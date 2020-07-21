Ограничения по пересечению границы Абхазии с Россией продлены до 28 июля. Об этом говорится на официальном сайте президента республики.

Абхазия продлила ограничения на въезд в страну до 28 июля

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