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Абрамченко исключила возникновение дефицита продуктов в России

«Никаких предпосылок для рисков дефицита или снижения ассортимента в условиях внешнего экономического давления нет. Мы переориентируем рынок и наладим выгодную взаимную торговлю, расширим партнерскую сеть с дружественными странами», — отметила Абрамченко.
Lenta.ru
Виктория Абрамченко подчеркнула, что санкции западных стран не приведут к изоляции агропромышленного рынка России.
Коммерсантъ
Абрамченко отметила, что за последние полтора месяца Россельхознадзор разрешил ввозить в Россию продукты свыше 140 зарубежных предприятий — в том числе из Турции, Индии, Китая, Республики Беларусь, Азербайджана, Киргизии и Казахстана.
Фонтанка.Ру
Речь идет о поставках молочной и мясной продукции, кормов и кормовых добавок, рыбной продукции и племенного материала.
ТАСС

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Вице-премьер Абрамченко исключила дефицит продуктов в России
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