Абхазия до 4 августа продлила ограничение на въезд в страну через границу с Россией по реке Псоу, сообщает «РИА Новости». Распоряжение подписал президент Аслан Бжания. Ограничение связано с распространением коронавируса COVID-19, оно уже не раз продлевалось.

Абхазия продлила ограничения на въезд из России до 4 августа

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