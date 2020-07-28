Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъАбхазия продлила ограничения на въезд из России до 4 августа

Абхазия до 4 августа продлила ограничение на въезд в страну через границу с Россией по реке Псоу, сообщает «РИА Новости». Распоряжение подписал президент Аслан Бжания. Ограничение связано с распространением коронавируса COVID-19, оно уже не раз продлевалось.
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Власти Абхазии продлили ограничение на въезд из России

Известия12:38

Абхазия продлила ограничения на въезд из России до 4 августа

Коммерсантъ14:13

Абхазия продлевает ограничения на въезд из-за коронавируса

РИА Новости12:41

Абхазия продлила запрет на въезд из России до 4 августа

Газета.Ru16:55

Абхазия продлила ограничения на границе с Россией

RT на русском12:36

Ограничения на въезд в Абхазию продлили до 4 августа

ТАСС12:35

Бжания продлил ограничения на пересечение границы с Россией до 4 августа

Sputnik Абхазия12:21
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 19:38, Ашберн
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В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

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Экономика

Правительство России одобрило допэмиссию акций «Аэрофлота»

Правительство России одобрило дополнительный выпуск акций «Аэрофлота» с условием сохранения доли государства в авиакомпании не ниже 51,17%.
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Политика

В Кремле оценили работу полиции на акциях в Хабаровске

RT на русском 06:26
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Общество

ЕСПЧ коммуницировал первые жалобы по московским протестам 2019 года

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приступил к рассмотрению первых 17 жалоб по итогам московских протестов 2019 года, сообщает правозащитная организация «Апология протеста».
Коммерсантъ 18:32
Политика

США допускают передачу своей вакцины от коронавируса другим странам

Власти Соединенных Штатов допускают, что будут снабжать своей вакциной от COVID-19 другие страны.
Газета.Ru 17:51
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Общество

Путин получил иск за ущемление прав детей старше 16 лет

Штаб депутата Юлии Галяминой обратился в суд с коллективным иском родителей, воспитывающих детей старше 16 лет.
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Volkswagen выпустит в Европе новый кроссовер

Напомним, что пару лет назад в Китае состоялась премьера кроссовера Volkswagen Tharu, он располагается на ступеньку ниже Тигуана.
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Павел Дуров раскритиковал Apple за 30-процентную комиссию в App Store

Дуров пояснил, как по его мнению влияет на пользователей продукции Apple 30-процентная комиссия, которую компания взимает с разработчиков приложений за покупки в App Store.
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Общество

«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»

Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru 18:51
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Экономика

Россия решила ужесточить санкции против Украины

В Госдуму внесли законопроект о введении санкций против компаний, доля в которых более чем на 25% принадлежит гражданам Украины из черного списка.
Daily Storm 12:13
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Общество

Правительство решило засекретить закупки «Роскосмоса»

Правительство разработало проект постановления, согласно которому при осуществлении закупок в космической сфере будут применяться закрытые способы определения поставщиков.
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Общество

Международное сообщество приступило к сборке реактора проекта ITER

Интерфакс 06:29
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Политика

В Киеве улицу Российскую переименовали в честь бойца АТО

Напомним, как писал сайт kp.ru, четыре года назад «в рамках декоммунизации» в Харькове проспект Маршала Жукова переименовали в проспект Петра Григоренко, но после долгих споров и судебных тяжб зимой этого года улице все же вернули прежнее название.
Комсомольская правда 16:36
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Происшествия

Подозреваемого в ограблении банка в Петербурге задержали

Полицейские в Санкт-Петербурге задержали по горячим следам подозреваемого в разбойном нападении на банк на Васильевском острове.
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ViKin.gg начала третью карту матча против FlyToMoon без мидера

Обновление от 22:07 мск: ViKin.gg сдалась и покинула OGA Dota PIT 2020 Season 2. ViKin.gg выступает без мидера на третьей карте матча против FlyToMoon на OGA Dota PIT 2020 Season 2. Мирослав Boom Бицан отсутствует в игре — у него отключили свет.
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Происшествия

В Забайкалье проверят видео с закурившим от свечи в храме подростком

Следственный комитет по Забайкальскому краю начал проверку видеозаписи, размещенной в СМИ, где подросток прикуривает сигарету от горящих свечей в храме.
РБК вчера в 06:29
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Происшествия

Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2

Известия 02:23
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Футбол

Моратти о возможном переходе Месси в «Интер»: Иногда мечты сбываются

Клуб надеется на привлечение ряда инвесторов подобным трансфером. Моратти отметил, что мечтам иногда суждено сбыться.
CT news 16:33
Происшествия

Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу

Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК вчера в 07:37
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Культура

Нижегородцы выбрали эскиз памятника Александру Невскому

Нижегородцы выбрали эскиз будущего памятника Александру Невскому авторского коллектива под руководством народного художника РФ Андрея Ковальчука, сообщает пресс-служба регионального правительства.
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Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 13:59
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Хоккей

Александр Гулявцев покинул пост главного тренера хабаровского «Амура»

Как сообщили в пресс-службе хабаровского хоккейного клуба «Амур» Александр Гулявцев, занимавший должность главного тренера с начала прошлого года, покинул команду.
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Общество

Найдет способ, как отучить россиян садиться за руль в пьяном виде

Правительство РФ планирует максимально обеспечить российские автомобили алкозамками, которые блокируют зажигание при выявлении алкоголя в выдохе.
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Лимаренко в Охе захотел встречаться только с заготовленными жителями

Валерий Лимаренко вместе со своей делегацией прилетел в Оху и проводит встречу с заготовленными жителями района, где обсуждаются возможные депутатские рейды за блуждающими коровами и полеты до Хабаровска.
Сахалин.Инфо 01:31
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В ООН подсчитали потери туризма из-за пандемии коронавируса

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В Министерстве труда и социальной защиты пояснили, что размер выплат, предназначенных для пенсионеров, определяет не указ, а Федеральный закон 350-ФЗ, по которому в период с 2021 по 2024 год индексация окажется выше уровня прогнозируемой инфляции.
Дни24 05:25
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Происшествия

Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи

Ведомости 07:56
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Общество

YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»

Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания.
Газета.Ru 04:02
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Турнир Voodoo League заподозрили в фейковых матчах

Инсайдер Дмитрий «Korb3n» Белов сообщил, что на турнире Voodoo League Series играют ненастоящие команды.
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