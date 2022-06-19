Lenta.ruАбрамченко: Россия начнет отказываться от одноразовых товаров из пластика с 2025 годаРоссия начнет отказываться от одноразовых пластиковых товаров и упаковки постепенно с 2025 года.Lenta.ruКак считает Абрамченко, товары из пластика необходимо будет заменять на экологичные аналоги, а упаковку, которую нельзя перерабатывать, и вовсе убрать из производства.Neva.TodayСогласно законопроекту, 49% упаковки должно быть произведено из вторичных ресурсов, а в 2025 году будет введён 100%-й норматив утилизации.Life.ruЗапрет может коснуться пластиковой посуды, ватных палочек и других товаров.Lenta.ruЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMMASHGazeta.SPbФАНКомсомольская правдаТелеканал 360°МолваЭкономика сегодняНТВПолитика СегодняРЕН ТВNeva.TodayАБНТК ЗвездаМордовМедиаLife.ruИзвестияГазета.RuБашинформОгни АгиделиПодробнее о событииАбрамченко: Россия начнет отказываться от товаров из пластика к 2025 годуКоммерсантъ02:29Абрамченко: начнем избавляться от одноразовых товаров из пластика поэтапно с 2025 годаТАСС01:00Самое цитируемоеПостепенный отказ от одноразовых пластиковых товаров начнётся в России с 2025 годаRT на русском01:26Постепенный отказ от одноразовых пластиковых товаров начнётся в России с 2025 годаГоворит Москва01:46Вице-премьер Абрамченко: Россия начнет отказываться от одноразовых товаров из пластика в 2025 годуИзвестия02:08Абрамченко: Россия начнет отказываться от одноразовых товаров из пластика с 2025 годаLenta.ru01:20Вице-премьер Абрамченко: Россия начнет отказываться от пластиковой упаковки в 2025 годуГазета.Ru01:18Показать ещёОценить382Поделиться