила запрет на въезд из России до 4 августа

Газета.Ru16:55

Ограничения на въезд в Абхазию продлили до 4 августа

ТАСС12:35

Абхазия продлевает ограничения на въезд из-за коронавируса

РИА Новости12:41

Власти Абхазии продлили ограничение на въезд из России

Известия12:38

Абхазия продлила ограничения на границе с Россией

RT на русском12:36

Абхазия продлила ограничения на въезд из России до 4 августа

Коммерсантъ14:13

Бжания продлил ограничения на пересечение границы с Россией до 4 августа

Sputnik Абхазия12:21
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 22:38, Ашберн
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В ответ пресс-секретарь МИД Китая Ванг Венбин 23 июля заявил, что политика Пекина в Синьцзяне «не направлена против какой-либо конкретной этнической группы или религии» и что целью ее является борьба с «терроризмом и сепаратизмом».
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YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»

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СК предъявил новое обвинение экс-губернатору Коми Гайзеру

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