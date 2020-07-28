Власти Абхазии до 4 августа продлили ограничения на пересечение абхазско-российской границы, введенные из-за пандемии, следует из распоряжения президента республики Аслана Бжании.

Абхазия продлила ограничения на въезд из России из-за коронавируса

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