Нападающий "Челси" Тэмми Абрахам получил повреждение в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Валенсии" (2:2). 22-летний форвард был заменён в перерыве на Миши Батшуайи. Травму игрока прокомментировал главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард.

Абрахам получил травму в матче с «Валенсией»

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