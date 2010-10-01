Лига чемпионов

Sportbox.RUSportbox.RUАбрахам получил травму в матче с «Валенсией» и покинул поле в слезах

Форвард «Челси» Тэмми Абрахам получил травму в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Валенсией». Неприятная ситуация случилась на 46-й минуте встречи, когда англичанин столкнулся с аргентинским защитником Эсекьелем Гараем во вратарской «Валенсии».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Валенсия» — «Челси»: Абрахам покинул поле в слезах на носилках

Чемпионат14:07

Форвард «Челси» Абрахам получил травму в матче с «Валенсией». Он едва сдерживал слезы, уходя с поля

Sports.ru14:02

Абрахам получил травму в матче с «Валенсией» и покинул поле в слезах

Sportbox.RU14:57

Абрахам в Валенсии заплакал, покидая поле на носилках из-за травмы

Бомбардир.ру14:36

Абрахам покинул поле на носилках в игре с «Валенсией»

Bookmaker-ratings.ru14:28
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 17:35, Ашберн
Экономика

Минфин доработает концепцию гарантированного пенсионного плана

Многочисленные замечания от властей и бизнеса получила идея внедрения в России гарантированного пенсионного плана (ГПП).
Известия вчера в 18:05
Политика

МИД Украины раскритиковал Apple за отображение Крыма как российского

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко раскритиковал компанию Apple за то, что она отобразила Крым как российскую территорию.
Коммерсантъ 16:38
Футбол

Ломбертс может летом завершить карьеру

Напомним, что Ломбертс выступал за «Зенит» в период с 2007 по 2017 год.
Нева Спорт 05:33
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru 10:52
Армия и оружие

Россия подарила Киргизии модернизированные вертолёты и РЛС

Российское Минобороны в среду передало Минобороны Киргизии два вертолета Ми-8МТ и две подвижные наземные радиолокационные станции (РЛС) П-18-2 из состава Сил воздушной обороны республики.
Военное обозрение 07:11
Общество

Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов, их фотографии разместил РБК.
RT на русском 08:51
Культура

Верка Сердючка отказалась от роли наставника в шоу «Х-фактор»

Газета.Ru 06:29
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Известия вчера в 07:41
Гаджеты

«Ассистент» Google превратит Android-смартфоны в смарт-дисплеи

Компания Google рассказала об особенностях работы режима Ambient Mode для "Ассистента", наделяющего Android-смартфон функциями смарт-экрана.
Вести.Хайтек вчера в 06:14
Шоу-бизнес

Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована

Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Газета.Ru 09:39
Общество

Фирменный поезд с душем и сенсорными кранами отправился в первый рейс

Скорый фирменный поезд № 71/72 «Белогорье», в составе которого находятся вагоны нового модельного ряда, отправился в первый рейс из Москвы в Белгород с Курского вокзала.
Вечерняя Москва 15:33
Происшествия

В США прогремел взрыв на нефтехимическом заводе

РИА Новости 03:49
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в среду, 27 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 00:32
Политика

«Нафтогаз» пообещал не закрывать газовый вентиль в ожидании контракта

Как сообщает телеканал Deutsche Welle, исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил журналистам, что украинская сторона не намерена перекрывать газ, поступающий из России в Европу, даже после прекращения действия договора с РФ по транзиту.
Московский Комсомолец 16:14
Футбол

Ракицкий: «От нас с Ивановичем так просто не убежишь»

С Ивановичем разговариваем на русском, он хорошо говорит, есть акцент небольшой, и всё.Напомним, что недавно Ракицкий завершил выступления за сборную Украины.
Soccer.ru 07:07
Шоу-бизнес

Алла Сигалова 9 лет состояла в отношениях с женатым мужчиной

Алла Сигалова рассказала, что девять лет состояла в отношениях с женатым мужчиной.
RuNews24.ru 08:13
Футбол

«Спартак» оштрафовали за оскорбление Дзюбы

Футбольный клуб «Спартак» оштрафовали из-за оскорбительных кричалок болельщиков в адрес футболиста «Зенита» Артема Дзюбы, сообщил председатель контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.
Взгляд.ру 06:59
Футбол

Капитан «Витесса»: «Ради Слуцкого пойду в огонь»

Капитан «Витесса» Брайан Линссен заявил, что главный тренер команды Леонид Слуцкий не заслуживает критики после четырехматчевой серии из поражений команды в Эредивизие.Я хочу взять на себя ответственность.
Soccer.ru 05:39
Происшествия

Суд вернул прокуратуре дело Самариддина Раджабова

Тверской суд Москвы вернул прокуратуре дело Самариддина Раджабова, обвиняемого в угрозе насилия представителю власти из-за брошенной в его сторону на акции 27 июля пластиковой бутылки.
Московский Комсомолец 06:54
Финансы

В ЦБ предостерегли банки России от операций в евро

Центральный Банк России предостерег российские банки от операций в евро, так как они перестали приносить прибыль.
Газета.Ru вчера в 03:05
Гаджеты

Энтузиасты сделали свою собственную GeForce RTX 2080 Ti Super

3DNews 09:08
Футбол

Ливерпуль — Наполи 1:1

Спорт-Экспресс 16:54
Армия и оружие

На Украине заявили о китайском «кинжале в спину» России

Что касается Китая, то это вообще для России не щит, а потенциальный кинжал в спину.
Lenta.ru 16:08
Игры

Valve удалила из Steam около тысячи игр

Компания Valve провела чистку клиента Steam. Корпорация менее чем за стуки удалила около тысячи игр из своего приложения.
Актуальные Новости вчера в 05:42
Политика

Россия и Украина согласовали новый обмен пленными

Россия, Украина и самопровозглашенные ДНР и ЛНР вышли на завершающую стадию подготовки нового обмена удерживаемыми лицами.
BFM.ru 12:40
Происшествия

В Москве завели дело против строителей, обманувших писательницу

Полиция Москвы возбудила уголовное дело против строителей, обманувших жительницу города, сообщил пресс-секретарь столичного главка МВД Юрий Титов.
РИА Новости 13:51
Игры

Прохождение Cyberpunk 2077 займёт меньше времени, чем «Ведьмака 3»

Как ранее сообщило ИА REGNUM, польская компания CD Projekt RED выпустила маски для Instagram, посвященные игре Cyberpunk 2077.
REGNUM вчера в 09:22
Армия и оружие

Великобритания использует кассетные бомбы в войне с Россией

Варианта аналитики видят два: или многократно увеличить инвестиции в создание высокоточного оружия, или отказаться от обязательств по кассетным боеприпасам, передает ТАСС.
Утро.ru 01:31
Гаджеты

В России появится смартфон Huawei Mate 30 Pro без сервисов Google

Стоит отметить, что в Европе указная модель смартфона предлагается тоже без сервисов Google.
Astera 25 ноября в 03:36
Здоровье

Минздрав внес в правительство законопроект о ВИЧ-диссидентстве

Минздрав РФ разработал и внес в правительство проект федерального закона, предусматривающий запрет на распространение недостоверной информации о влиянии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).
ТАСС 10:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Тэмми Абрахам
Британский футболист
Английский футболист, нападающий английского клуба «Челси» и сборной Англии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Валенсия
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, выступающий в испанской Примере. Образован в 1919 году. Домашним стадионом клуба является «Месталья», построенная в 1923 году и вмещающая 55 000 зрителей. Однако команда планирует в ближайшее время переехать на строящийся в данный момент стадион «Новая Месталья», рассчитанный на 75 000 зрителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное