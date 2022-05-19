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Абрамченко: Россия продолжит экспорт излишков продовольствия

Также Виктория Абрамченко отметила, что Россия сможет поставлять партнерам зерновые в необходимом объеме с учетом баланса внутреннего рынка.
Российская газета
Российская Федерация продолжит экспорт излишков продовольствия.
Российская газета
"Россия всегда была крупнейшим производителем сельскохозяйственной продукции. Наш агропромышленный комплекс настроен продавать излишки", — отметила Абрамченко.
ПРАЙМ
По словам вице-премьера, интерес к российскому продовольствию в мире растет, а санкции 2014 года дали новый импульс для развития отечественным производителям.
Российская газета

Подробнее о событии

Абрамченко: Россия продолжит экспорт излишек продовольствия
Национальная служба новостей15:06
Абрамченко заявила, что Россия продолжит экспорт продовольствия
ТАСС14:31
Абрамченко: Россия продолжит экспортировать продовольствие
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Нет оснований говорить, что РФ прекратит экспорт продовольствия - Абрамченко
Finam.Ru14:56
Абрамченко: Россия продолжит экспорт излишков продовольствия
Российская газета14:55
Нет никаких оснований говорить, что Россия прекратит экспортировать продовольствие, причин для беспокойства нет
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