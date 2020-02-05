Абонентская база крупнейшего оператора платного ТВ в России "Триколора" перестала расти в четвертом квартале 2019 года, оставшись на уровне 12,23 млн подключений, следует из отчета агентства TelecomDaily (есть у "Ъ").

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Абонентская база «Триколора» в четвертом квартале 2019 г. осталась без изменений — на уровне 12,23 млн подключений. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет TelecomDaily. Общее число абонентов платного ТВ в России по итогам прошлого года составило 44,03 млн.

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