Российская газетаАбрамченко: Россия продолжит экспорт излишков продовольствияТакже Виктория Абрамченко отметила, что Россия сможет поставлять партнерам зерновые в необходимом объеме с учетом баланса внутреннего рынка.Российская газетаРоссийская Федерация продолжит экспорт излишков продовольствия.Российская газета"Россия всегда была крупнейшим производителем сельскохозяйственной продукции. Наш агропромышленный комплекс настроен продавать излишки", — отметила Абрамченко.ПРАЙМПо словам вице-премьера, интерес к российскому продовольствию в мире растет, а санкции 2014 года дали новый импульс для развития отечественным производителям.Российская газетаЧитать далееСвернутьПодробнее о событииАбрамченко: Россия продолжит экспорт излишек продовольствияНациональная служба новостей15:06Абрамченко заявила, что Россия продолжит экспорт продовольствияТАСС14:31Абрамченко: Россия продолжит экспортировать продовольствиеПРАЙМ14:56Нет оснований говорить, что РФ прекратит экспорт продовольствия - АбрамченкоFinam.Ru14:56Абрамченко: Россия продолжит экспорт излишков продовольствияРоссийская газета14:55Нет никаких оснований говорить, что Россия прекратит экспортировать продовольствие, причин для беспокойства нетКМВ Новости14:51Вице-премьер России Абрамченко: нет оснований для прекращения экспорта продовольствияРИА Новости14:58Показать ещёОценить24Поделиться