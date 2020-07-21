Политика
Телеканал Санкт-ПетербургАбхазия продлила ограничения на въезд в страну до 28 июля
Ограничения по пересечению границы Абхазии с Россией продлены до 28 июля. Об этом говорится на официальном сайте президента республики.
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Закрытая Абхазия: республика продлила ограничения на пересечение границы
Sputnik Абхазиявчера в 11:15
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Жители Хабаровска вышли на митинг против нового врио губернатора
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Олимпийские игры могут пройти без зрителей, если это будет единственным возможным вариантом, сообщил в интервью телеканалу NHK глава оргкомитета Ёсиро Мори.
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Москва, 21 июля 2020, 13:08 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о «выходном» дне на прохождение диспансеризации, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля.
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Палата представителей Египта одобрила разрешение на возможную отправку военных за пределы страны для выполнения боевых задач.
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Врач рассказал об улучшении состояния девочки со СМА из Калининграда
Ранее отец девочки Станислав Семеньков рассказал РИА Новости, что ребенку ввели препарат для лечения спинальной мышечной атрофии Zolgensma, два миллиона долларов на который собирали "всем миром".
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РИА Новости 00:34
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В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
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Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по требованию Максима Кривоша, захватившего заложников в Луцке.
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В Сети появилось видео задержания мужчины, захватившего автобус с пассажирами в украинском Луцке.
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Авто
Toyota презентовала свой обновленный логотип и типографику
Toyota презентовала свой обновленный логотип и типографику бренда в Европе.
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Госдума приняла закон о категориях инвесторов на финансовом рынке
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, направленный на закрепление на законодательном уровне различных категорий инвесторов-физлиц.
ТАСС вчера в 06:33
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Федотов считает, что Кашшаи «пернул мозгом в лужу»
Российский арбитр Игорь Федотов жестко раскритиковал главу судейского департамента РФС Виктора Кашшаи, который рассказал о спорных моментах матча Кубка РФ между "Зенитом" и "Спартаком", отмечает "Чемпионат".
ProstoProSport вчера в 23:27
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Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет 20 июля в 17:58
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Дегтярев ответил на призывы уйти с поста врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, "потому что работать надо, куча задач", несмотря на требования со стороны некоторых митингующих покинуть регион, и пообещал, что обязательно выйдет к людям.
РИА Новости 00:40
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На Байконуре возникли проблемы при установке ракеты «Союз-2.1а»
News.ru 20 июля в 04:57
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Культура
Российский художник показал эпичную короткометражку по Warhammer 40,000
Российский VFX-художник Александр Primaris Панин опубликовал на своём канале в YouTube короткометражный синематик по Warhammer 40,000.
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Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК.
РИА Новости вчера в 04:30
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Сбербанк стал единственным владельцем сервиса «Яндекс.Деньги»
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РБК 00:36
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«Слата» запустила мобильную игру с ежедневным розыгрышем тысячи призов
Торговая сеть «Слата» возобновила акцию с немецкими ножами Berndes – их можно купить за один рубль при сборе фишек, которые выдаются за каждые 300 рублей в чеке.
ИркСиб вчера в 22:40
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В Сочи смерч вышел из моря на берег и разрушил пляж
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Netflix назвал 10 своих самых популярных оригинальных сериалов
Отмечается, что рейтинг был составлен на основе данных просмотров платформы, если после запуска сериала прошло как минимум две минуты.
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Продолжается "Особое мнение". у микрофона — Нино Росебашвили, в студии — писатель и журналист Дмитрий Быков.
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«Ещенко был дисквалифицирован на три матча Кубка России и оштрафован на 50 тыс. рублей за оскорбительное поведение в отношении лиц, которые не являются официальными лицами матча, выраженное в демонстрации после игры майки с оскорбительным содержанием», — сообщается на сайте РФС во вторник, 21 июля.
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Как стало известно Toyota Venza поставила новый рекорд продаж в Японии.
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