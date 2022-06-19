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Абрамченко: Россия начнет отказываться от одноразовых товаров из пластика с 2025 года

Россия начнет отказываться от одноразовых пластиковых товаров и упаковки постепенно с 2025 года.
Lenta.ru
Предполагается, что до 49% упаковки будет произведено из вторичных ресурсов.
Известия
Поправки в законодательство, которые позволят ограничить производство пластиковых изделий, начали разрабатываться весной 2021 года.
Lenta.ru
Количество производителей товара около 4 млн, а количество производителей упаковки — около 4 тыс.
ТАСС

Подробнее о событии

Абрамченко: Россия начнет отказываться от товаров из пластика к 2025 году
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Абрамченко: начнем избавляться от одноразовых товаров из пластика поэтапно с 2025 года
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