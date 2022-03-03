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Абрамченко: Россия не остановит реализацию инвестпроектов, несмотря на санкции

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Правительство РФ запустит новую экономическую политику в условиях санкций, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.
Телеканал 360°
2 марта стартовал Красноярский экономический форум.
Восток-Медиа
В стране созданы механизмы противостояния ограничениям и действиям против граждан и экономики России, несмотря на давление санкций.
Transsibinfo
Абрамченко отметила, что в настоящее время уделяется внимание мерам по поддержке предпринимательства в России, малым и средним предприятиям.
Transsibinfo

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Абрамченко: Сейчас мы формируем новую экономическую политику
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