Агрегатор вакансий для частных военных компаний (ЧВК) в США объявил, что ищет наемников с оплатой от одной до двух тысяч долларов (от 115 до 230 тысяч рублей) в день за «тайные операции по эвакуации людей» на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт агрегатора.