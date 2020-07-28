Власти Абхазии продлили ограничения на пересечение границы с Россией из-за ситуации с коронавирусом. В опубликованном на сайте президента республики распоряжении отмечается, что действие ограничений продлевается до 4 августа.

Футбол РПЛ представила календарь на новый сезон Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала календарь на сезон-2020/21. Календарь опубликован на сайте лиги.

Общество FT назвала возможную стоимость вакцины от коронавируса в США Издание отмечает, что цена, скорее всего, изменится, так как Moderna оценила свою вакцину выше, чем компании Pfizer и BioNTech, которые на прошлой неделе заключили соглашение с властями США на продажу до 600 миллионов доз разрабатываемой ими вакцины против коронавируса по стоимости в 19,5 доллара за дозу. 46

Общество Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге. 1,6K

Политика Президент Йемена назначил нового губернатора Адена Президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади рано утром в среду выпустил указ о назначении губернатором Адена одного из лидеров сепаратистского Переходного совета Южного Йемена Ахмеда Хамида Лемлиса, сообщил телеканал "Аль-Джазира". 2

Происшествия В Шимановске мужчина убил супругу и покончил с собой Как сообщает следственное управление СК РФ по Амурской области, 42-летний мужчина в приступе ревности схватил охотничье ружье, выстрелил и убил свою 34-летнюю супругу.

Политика Франция предложила проконтролировать политику Китая в Синьцзяне В ответ пресс-секретарь МИД Китая Ванг Венбин 23 июля заявил, что политика Пекина в Синьцзяне «не направлена против какой-либо конкретной этнической группы или религии» и что целью ее является борьба с «терроризмом и сепаратизмом». 7

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Происшествия СК предъявил новое обвинение экс-губернатору Коми Гайзеру Следственный комитет предъявил обвинение в превышении должностных полномочий бывшему губернатору Республики Коми Вячеславу Гайзеру, сообщается на сайте ведомства. 40

Общество Губернатор Приамурья объяснил, почему не может снизить себе зарплату Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что не может понизить себе зарплату – от ее размера зависит оплата труда всех подчиненных. 54

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Общество РБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами На втором этапе возобновления авиасообщения Россия может разрешить перелеты на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает РБК со ссылкой на источник. 414

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