Коронавирус
РБКАбхазия продлила ограничения на въезд из России из-за коронавируса
Власти Абхазии до 4 августа продлили ограничения на пересечение абхазско-российской границы, введенные из-за пандемии, следует из распоряжения президента республики Аслана Бжании.
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Политика
Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу
Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 06:35
Путешествия
В Крыму назвали регионы с самыми раздражающими туристами
Lenta.ru вчера в 07:56
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Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей
Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля.
Известия вчера в 08:37
Футбол
Пресс-атташе «Спартака» Лисин покинул клуб. Его сменил Кулемин
На должности директора департамента по связям с общественностью «Спартака» Лисин сменил Леонида Трахтенберга, покинувшего ее весной 2019 года.
Бомбардир.ру 10:49
Общество
Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август
Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
Evo-rus.com 03:14
Кино
Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля
Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
Ведомости 09:26
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 12:32
Энергетика
Эксперт оценил ситуацию на нефтяном рынке
Кандидат экономических наук, член Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров оценил ситуацию на нефтяном рынке.
RT на русском 13:00
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru вчера в 06:55
Общество
В Москве число безработных за время эпидемии коронавируса выросло в 7 раз
По словам заместителя мэра, во время любой кризисной ситуации «происходит естественная очистка рынка от тех, кто менее эффективен, а те, кто более эффективен, наоборот, набирают новые силы, новые обороты».
Говорит Москва 11:41
Происшествия
Найденные обломки самолета не принадлежат пропавшему в Бурятии Ан-2
Российская газета 02:49
Армия и оружие
Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27
Ранее в Минобороны Финляндии заподозрили, что два российских Су-27 нарушили воздушное пространство страны.
РИА Новости 11:50
Общество
В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru 11:08
Авто
Представлен новый китайский кроссовер Qoros 7
Китайский бренд Qoros, входящий в холдинг Baoneng Group и компании Chery, официально представил кроссовер с индексом 7. Новый автомобиль стал первой моделью, выпущенной компанией за последние четыре года.
Motor 13:06
Происшествия
В Петербурге после столкновения сошли с рельсов два товарных поезда
В результате возле железнодорожной станции «Купчинская» с рельсов сошли два электровоза и один пустой вагон.
Коммерсантъ 09:18
Футбол
Футболист мадридского «Реала» Мариано Диас заразился коронавирусом
Тестирование футболистов "Реала" на коронавирус прошло в понедельник. Диас в сезоне-2019/20 провел семь матчей за "Реал", забив один гол.
ТАСС Спорт 08:22
Шоу-бизнес
72-летняя София Ротару опубликовала редкое фото без макияжа
Известная артистка София Ротару опубликовала в своем Instagram редкий снимок, на котором звезда без макияжа.
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Общество
В Саратовской области ужесточат масочный режим
Контроль за соблюдением масочного режима в Саратовской области, где сохраняется число ежедневно регистрируемых случаев коронавируса на уровне выше 90, необходимо ужесточить, заявил губернатор Валерий Радаев.
РИА Новости 11:47
Технологии
Google соединит США, Великобританию и Испанию новым сетевым кабелем
В корпорации заявили, что внедряют в сеть кабелей передовые технологии. Таким образом, значительно обновятся старые действующие линии.
Evo-rus.com 09:40
Кино
Netflix снимет спин-офф сериала «Ведьмак»
Компания Netflix выпустит спин-офф сериала «Ведьмак», действие которого развернётся за 1200 лет до событий оригинального проекта.
RT на русском 07:59
Политика
В Киеве переименовали улицу Российскую
В Дарницком районе Киева переименовали улицу Российскую.
RT на русском 13:17
Происшествия
Трое рабочих погибли в Ростове-на-Дону от отравления сероводородом
В Ростове-на-Дону в результате отравления сероводородом погибли три человека, которые проводили работы в газовом колодце на проспекте Шелехова, 262.
Известия 07:18
Происшествия
В Москве однорукий мужчина спас выпавшего из окна ребенка
На западе Москвы однорукий мужчина, работающий охранником, спас выпавшего из окна семилетнего мальчика.
Газета.Ru 08:14
Общество
Центр «Вектор» начал клинические испытания вакцины от коронавируса
24 июля сообщалось, что «Вектор» получил разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса на добровольцах.
Lenta.ru 04:57