Коронавирус

РБКРБКАбхазия продлила ограничения на въезд из России из-за коронавируса

Власти Абхазии до 4 августа продлили ограничения на пересечение абхазско-российской границы, введенные из-за пандемии, следует из распоряжения президента республики Аслана Бжании.
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Абхазия продлила ограничения на въезд из России из-за коронавируса

РБК13:23

Бжания продлил ограничения на пересечение границы с Россией до 4 августа

Sputnik Абхазия12:21

Ограничение на въезд в Абхазию продлили до 4 августа из-за коронавируса

Комсомольская правда12:41

Абхазия продлила ограничения на границе с Россией

RT на русском12:36

Ограничение на пересечение границы между Абхазией и Россией продлено до 4 августа

Интерфакс12:36

Ограничения на въезд в Абхазию продлили до 4 августа

ТАСС12:35

Абхазия продлила ограничения на въезд из России

РИА Новости12:41
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