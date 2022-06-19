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Абрамченко: Россия начнет отказываться от одноразовых товаров из пластика с 2025 года

Россия начнет отказываться от одноразовых пластиковых товаров и упаковки постепенно с 2025 года.
Lenta.ru
Как считает Абрамченко, товары из пластика необходимо будет заменять на экологичные аналоги, а упаковку, которую нельзя перерабатывать, и вовсе убрать из производства.
Neva.Today
Согласно законопроекту, 49% упаковки должно быть произведено из вторичных ресурсов, а в 2025 году будет введён 100%-й норматив утилизации.
Life.ru
Запрет может коснуться пластиковой посуды, ватных палочек и других товаров.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Абрамченко: Россия начнет отказываться от товаров из пластика к 2025 году
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Абрамченко: начнем избавляться от одноразовых товаров из пластика поэтапно с 2025 года
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