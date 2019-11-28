Лига чемпионов
Sportbox.RUАбрахам получил травму в матче с «Валенсией» и покинул поле в слезах
Форвард «Челси» Тэмми Абрахам получил травму в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Валенсией». Неприятная ситуация случилась на 46-й минуте встречи, когда англичанин столкнулся с аргентинским защитником Эсекьелем Гараем во вратарской «Валенсии».
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