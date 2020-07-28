Коронавирус
КоммерсантъАбхазия продлила ограничения на въезд из России до 4 августа
Абхазия до 4 августа продлила ограничение на въезд в страну через границу с Россией по реке Псоу, сообщает «РИА Новости». Распоряжение подписал президент Аслан Бжания. Ограничение связано с распространением коронавируса COVID-19, оно уже не раз продлевалось.
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Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
В Госдуме России одобрили продление выплаты 10 000 рублей на август. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:16
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл признался, что не гордится тем, кем стала его дочь
Отец супруги британского принца Гарри, бывшей американской актрисы Меган Маркл, который уже давно не общался с представителями прессы, на днях признался, что не гордится тем, кем стала его дочь.
Аргументы недели 15:56
Экономика
Правительство России одобрило допэмиссию акций «Аэрофлота»
Правительство России одобрило дополнительный выпуск акций «Аэрофлота» с условием сохранения доли государства в авиакомпании не ниже 51,17%.
Известия 06:25
Политика
В Кремле оценили работу полиции на акциях в Хабаровске
RT на русском 06:26
Общество
ЕСПЧ коммуницировал первые жалобы по московским протестам 2019 года
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приступил к рассмотрению первых 17 жалоб по итогам московских протестов 2019 года, сообщает правозащитная организация «Апология протеста».
Коммерсантъ 18:32
Политика
США допускают передачу своей вакцины от коронавируса другим странам
Власти Соединенных Штатов допускают, что будут снабжать своей вакциной от COVID-19 другие страны.
Газета.Ru 17:51
Общество
Путин получил иск за ущемление прав детей старше 16 лет
Штаб депутата Юлии Галяминой обратился в суд с коллективным иском родителей, воспитывающих детей старше 16 лет.
Rusbankrot.ru 09:22
Авто
Volkswagen выпустит в Европе новый кроссовер
Напомним, что пару лет назад в Китае состоялась премьера кроссовера Volkswagen Tharu, он располагается на ступеньку ниже Тигуана.
32CARS.ru 15:11
Технологии
Павел Дуров раскритиковал Apple за 30-процентную комиссию в App Store
Дуров пояснил, как по его мнению влияет на пользователей продукции Apple 30-процентная комиссия, которую компания взимает с разработчиков приложений за покупки в App Store.
REGNUM 18:04
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru 18:51
Экономика
Россия решила ужесточить санкции против Украины
В Госдуму внесли законопроект о введении санкций против компаний, доля в которых более чем на 25% принадлежит гражданам Украины из черного списка.
Daily Storm 12:13
Общество
Правительство решило засекретить закупки «Роскосмоса»
Правительство разработало проект постановления, согласно которому при осуществлении закупок в космической сфере будут применяться закрытые способы определения поставщиков.
РБК 17:38
Политика
В Киеве улицу Российскую переименовали в честь бойца АТО
Напомним, как писал сайт kp.ru, четыре года назад «в рамках декоммунизации» в Харькове проспект Маршала Жукова переименовали в проспект Петра Григоренко, но после долгих споров и судебных тяжб зимой этого года улице все же вернули прежнее название.
Комсомольская правда 16:36
Происшествия
Подозреваемого в ограблении банка в Петербурге задержали
Полицейские в Санкт-Петербурге задержали по горячим следам подозреваемого в разбойном нападении на банк на Васильевском острове.
Известия 17:51
Киберспорт
ViKin.gg начала третью карту матча против FlyToMoon без мидера
Обновление от 22:07 мск: ViKin.gg сдалась и покинула OGA Dota PIT 2020 Season 2. ViKin.gg выступает без мидера на третьей карте матча против FlyToMoon на OGA Dota PIT 2020 Season 2. Мирослав Boom Бицан отсутствует в игре — у него отключили свет.
CyberSport.ru 15:05
Происшествия
В Забайкалье проверят видео с закурившим от свечи в храме подростком
Следственный комитет по Забайкальскому краю начал проверку видеозаписи, размещенной в СМИ, где подросток прикуривает сигарету от горящих свечей в храме.
РБК вчера в 06:29
Футбол
Моратти о возможном переходе Месси в «Интер»: Иногда мечты сбываются
Клуб надеется на привлечение ряда инвесторов подобным трансфером. Моратти отметил, что мечтам иногда суждено сбыться.
CT news 16:33
Происшествия
Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу
Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК вчера в 07:37
Культура
Нижегородцы выбрали эскиз памятника Александру Невскому
Нижегородцы выбрали эскиз будущего памятника Александру Невскому авторского коллектива под руководством народного художника РФ Андрея Ковальчука, сообщает пресс-служба регионального правительства.
АиФ Нижний Новгород 10:26
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 13:59
Хоккей
Александр Гулявцев покинул пост главного тренера хабаровского «Амура»
Как сообщили в пресс-службе хабаровского хоккейного клуба «Амур» Александр Гулявцев, занимавший должность главного тренера с начала прошлого года, покинул команду.
КП - Хабаровск 08:12
Общество
Найдет способ, как отучить россиян садиться за руль в пьяном виде
Правительство РФ планирует максимально обеспечить российские автомобили алкозамками, которые блокируют зажигание при выявлении алкоголя в выдохе.
URA.Ru 19:27
Общество
Лимаренко в Охе захотел встречаться только с заготовленными жителями
Валерий Лимаренко вместе со своей делегацией прилетел в Оху и проводит встречу с заготовленными жителями района, где обсуждаются возможные депутатские рейды за блуждающими коровами и полеты до Хабаровска.
Сахалин.Инфо 01:31
Экономика
В ООН подсчитали потери туризма из-за пандемии коронавируса
Потери международного туристического сектора из-за распространения нового типа коронавируса в 2020 году достигли 320 миллиардов долларов, что более чем в три раза превышает убытки в этой области из-за экономического кризиса в 2009 году, сообщила в своём пресс-релизе Всемирная туристская организация при ООН (UNWTO).
РИА Новости 08:30
Экономика
В Минтруде пообещали обеспечить пенсионерам реальный рост выплат
В Министерстве труда и социальной защиты пояснили, что размер выплат, предназначенных для пенсионеров, определяет не указ, а Федеральный закон 350-ФЗ, по которому в период с 2021 по 2024 год индексация окажется выше уровня прогнозируемой инфляции.
Дни24 05:25
Общество
YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»
Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания.
Газета.Ru 04:02
Киберспорт
Турнир Voodoo League заподозрили в фейковых матчах
Инсайдер Дмитрий «Korb3n» Белов сообщил, что на турнире Voodoo League Series играют ненастоящие команды.
Bookmaker-ratings.ru 11:10