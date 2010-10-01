Лига чемпионов

Sportbox.RUSportbox.RUАбрахам получил травму в матче с «Валенсией» и покинул поле в слезах

Форвард «Челси» Тэмми Абрахам получил травму в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Валенсией». Неприятная ситуация случилась на 46-й минуте встречи, когда англичанин столкнулся с аргентинским защитником Эсекьелем Гараем во вратарской «Валенсии».
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«Валенсия» — «Челси»: Абрахам покинул поле в слезах на носилках

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