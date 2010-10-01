Лига чемпионов
Soccer.ruАбрахам получил травму в матче с «Валенсией»
Нападающий "Челси" Тэмми Абрахам получил повреждение в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Валенсии" (2:2). 22-летний форвард был заменён в перерыве на Миши Батшуайи. Травму игрока прокомментировал главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард.
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