ТАССАбрамченко: Россия не остановит реализацию инвестпроектов, несмотря на санкцииХорошо ли подобран заголовок?ДаНетПравительство РФ запустит новую экономическую политику в условиях санкций, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.Телеканал 360°2 марта стартовал Красноярский экономический форум.Восток-МедиаВ стране созданы механизмы противостояния ограничениям и действиям против граждан и экономики России, несмотря на давление санкций.TranssibinfoАбрамченко отметила, что в настоящее время уделяется внимание мерам по поддержке предпринимательства в России, малым и средним предприятиям.TranssibinfoЧитать далееСвернутьНьюс-НННьюс-ННКарелинформТелеканал 360°МедиаКорСетьПодробнее о событииАбрамченко: Сейчас мы формируем новую экономическую политикуМедиаКорСеть01:46Абрамченко заявила о запуске новой экономической политикиТелеканал 360°01:00Самое цитируемоеАбрамченко рассказала о новой экономической политике на фоне санкцийNews.ru03:44Абрамченко: Россия не остановит реализацию инвестпроектов, несмотря на санкцииТАСС02:07Абрамченко: Мы формируем НЭПМуксун.fm01:55Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила о запуске новой экономической политикиПетербургский дневник03:51Виктория Абрамченко заявила о запуске НЭПаНьюс-НН01:33Показать ещёОценить17Поделиться