«Никаких предпосылок для рисков дефицита или снижения ассортимента в условиях внешнего экономического давления нет. Мы переориентируем рынок и наладим выгодную взаимную торговлю, расширим партнерскую сеть с дружественными странами», — отметила Абрамченко.
Абрамченко отметила, что за последние полтора месяца Россельхознадзор разрешил ввозить в Россию продукты свыше 140 зарубежных предприятий — в том числе из Турции, Индии, Китая, Республики Беларусь, Азербайджана, Киргизии и Казахстана.
Агрегатор вакансий для частных военных компаний (ЧВК) в США объявил, что ищет наемников с оплатой от одной до двух тысяч долларов (от 115 до 230 тысяч рублей) в день за «тайные операции по эвакуации людей» на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт агрегатора.