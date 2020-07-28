Коронавирус
Российская газетаАбхазия из-за коронавируса продлевает ограничения на въезд
Власти Абхазии продлили ограничения на пересечение границы с Россией из-за ситуации с коронавирусом. В опубликованном на сайте президента республики распоряжении отмечается, что действие ограничений продлевается до 4 августа.
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Футбол
РПЛ представила календарь на новый сезон
Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала календарь на сезон-2020/21. Календарь опубликован на сайте лиги.
RT на русском 10:05
Общество
FT назвала возможную стоимость вакцины от коронавируса в США
Издание отмечает, что цена, скорее всего, изменится, так как Moderna оценила свою вакцину выше, чем компании Pfizer и BioNTech, которые на прошлой неделе заключили соглашение с властями США на продажу до 600 миллионов доз разрабатываемой ими вакцины против коронавируса по стоимости в 19,5 доллара за дозу.
РИА Новости 17:59
Шоу-бизнес
Актриса Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей
Звезда Папиных дочек Лиза Арзамасова продемонстрировала подписчикам кольцо с бриллиантом на безымянном пальце.
iReactor 07:45
Шоу-бизнес
Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось
Из-за подозрения на инсульт, которое позже подтвердилось, актрисе пришлось проследовать с врачами в больницу для дальнейших анализов.
CT news 14:15
Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
РИА Новости вчера в 18:46
Политика
Президент Йемена назначил нового губернатора Адена
Президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади рано утром в среду выпустил указ о назначении губернатором Адена одного из лидеров сепаратистского Переходного совета Южного Йемена Ахмеда Хамида Лемлиса, сообщил телеканал "Аль-Джазира".
РИА Новости 21:05
Происшествия
В Шимановске мужчина убил супругу и покончил с собой
Как сообщает следственное управление СК РФ по Амурской области, 42-летний мужчина в приступе ревности схватил охотничье ружье, выстрелил и убил свою 34-летнюю супругу.
Амур.инфо 21:59
Происшествия
В драке с участием боксера и чемпионки мира погиб 40-летний россиянин
Житель Барнаула погиб в драке с участием чемпионки мира по кикбоксингу Лилии Ворогушиной и боксера Михаила Старцева.
Lenta.ru 06:37
Политика
Франция предложила проконтролировать политику Китая в Синьцзяне
В ответ пресс-секретарь МИД Китая Ванг Венбин 23 июля заявил, что политика Пекина в Синьцзяне «не направлена против какой-либо конкретной этнической группы или религии» и что целью ее является борьба с «терроризмом и сепаратизмом».
ИА Красная Весна 19:40
Общество
Путин получил иск за ущемление прав детей старше 16 лет
Штаб депутата Юлии Галяминой обратился в суд с коллективным иском родителей, воспитывающих детей старше 16 лет.
Rusbankrot.ru 09:22
Наука
Новый ледниковый период наступит на Земле через 100 тыс. лет
Через 100 тысяч лет на Земле наступит новый ледниковый период, заявил профессор Токийского университета (Япония) Масаюки Икэда в беседе с РИА Новости.
Live24 14:21
Общество
YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»
Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания.
Газета.Ru 04:02
Экономика
Китай стал крупнейшим импортером российского мяса
Коммерсантъ вчера в 20:15
Общество
С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Как сообщает ToDay News Ufa, пенсионерам, работавшим в 2019 году, с 1 августа будет произведен перерасчет пенсий.
ToDay News Ufa 00:44
Происшествия
СК возбудил дело после столкновения поездов в Петербурге
RT на русском 11:02
Игры
Автор Mafia Даниэль Вавра раскритиковал геймплей ремейка
Игромания.ру вчера в 12:19
Игры
Слухи: Marvel’s Spider-Man выйдет на PS5 вместе с Miles Morales
Премьера Marvel’s Spider-Man: Miles Morales ожидается одновременно с запуском PlayStation 5. Консоль Sony следующего поколения должна поступить в продажу до конца текущего года.
3DNews 02:09
Происшествия
СК предъявил новое обвинение экс-губернатору Коми Гайзеру
Следственный комитет предъявил обвинение в превышении должностных полномочий бывшему губернатору Республики Коми Вячеславу Гайзеру, сообщается на сайте ведомства.
Ведомости 10:49
Политика
Соперница Лукашенко попросила не мучать ее вопросом о Крыме
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ответила на вопрос о принадлежности Крыма в эфире «Еврорадио».
РБК 18:18
Общество
В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru 11:08
Культура
«Академию Амбрелла», по слухам, уже продлили на третий сезон
Popcornnews.ru 17:30
Шоу-бизнес
72-летняя София Ротару опубликовала редкое фото без макияжа
Известная артистка София Ротару опубликовала в своем Instagram редкий снимок, на котором звезда без макияжа.
ИнфоСМИ 08:49
Авто
Компания АвтоВАЗ обновила 1,8-литровый мотор для Lada Vesta и XRay
«АвтоВАЗ» обновил 1,8-литровый двигатель, которым оснащаются автомобили семейства LADA Vesta и хэтчбеки XRay.
Автоновости дня 14:20
Общество
Губернатор Приамурья объяснил, почему не может снизить себе зарплату
Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что не может понизить себе зарплату – от ее размера зависит оплата труда всех подчиненных.
РИА Новости 05:49
Политика
В США призывали обанкротить «Группу ГАЗ»
Брайан О'Тул отмечает, что ГАЗ является одним из основных российских автопроизводителей, однако включение группы в санкционный список в 2018 году не вызвало эффекта разорвавшейся бомбы, как это произошло в случае с «Русалом».
Lenta.ru 13:45
Общество
РБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами
На втором этапе возобновления авиасообщения Россия может разрешить перелеты на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает РБК со ссылкой на источник.
РИА Новости 07:35
Политика
Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу
Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 06:35
Происшествия
Подозреваемого в ограблении банка в Петербурге задержали
Полицейские в Санкт-Петербурге задержали по горячим следам подозреваемого в разбойном нападении на банк на Васильевском острове.
Известия 17:51