Lenta.ruАбрамченко: Россия начнет отказываться от одноразовых товаров из пластика с 2025 годаРоссия начнет отказываться от одноразовых пластиковых товаров и упаковки постепенно с 2025 года.Lenta.ruПредполагается, что до 49% упаковки будет произведено из вторичных ресурсов.ИзвестияПоправки в законодательство, которые позволят ограничить производство пластиковых изделий, начали разрабатываться весной 2021 года.Lenta.ruКоличество производителей товара около 4 млн, а количество производителей упаковки — около 4 тыс.ТАССЧитать далееСвернутьPiter.tvPiter.tvREGNUMGazeta.SPbФАНКомсомольская правдаТелеканал 360°Российская газетаМолваЭкономика сегодняКрым 24НТВПолитика СегодняРЕН ТВNeva.TodayАБНТК ЗвездаМордовМедиаLife.ruМурманский вестникИзвестияРосбалтПодробнее о событииАбрамченко: Россия начнет отказываться от товаров из пластика к 2025 годуКоммерсантъ02:29Абрамченко: начнем избавляться от одноразовых товаров из пластика поэтапно с 2025 годаТАСС01:00Самое цитируемоеВице-премьер Абрамченко: Россия начнет отказываться от одноразовых товаров из пластика в 2025 годуИзвестия02:08Абрамченко: Россия начнет отказываться от одноразовых товаров из пластика с 2025 годаLenta.ru01:20Постепенный отказ от одноразовых пластиковых товаров начнётся в России с 2025 годаRT на русском01:26Постепенный отказ от одноразовых пластиковых товаров начнётся в России с 2025 годаГоворит Москва01:46Вице-премьер Абрамченко: Россия начнет отказываться от пластиковой упаковки в 2025 годуГазета.Ru01:18Показать ещёОценить592Поделиться